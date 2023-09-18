الإثنين 18 أيلول 2023
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مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانويه للبنات تكرم أوائل الثانوية العامة

مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانويه للبنات تكرم أوائل الثانوية العامة
مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانويه للبنات تكرم أوائل الثانوية العامة
تحت رعاية عطوفه مدير التربية والتعليم في قصبه عمان الدكتور الفاضل جمال الحناوي وبدعم من النائب الدكتور أحمد جميل عشا صاحب المبادرات الخلافة تشرفت الهيئة الإدارية والكادر التدريسي في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية  ممثله بمديرتها المتميزة صاحب العطاء المشهود الدكتورة لينا علي أبو صفية وبحضور جمع غفير كريم من أولياء أمور الطالبات وجمع كريم من أبناء المنطقة  لحفل تكريم ثله من طالبات المدرسه المتفوقات في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 واللواتي حققن التميز وا ستحقين التكريم بجدارة.اضافة اعلان

وتم خلال الحفل تكريم للمربية الفاضلة التي احيلت على التقاعد ابتسام الاقطش والتي كانت مثالا يحتذي به في العطاء والإخلاص هذا وأقيم الحفل يوم الاثنين الموافق 18/9/2023 وذلك على مسرح المدرسة، وقد عبرت المديرة المتميزة عن جزيل الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح الحفل حيث اعتبرت أن المشاركة تعد تشريفا يسهم في تحقيق  المزيد من الإنجازات وتمنت أن يجعل الله كل من أسهم في هذا الحفل الكريم داعما في الارتقاء قي مسيرتنا التعليمية نحو الأفضل في ظل قيادتنا الهاشمية التي لا تدخر جهدا في سبيل رفعه طلبتنا  مما يسهم في تعزيز مكانه اردننا كرائد في مجال الاستثمار في صناعه الأجيال المتسلحة بالإيمان والعلم والأخلاق.
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