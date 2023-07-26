الأربعاء 26 تموز 2023
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مسافر ينتحر في حمام الطائرة

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حادثة مريبة
اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، للهبوط في الجزائر أثناء قيامها برحلة من إسطنبول إلى مراكش، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة وفق الأناضول.اضافة اعلان

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، أقلعت عند ساعات الظهيرة طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 من مطار إسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية.

وأثناء الرحلة دخل راكب أجنبي لم يتم الإفصاح عن جنسيته الحمام وطال مكوثه هناك، ما ساور الشكك أفراد طاقم الطائرة.


وإثر إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.

ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر.

عقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.
وأفادت المعلومات أن الطائرة أقلعت مجددا لتكمل رحلتها بعد استلام جثمان الراكب المنتحر.
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