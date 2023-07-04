الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مستقبل البحث في الشيخوخة والقلب

أمراض القلب
أمراض القلب
 يعد البالغين الذين أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية أو كليهما. ويمكن أن تسبب الشيخوخة تغيرات في القلب والأوعية الدموية قد تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.اضافة اعلان
ولفهم كيف ترتبط الشيخوخة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى نتمكن في النهاية من تطوير علاجات لهذه المجموعة من الأمراض، نحتاج أولاً إلى فهم ما يحدث في القلب والأوعية الدموية السليمة.
كيف يعمل القلب؟
تشريح القلب يظهر الأذينين والبطينين والصمامات والأوعية الدموية وتدفق الدم قلبك هو عضلة قوية تضخ الدم إلى جسمك. ويبلغ حجم القلب الطبيعي والصحي للبالغين حجم قبضة اليد. تمامًا مثل المحرك الذي يجعل السيارة تعمل، فإن القلب يحافظ على جسدك. 
كيف يتغير قلبك مع تقدم العمر؟
الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الإصابة بأمراض القلب التاجية (تسمى عادةً أمراض القلب)، وفشل القلب أكثر من الأشخاص الأصغر سنًا. وتعتبر أمراض القلب أيضًا سببًا رئيسيًا للإعاقة، مما يحد من النشاط ويؤدي إلى تآكل نوعية حياة الملايين من كبار السن.
ويمكن أن تسبب الشيخوخة تغيرات في القلب والأوعية الدموية. مع التقدم في العمر، لا يمكن للقلب أن ينبض بالسرعة أثناء النشاط البدني أو أوقات التوتر كما كان في السابق ومع ذلك، فإن عدد ضربات القلب في الدقيقة (معدل ضربات القلب) أثناء الراحة لا يتغير بشكل كبير مع التقدم في العمر الطبيعي.
وقد تؤدي التغييرات التي تحدث مع تقدم العمر إلى زيادة خطر إصابة الشخص بأمراض القلب. والسبب الرئيسي لأمراض القلب هو تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين على مدى سنوات عديدة. 
الخبر السار، هو أن هناك أشياء يمكن القيام بها لتأخير أو تقليل أو ربما تجنب أو عكس المخاطر.
أكثر تغيرات الشيخوخة شيوعًا هو زيادة تصلب الشرايين الكبيرة، والتي تسمى تصلب الشرايين. ويؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي يصبح أكثر شيوعًا مع تقدمنا في العمر.
ارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطر الأخرى، بما في ذلك تقدم العمر، تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين نظرًا لوجود العديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل لتصلب الشرايين، فإنه ليس بالضرورة أن تكون جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة. ويتراكم البلاك (لويحات تحتوي على الكولستترول ومكونات الدم وغيرها داخل جدران الشرايين ويؤدي بمرور الوقت إلى تصلب الشرايين وتضييقها، مما يحد من تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى أعضائك وأجزاء أخرى من الجسم. ويتم توفير الأكسجين ومغذيات الدم لعضلة القلب من خلال الشرايين التاجية. تتطور أمراض القلب عندما تتراكم اللويحات في الشرايين التاجية، مما يقلل من تدفق الدم إلى عضلة القلب. وبمرور الوقت، يمكن أن تضعف عضلة القلب و/ أو تتضرر، مما يؤدي إلى فشل القلب. ويمكن أن يحدث تلف القلب بسبب النوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم والسكري لفترة طويلة، والاستخدام المزمن للكحوليات بكثرة.
مع التقدم في العمر، من المهم أن تقوم بفحص ضغط الدم بانتظام، حتى لو كنت بصحة جيدة. وذلك لأن تغيرات الشيخوخة في الشرايين يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. قد تشعر بتحسن، ولكن إذا لم يتم علاجك، فقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى سكتة دماغية ومشاكل في القلب والعينين والدماغ والكليتين. للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة وتغيير النظام الغذائي وتقليل تناول الملح، ولكن نظرًا لأن تغيرات الشيخوخة في الشرايين غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند كبار السن، فغالبًا ما يكون الدواء ضروريًا. ليس من غير المألوف أن تحتاج إلى أكثر من دواء واحد للتحكم في ضغط الدم.
وقد تؤدي عوامل أخرى، مثل مرض الغدة الدرقية أو العلاج الكيميائي، إلى إضعاف عضلة القلب. الأشياء التي لا يمكنك السيطرة عليها، مثل تاريخ عائلتك، قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. ولكن اتباع أسلوب حياة صحي للقلب قد يساعدك على تجنب المرض الخطير أو تأخيره.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتفهم العلماء أسباب تقدم الأوعية الدموية والقلب لديك وكيف يؤدي نظام القلب والأوعية الدموية المتقدم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إضافة إلى ذلك، فقد حددوا عوامل الخطر التي تزيد من احتمالات إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية. 
إنهم يتعلمون الكثير عن كيفية تأثير النشاط البدني والنظام الغذائي وعوامل نمط الحياة الأخرى على "معدل الشيخوخة" في القلب والشرايين السليمة. من المحتمل أيضًا أن يساهم شيخوخة أجهزة الأعضاء الأخرى، بما في ذلك العضلات والكلى والرئتين، في الإصابة بأمراض القلب. البحث مستمر لكشف كيفية تأثير أنظمة الشيخوخة هذه على بعضها البعض، مما قد يكشف عن أهداف جديدة للعلاجات.
في المستقبل، يمكن للتدخلات أو العلاجات التي تبطئ من تسارع شيخوخة القلب والشرايين لدى الشباب ومتوسطي العمر الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة أن تمنع أو تؤخر ظهور أمراض القلب والسكتة الدماغية واضطرابات القلب والأوعية الدموية الأخرى في وقت لاحق من الحياة. 
بعض التدخلات التي نعلم بالفعل أنها تبطئ من معدل الشيخوخة في القلب والشرايين تشمل الأكل الصحي والتمارين الرياضية وتقليل التوتر والإقلاع عن التدخين. كلما زاد فهمنا للتغييرات التي تحدث في الخلايا والجزيئات أثناء الشيخوخة، على سبيل المثال، كلما اقتربنا من إمكانية تصميم الأدوية التي تستهدف تلك التغييرات. يمكن أن تستهدف العلاجات الجينية أيضًا تغييرات خلوية محددة ويمكن أن تكون وسيلة للتدخل في عملية الشيخوخة. أثناء انتظار تطوير هذه العلاجات الجديدة، ما يزال بإمكانك الاستمتاع بالأنشطة، مثل التمارين واتباع نظام غذائي صحي، والتي يمكن أن تفيد قلبك.
الصيدلاني إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة
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