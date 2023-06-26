مشاركة الأخوة في "الأضحية".. تخفيف للأعباء وتعميم للفرح والبهجة

منى أبوحمور

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ترتبط فرحة عيد الأضحى لدى العائلات بـ "الأضحية"، حيث يطلق عليه "عيد اللحمة"، حيث تذبح الأضاحي تقربا لله تعالى وتوزع اللحوم على أفراد العائلة والأقارب وكذلك الجيران والمحتاجين.فرحة العيد عندما تكون هناك أضحية لها نكهة مختلفة، حيث تبدأ التحضيرات منذ ليلة الوقفة أو ربما قبل العيد بأيام لشراء الأضحية، كذلك هو الحال مع عائلة أبو حازم حيث قاموا بشراء الأضحية قبل يوم عرفة لنشر الفرحة والسعادة بين الأطفال."الأسعار المرتفعة للأضاحي جعلتنا نفكر كثيرا قبل شراء الأضحية"، يقول أبوحازم، إلا أن رغبتهم في القيام بالشعائر وذبح الأضحية دفعهم للتفكير بتقاسم ثمن الأضحية فيما بين الاخوة وذبحها عن العائلة بأكملها.ويضيف قائلا، في النهاية تذبح الأضحية تقربا لله تعالى في هذا العيد المبارك وتوزع على الأهل والأقارب والجيران وهو ما سيقوم به وعائلته في العيد.الخمسيني بشار خليل يقول، لطالما ارتبط عيد الأضحى عنده وعند إخوته بذبح الأضحية وتوزيع اللحم، حيث ترتبط فرحته في العيد بوجود الأضحية ومراسم تقطيعها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، قائلا "العيد يتمثل بالأضحية".ويلفت بشار إلى أن ارتفاع سعر الذبائح جعل الأضحية أمرا صعبا لدى عدد من العائلات، فبعد أن كان سعر الأضحية لا يتجاوز 120 دينارا الآن زادت الأسعار بشكل كبير وتضاعفت، وفي حالة العائلات الكبيرة فإن أضحية واحدة لا تكفي وهو ما جعله يفكر هو واخوته بتقاسم ثمن الأضحية.يتشارك بشار واخوته الخمسة في كل سنه بشراء عجل كأضحية يذبح في حضور جميع الأخوة ويتم تقاسم اللحم على جميع المشاركين ومن ثم يقوم كل شخص بتوزيع اللحم على الفقراء والمحتاجين بطريقته الخاصة. ويلفت بشار أن العائلات كبرت وحتى تتمكن من توزيع اللحم بحصة مشبعة على الجميع، فإن ذلك يتطلب من المضحي أن يذبح ذبيحتين على الأقل، ولكن مشاركة الأخوة في العجل حلت هذه المشكلة ويسرت على الجميع. في حين يتشارك سعد سمير واخوته الأربعة بجمع ثمن الأضحية من رواتبهم لتلبية أمنية والدتهم التي ترغب في ذبح أضحية إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة تحول دون ذلك. ويقول سعد "منذ ثلاث سنوات في كل عام تنوي أمي على الأضحية ولكن الظروف الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي يمنعها فكان لا بد من تجميع ثمنها منا جميعا"، لافتا إلى أن الحمل إذا تم توزيعه يقل ثقله وفي الوقت نفسه يسعدون والدتهم وينشرون الفرح في قلوب أطفالهم.الأمر لا يختلف كثيرا مع الثلاثينية وداد سعيد التي اشتركت واخواتها الأربع في جمع ثمن الأضحية، تخفيفا على والدهم. وتبين أنها اعتادت وأخواتها المشاركة في الكثير من الأمور التي تتطلب منهن مبلغا من المال، تخفيفا منهن عن والدهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.اختصاصي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش يشير بدوره إلى أن هذه المشاركة في دفع ثمن الأضحية تعكس الرغبة والنية بتقديم الأضحية والاستمتاع بطقوس العيد كاملة.ويبين عايش أن مشاركة الأخوة في ثمن الأضحية هو تحقيق لإحدى الشعائر الدينية من جهة وتقاسم التكاليف من جهة، معتبرها أمرا جيدا في تحمل التكاليف والقيام بهذا الواجب.ويقول عايش، "التفكير في مشاركة أخوة مع بعضهم هو تعبير عن حالة يعيشها هؤلاء الأخوة وكثيرون مثلهم ممن تحول ظروفهم المالية من القيام بذلك منفردين بسبب انخفاض الدخل أو عدم قدرتهم على الشراء.كما ويسمح هذا النوع من التكافل والمشاركة بالقيام بمبادرات أخرى اتجاه الاخوة وتقديم العيدية للأبناء والأحفاد وربما التفكير أيضا في المستقبل بالقيام بواجبات مشتركة تتعلق بالأسرة الكبيرة، وبالتالي وجود هامش من الحركة المالية والنقدية لهؤلاء بتحمل أعباء تكاليف العيد وغيرها من المناسبات.