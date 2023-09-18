مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانويه للبنات تكرم أوائل الثانوية العامة

وتم خلال الحفل تكريم للمربية الفاضلة التي احيلت على التقاعد ابتسام الاقطش والتي كانت مثالا يحتذي به في العطاء والإخلاص هذا وأقيم الحفل يوم الاثنين الموافق 18/9/2023 وذلك على مسرح المدرسة، وقد عبرت المديرة المتميزة عن جزيل الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح الحفل حيث اعتبرت أن المشاركة تعد تشريفا يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات وتمنت أن يجعل الله كل من أسهم في هذا الحفل الكريم داعما في الارتقاء قي مسيرتنا التعليمية نحو الأفضل في ظل قيادتنا الهاشمية التي لا تدخر جهدا في سبيل رفعه طلبتنا مما يسهم في تعزيز مكانه اردننا كرائد في مجال الاستثمار في صناعه الأجيال المتسلحة بالإيمان والعلم والأخلاق.