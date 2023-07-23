مشاركة أردنية وعربية تزهو في ملتقى المبدعين للفكر والفنون

معتصم الرقاد

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بمشاركة أردنية وعربية واسعة، افتتحت فعاليات ملتقى المبدعين الثاني للفن التشكيلي والخط العربي والتصوير، والذي تقيمه جمعية المبدعين للفكر والثقافة والفنون، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبمشاركة جمعية المصورين الأردنيين. وتحت رعاية رجل الأعمال المهندس محمد خريسات الرئيس الفخري لجمعية المبدعين للفكر والثقافة والفنون.وشملت المشاركة الدول العربية الشقيقة الآتية: سورية، مصر، العراق، فلسطين، الجزائر، تونس، والسودان.رئيس الجمعية جلال أبوطالب قال: "إن مثل هذه الملتقيات الثقافية المختصة بالرسم والخط العربي والتصوير تشكل رافدا للتنوع الثقافي الذي تزخر به المملكة الأردنية الهاشمية". وأضاف، أن هذا الملتقى يشكل إضافة نوعية جديدة ومميزة للحركة التشكيلية، حيث تأتي هذه الخطوة للنهوض بالفن التشكيلي، وأن مثل هذه الأنشطة تؤكد رسالة وزارة الثقافة في رفع الوعي الثقافي بالفنون التشكيلية وتعزيز روح الانتماء والولاء لدى الفنانين التشكيليين عن طريق توفير بيئة خصبة آمنة في الفضاء الحر لتقديم تجاربهم الفنية وتهدف مثل هذه الملتقيات إلى مد جسور من التواصل الإبداعي بين الفنانيين الأردنين والعرب.كما تساهم الفنون في خلق جو اجتماعي إيجابي، يسوده الترابط والتآلف، حيث تعتبر البرامج والفعاليّات الفنية فرصة سانحة لعقد علاقات جديدة وتوطيد روابط المحبة والثقة بين أفراد المجتمع، سواء أكانوا مشاركين فاعلين في هذه الفعاليات أم اكتفوا بدور المتفرج، حيث إنها تشعرهم بمزيد من الفخر والانتماء لمجتمعهم. تكون الفعاليات الفنية على اختلاف أنواعها بمثابة تطبيق عملي لتجربة الشراكة المجتمعية الهادفة، وما يتطلبه الأمر من مهارات تنظيم وتنسيق على المستويين الفني والتقني، كما أن هناك دورا بالغ الأثر لمثل هذه الأنشطة في تنمية مهارات التعاون بين الجهة المنظمة للحدث، ومؤسسات القطاع الخاص، على حد سواء.وتضمنت ورش العمل المتنوعة في مجال، الفنون التشكيلية والخط العربي والتصوير تجهيز ما يقارب 70 لوحة فنية في أرض الملتقي، وتجهيز المعرض الذي افتتحه راعي الحفل مساء موجها شكره إلى جميع المشاركين والحضور من المهتمين ومن رؤساء الهيئات الثقافية وأعضاء الهيئة الإدارية على جهودهم الخيرة.كما تضمنت فعاليات الملتقي محاضرات متنوعة، فعن الفن التشكيلي قدم الفنان التشكيلي والكاتب عماد المقداد محاضرة حول "أسس العمل الإبداعي"، وهي عنوان كتابه الذي أصدره منذ وقت قريب، ويحتوي على مواضيع عدة حول الإبداع، أهمها نظرية (الأعمدة الستة)، التي تمحورت حولها المحاضرة، حيث قسم الفنان المقدادي هذه الأسس إلى: (الفكرة- التقنية الجمالية- العصرية- القبول- والإنتاج).وذكر المقدادي، أن نجاح أي عمل إبداعي مهما كان نوعه فني أو أدبي أو ثقافي، يجب أن يعتني بهذه الأسس الستة فلا عمل متميز بلا فكرة، ولا نجاح من دون تقنية عالية، ولا صبغة حداثية من دون مراعاة العصرية، إضافة إلى الذوق الجمالي والإخلاص الذي يمنح القبول، كما أن الإنتاج السخي كفيل بأن يخرج العمل إلى النور.وعن التصوير تحدث رئيس جمعية المصورين المهندس وائل حجازين، تحت عنوان (ثلاثية المكان والزمان والإنسان في الصورة)، وقال: "كان لنا شرف اللقاء وتلبية دعوة جمعية المبدعين للفكر والثقافة والفنون في ملتقى المبدعين الثاني للفن التشكيلي والتصوير والخط العربي". حيث تميز هذا اللقاء بوجود فنانين وأدباء عرب أردنيين والذي اشتمل على فعاليات فنية وثقافية ومحاضرات عديدة طوال اليوم، وانتهى بمعرض فني كبير ضم لوحات لفنانين تشكيليين، ومعرض صور للزملاء في الجمعية الأردنية للتصوير.وتضمنت الفعاليات أيضا، محاضرة عن الإدارة المحلية للدكتور خالد العمايره، تناول خلالها تطور الإدارة المحلية في الأردن والاتجاه نحو اللامركزية من خلال مجالس المحافظات، وركز الدكتور العمايره على إدارة الفن التشكيلي وتطوره تاريخيا منذ العصور القديمة وصولا إلى وقتنا الحالي، مبينا أنواعه ومدارسه المتعددة والعوامل التي تأثر بها الفن التشكيلي، وختم المحاضرة بالإشارة إلى أهم المراجع في الفن التشكيلي.وقال مدير الملتقى الفنان خلدون ابو طالب: "إن الفن التشكيلي هو أحد أنواع الفنون البصرية التي تصور الجمال عبر أشكال عدة، سواء أكانت رسومات أو نقوشات أو منحوتات تتطلب مهارة عالية وتقنيات عالية في صناعتها".وتصنف الفنون من قبل الفلاسفة والجماليين على أساس الحركة والحواس وغيرها، فأنواع الفنون هي التشكيلية والفنون التصويرية والفنون المحركة للأحاسيس والفنون المركبة.وأضاف، الملتقى تظاهرة فنية تشكيلية أدبية ورسائل موجهة إلى كل متذوقي الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.وبالنسبة لتعريف اللوحة التشكيلية والصور الفوتوغرافية، هي عبارة عن نافذه الجدار الصامت لتعتلي جدرانا صامتة تضيف لها نوع من الجمال والرقي لذلك المكان.الملتقى يحمل بين طياته جميع أساليب الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وتنوع المدارس التشكيلية، بشكل عام الملتقى كان من أجمل الملتقيات الفنية بكل تفاصيله، وكان له الأثر الطيب لعشاق الفنون التشكيلية والتصوير والخط العربي. وفق أبو طالب. وفي نهاية الحفل، وزع راعي الحفل الشهادات التقديرية على الفنانين المشاركين، ثم منح رئيس الجمعية راعي الحفل درعا تكريما له على دعمه ورعايته للملتقى.