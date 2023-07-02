مرض غريب يودي بحياة لاعب كمال أجسام شهير

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وكان جو تحدث في مقابلة سابقة له خلال الشهر الماضي، بحسب "سكاي نيوز"، عن إصابته بمرض عضلي، حيث أن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط.وقال جو إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.وكتبت صديقة جو على "إنستغرام": " كنت معه خلال رحلة المرض، اشتكى من ألم في رقبته قبل أيام من الوفاة".واكتسب جو شهرة من خلال روتين كمال الأجسام الذي يتبعه بمحتوى يشاركه من المتابعين بشكل شبه يومي.الى ذلك علق أحد المتابعين على خبر وفاته قائلا: "أرقد بسلام يا أخي، لقد ألهمتني بعدة طرق. حلّق عالياً"، فيما قال آخر: "رجل كبير بقلب أكبر! سأفتقدك ". -وكالات