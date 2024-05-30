 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسافرٌ سحبه محرك طائرة.. كيف كان مصيره؟

مطار سخيبول أمستردام
مطار سخيبول أمستردام

لقي شخص مصرعه، أمس الأربعاء، بعدما سحبته شفرات توربينات دوارة لمحرّك طائرة كانت تستعدّ للإقلاع في مطار شيبول بأمستردام، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

اضافة اعلان


ووقعت الحادثة على مدرج المطار خارج الصالات المزدحمة، بينما كانت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية "كاي إل إم" (KLM) تستعدّ للإقلاع إلى بيلوند في الدنمارك.


وقالت شركة الطيران الهولندية في بيان "وقع حادث اليوم في مطار شيبول، إذ سقط شخص في محرك طائرة قيد التشغيل"، مضيفةً أنه "مات الشخص للأسف"، من دون ذكر اسمه أو التفاصيل.


وتمّ إجلاء الركاب من الطائرة وفُتح تحقيق بالحادثة، بحسب شرطة الحدود الهولندية المسؤولة عن الأمن في أكبر مطار في هولندا.


وأظهرت صورة نشرتها هيئة الإذاعة العامة "إن أو إس" الطائرة محاطة بمركبات إطفاء وإسعاف قرب محطات المغادرة.


وذكرت وسائل إعلام هولندية محلية أنّ الطائرة المعنية هي من طراز "إمبراير" للمسافات القصيرة، وتستخدمها خدمة "سيتي هوبر" التابعة لـ"كاي إل أم" والتي تشغل رحلات إلى وجهات قريبة مثل لندن.


واتخذت إجراءات أمنية مشددة في مطار شيبول، الذي نادراً ما تُسَجَّل حوادث فيه، وكان استقبل نحو 5.5 ملايين مسافر في الشهر الفائت وحده، بحسب أرقام المطار. وكالات

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

لماذا لا يزول الإرهاق رغم النوم الطويل؟

منذ3 ساعة
صورة تعبيرية

أم ترتكب جريمة مروعة بحق طفليها ثم تسلم نفسها للشرطة

منذ3 ساعة
مذنب يتجه نحو الأرض سيكون مرئيا بالعين المجردة!

مذنب يتجه نحو الأرض سيكون مرئيا بالعين المجردة!

منذ4 ساعة
أضرار-استخدام-الهاتف-قبل-النوم

هل تعالج ممارسة التمارين الرياضية الأرق؟

منذ5 ساعة
كيف يمكن لقلة النوم أن تؤثر على حالتك المزاجية؟

ما الأطعمة للحصول على نوم أفضل؟

منذ7 ساعة
صورة تعبيرية

يوتيوب يطلق ـ75 لعبة مجانية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ19 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ19 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ19 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 