مسافرٌ سحبه محرك طائرة.. كيف كان مصيره؟

لقي شخص مصرعه، أمس الأربعاء، بعدما سحبته شفرات توربينات دوارة لمحرّك طائرة كانت تستعدّ للإقلاع في مطار شيبول بأمستردام، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

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ووقعت الحادثة على مدرج المطار خارج الصالات المزدحمة، بينما كانت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية "كاي إل إم" (KLM) تستعدّ للإقلاع إلى بيلوند في الدنمارك.



وقالت شركة الطيران الهولندية في بيان "وقع حادث اليوم في مطار شيبول، إذ سقط شخص في محرك طائرة قيد التشغيل"، مضيفةً أنه "مات الشخص للأسف"، من دون ذكر اسمه أو التفاصيل.





وتمّ إجلاء الركاب من الطائرة وفُتح تحقيق بالحادثة، بحسب شرطة الحدود الهولندية المسؤولة عن الأمن في أكبر مطار في هولندا.



وأظهرت صورة نشرتها هيئة الإذاعة العامة "إن أو إس" الطائرة محاطة بمركبات إطفاء وإسعاف قرب محطات المغادرة.





وذكرت وسائل إعلام هولندية محلية أنّ الطائرة المعنية هي من طراز "إمبراير" للمسافات القصيرة، وتستخدمها خدمة "سيتي هوبر" التابعة لـ"كاي إل أم" والتي تشغل رحلات إلى وجهات قريبة مثل لندن.





واتخذت إجراءات أمنية مشددة في مطار شيبول، الذي نادراً ما تُسَجَّل حوادث فيه، وكان استقبل نحو 5.5 ملايين مسافر في الشهر الفائت وحده، بحسب أرقام المطار. وكالات