الأحد 25 حزيران 2023
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مسرحية "الغريب والنقيب".. روابط إنسانية تكشف دواخل النفس

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مسرحية "الغريب والنقيب".. روابط إنسانية تكشف دواخل النفس
 شهد المركز الثقافي الملكي عرضا لمسرحية "الغريب والنقيب" للمخرج السعودي فهد الدوسري، ضمن مهرجان المسرح الحر في دورته 18.
والمسرحية التي عرضت من تأليف أسامة زايد وبطولة كميل العلي ومحمد آل محسن، وتحكي قصة شاب يدعى بدر خرج يبحث عن الدواء لأمه المريضة لكنه وجد نفسه في المكان الخطأ، إذ دخل ثكنة عسكرية مع نقيب بالجيش.اضافة اعلان
وتنشأ بين الشخصيتين القادمتين من طبقتين مختلفتين -إذ إن بدر من طبقة فقيرة كادحة بينما النقيب من طبقة غنية ويملك تجربة طويلة في الحياة والحرب- روابط إنسانية تكشف دواخل النفس وأحاسيسها.
وتكشف المسرحية عن مشاعر الحنين للزوجة والأصحاب والوطن.
وقال المخرج فهد الدوسري: "المسرحية تعتمد اعتماداً كلياً على الفضاء المسرحي وأداء الممثلين أكثر حتى من لمسات الإخراج".
وأضاف: "كنا نريد تقديم شيء مختلف يمثل السعودية وشبابها والمسرح السعودي بشكل عام، ونتمنى أن نكون أوصلنا شيئاً بسيطاً عن المسرح السعودي".
وتابع الدوسري أن المسرحية تقدم تساؤلات للجمهور، موضحاً "أن هدف المسرحيات النخبوية هو طرح تساؤلات يراها كل شخص من جانب معين".
وأعرب عن سعادته بتفاعل الجمهور مع المسرحية، وردود الفعل بعد العرض، وقال: "أكثر شيء أعجبني تفاعل الجمهور، كنت واثقاً من المسرحية، لكن لم أتوقع التفاعل الكبير بتحية طاقم العمل بحرارة بعد العرض، هذا معناه أننا قدمنا عملاً جيداً".
وقال الدوسري: "المسرح في السعودية موجود منذ 40 أو 50 سنة وكانت اجتهادات من قبل جمعيات أو أشخاص". وأكد أن الحراك المسرحي زاد في السنوات الماضية.
وجاء العمل بمشاركة المخرج فهد الدوسري، وتأليف أسامة زايد، وتمثيل كميل العلي، ومحمد آل محسن، وديكور أحمد القديحي، ومؤثرات صوتية حمد المؤيجد، وإضاءة عبدالله بوقرصين، ومساعد مخرج حسن العلي.
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