 
الخميس 30 أيار 2024
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مذنب يتجه نحو الأرض سيكون مرئيا بالعين المجردة!

مذنب يتجه نحو الأرض سيكون مرئيا بالعين المجردة!
مذنب يتجه نحو الأرض سيكون مرئيا بالعين المجردة!
يخبئ العام 2024 مزيدا من الأحداث الفلكية المثيرة التي يستعد مراقبو السماء لمتابعتها، عقب الكسوف الكلي والعواصف الشمسية الأخيرة.

سيتمكن سكان الأرض من رؤية المذنب Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) بالعين المجردة في شهر أكتوبر المقبل، علما أنه يسافر حاليا بين مداري المريخ والمشتري ولا يمكن ملاحظته إلا عن طريق تلسكوب أثناء انتقاله بين هذين المدارين.

ومن المتوقع أن يمر المذنب المكتشف حديثا بالأرض في شهر أكتوبر، وبحلول الوقت الذي يمر فيه بالقرب من كوكبنا ، قد يكون ساطعا مثل كوكب الزهرة في سماء الليل، ألمع الأجرام في السماء، ما يجعله مرئيا بالعين المجردة.

وأطلق على Tsuchinshan-ATLAS اسم "مذنب العام"، ومن المحتمل أن يزداد سطوعا ويظهر له ذيل، ما يعني أنه بحلول مروره خلال الخريف، فإن المذنب الطويل الأمد الذي يبلغ مداره 80 ألف عام قد يسطع في سماء الأرض ليلا أكثر من العديد من النجوم. 

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب على سكان نصف الكرة الشمالي تتبعه بسبب موقعه المنخفض في الأفق، فإن أفضل فرصة ستكون في أقرب موقع له من الشمس في 10 أكتوبر.

وسيكون مرئيا بسهولة في نصف الكرة الشمالي. أما في نصف الكرة الجنوبي سيكون مرئيا بعد غروب الشمس مباشرة. 

وسيبدأ المذنب في التعتيم في منتصف شهر أكتوبر تقريبا.

ويأتي المذنب من سحابة أورط، وهي منطقة تحيط بنظامنا الشمسي وهي موطن لملايين المذنبات.

اكتشف علماء الفلك المذنب في فبراير من العام الماضي في عمل مشترك بين تلسكوب نظام الإنذار الأخير لتأثيرات الكويكبات الأرضية (ATLAS) في جنوب إفريقيا ومرصد تسوتشينشان الصيني. RTاضافة اعلان
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