وبحسب عايش من المفيد أن يتشارك الأخوة أو الأقارب أو حتى الأصحاب في القيام ببعض المناسبات أو الواجبات التي تتطلب كلفة مالية تفوق قدراتهم المالية وأن يكون ذلك جزءا من التعاون الاجتماعي للعائلات، وبالتالي يوزع العبء وهو جزء من التكيف الاجتماعي والاقتصادي والمالي، خصوصا مع الأعباء التي تتراكم في الأعياد والمناسبات الاجتماعية كل ذلك يدخل البهجة والسرور لنفوس الجميع عندما يتشاركون بالعبء وتبقى هذه المبادرات والأفكار قائمة.ويعتبر عايش هذا التكافل رسالة للأبناء من حيث الاقتداء بالأهل والأقارب، وبالتالي تكريس التفاعل الاجتماعي والتعاون لتجاوز العقبات التي من الممكن أن تعترض أي شخص عندما يقوم بالواجبات منفردا واعطاء قيمة وحافز لتكون جزءا من منظومة اقتصادية تشاركية.من جانبه يشير اختصاصي علم الشريعة الدكتور منذر زيتون إلى جواز الاشتراك في الأضحية في حال اشتراك أفراد العائلة الواحدة فيها، مبينا أن "الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته". ويضيف يستطيع الأخوة المشاركة في أضحية عن أهل البيت.أما ما يتعلق بمشاركة الأصدقاء والجيران في الأضحية، فلا تجوز وفق زيتونة إلا إذا كانت الأضحية ناقة أو بقرة فيجوز أن يشترك فيها سبعة أشخاص، أما الضأن والماعز إلا من البيت الواحد."الأضحية لا تكون واجبة إلا على المقتدر"، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأضحية سنة من سنن الإسلام التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب زيتون.وبحسب دائرة الافتاء، فإن الأضحية هي ما يُذبح في عيد الأضحى، من الإبل أو البقر أو الغنم تقرباً إلى الله تعالى، ويبدأ وقت التضحية بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، ويستمر وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد. وتسن الأضحية على المسلم البالغ العاقل المستطيع، ويشترط النية عند ذبحها، ويستحب لمن أراد أن يضحي أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره، في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ولا يجب عليه ذلك، فتصح الأضحية ممن قص شعره أو أظافره، ولكن فوت عليه أجر السنة.ويشترط في الأبل، أن تكون قد أتمت خمس سنوات، وفي البقر والغنم أتمت سنتين، ويرخص في الضأن ما أتم ستة أشهر فما فوق، على أن يكون قد أجذع (بأن أسقط مقدم أسنانه)، وأفضل الأضاحي من حيث الحجم أسمنها. ويجوز الاشتراك في أضحية من الإبل أو البقر ولو اختلفت نية المشتركين، كأن أراد بعضهم الأضحية، والآخر العقيقة، ويجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليضحي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يشركهم في الثواب.وذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة، وذبح سبع شياه أفضل من ذبح بقرة، ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن ذلك، وأن يشهد ذبحها، ولا يشترط ذلك.ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، على ألا يأكل فوق ثلثها، ويسن الأكل من كبدها، ولا يصح للمضحي بيع شيء من الأضحية ويحرم ذلك، سواءً كانت الأضحية منذورةً أو متطوعاً بها، وكذلك لا يجوز الاستبدال ولا يصح، ولا يصح استبدال جلد الأضحية غير المدبوغ، بآخر مدبوغ لأنه صورة من صور البيع فلا يصح ذلك.ويجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يستحب فعل ذلك من الفقراء لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كما تصح الأضحية ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصاً إذا كان حالاً. كما يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية ولو في غير بلد المضحي، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، من حيث السلامة من العيوب، والعمر ووقت الذبح والتوزيع، والأفضل أن يباشرها المضحي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية.