مشروع "تشبيك".. حينما تتحول الموهبة لمصدر يدر الدخل

ديمة محبوبة

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كثير ممن يملكون مواهب حرفية وفنية لا يستطيعون استثمارها وأحيانا تندثر لقلة وجود الوقت، وبحثا عن وظيفة تدر دخلا ثابتا. حيث إن صعوبة الحياة وما يتطلبه العمل من وقت وجهد لا يسمح بممارسة هذه الموهبة.إلا أن عايشة سلمان تمكنت من إيجاد مشروعا للأفراد الذين يملكون الموهبة والشغف وشقت طرقا تساعدهم على امتهان هذه الموهبة.عايشة سلمان: هي مؤسسة مشروع "تشبيك"، تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، لديها خبرة في ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، ولديها شغف في الفنون والتصميم وقامت بتدريب أكثر من 15000 شخص في الأردن ومن حول العالم.عايشة تشارك عبد الفتاح سلمان في هذا المشروع، وهو مهندس طاقة كهربائية، لديه خبرة في مجال تطوير الأعمال والريادة. وتبين، أن مشروع "تشبيك" هو عبارة عن منصة إلكترونية تساعد الأشخاص على استثمار وقتهم والمهارات التي يمتلكونها وتحويلها لمصدر دخل لهم، حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا قادرين على صنع منتجات وأعمال فنية أو حرفية أو التدريب وعقد ورش باستخدام المهارات التي يمتلكونها مثل الفنون، والحرف اليدوية، أو الأنشطة الترفيهية، أو المساعدة في تنظيم الفعاليات وربطهم مع العملاء وطالبي الخدمات.وتضيف بأنها تساعد العملاء مثل المدارس، والشركات والمنظمات باختيار الأنشطة الفنية أو الترفيهية أو حتى المنتجات والأعمال الفنية التي يرغبون بالحصول عليها وفق المواصفات والميزانية التي يمتلكونها وتحديدها عبر المنصة.وتقول: "نقوم نحن بمطابقة الطلب وتشبيك الجهة (العميل) مع مزودي الخدمات أو الفنان أو الحرفي الذي يلائم احتياجهم أو الفعالية أو النشاط أو التدريب الذين يرغبون بالحصول عليه".وتوضح أن الهدف من "تشبيك" ليكون المظلة التي تجمع مزودي الخدمات والشباب والفنانين والحرفيين من مختلف المجالات، وتوفير الضمان والحماية القانونية لهم والعمل بشكل منظم، وكذلك رفع قيمة الخدمات الفنية التي يقدمونها والترويج لها بشكل جيد وتقديرها، وخلق فرص عمل جزئية مرنة، وتحقيق مصدر دخل من المهارات الفنية التي يمتلكونها، وكذلك تسهيل الوصول للفنانين والحرفيين الماهرين والحصول على خدماتهم المختلفة، وكذلك تمكين السيدات وطلاب الجامعات من الوصول للعمل اللائق وبنظام جزئي ومرن.وتوضح، أن الفكرة جاءت في شهر نيسان (أبريل) الماضي، من خلال خبرتهم وعملهم في المجال الفني والصناعات الإبداعية، حيث لمسا من الواقع العملي العديد من التحديات التي يعاني منها أغلب الفنانين والحرفيين في الأردن من صعوبة التسويق لأعمالهم الفنية والمهارات التي يمتلكونها، وكذلك صعوبة الوصول للعملاء المحتملين، وقلة درايتهم في أصول تسعير الأعمال الفنية وتغليفها وغيرها من التحديات، وفي المقابل، تعاني المؤسسات التعليمية والفنية والمنظمات والشركات من صعوبة الوصول للفنانين المحليين.وتقول: "كشباب أردني، فقد رأينا أن مشروعنا سيساهم في تحقيق الأثر المجتمعي من خلال الحد من نسبة البطالة في الأردن وتوفير فرص العمل اللائق وتمكين السيدات والشباب وطلاب الجامعات من العمل بنظام حر وجزئي ومرن، والحصول على مصدر دخل وتعزيز تكافؤ الفرص وتوفير الفرص الاقتصادية والتجارية للمواهب والفنانين والحرفيين في الأردن مما يسهم في تحسين الناحية الاقتصادية، وكذلك رفع جودة التعليم في المؤسسات التعليمية من خلال توفير برامج تدريبية لامنهجية (فنون وحرف يدوية متنوعة) ذات جودة عالية، ترفع من مهارات الطلبة وتكسبهم مهارات يحتاجونها في سوق العمل وتعزز الإبداع عندهم."وتكمل: "قمنا بتقديم فكرة مشروعنا لحاضنة أعمالMYSTATUP التابعة لمؤسسة إنجاز، وقدمت لنا الحاضنة العديد من التدريبات في مجال الأعمال وتطوير الفكرة وكيفية تحويلها إلى مشروع ريادي على أرض الواقع، إضافة إلى توفير الدعم من المرشدين والموجهين لنستفيد من خبراتهم المتنوعة، وكذلك تشبيكنا مع العديد من الشركاء، وإتاحة الفرصة لنا لعرض فكرة مشروعنا أمام المستثمرين والجهات الداعمة".وخلال الأشهر الماضية، قدم أكثر من 500 طلب للانضمام لمشروع "تشبيك" من قبل الشباب والسيدات والفنانين الذين يرغبون بتزويد خدماتهم المختلفة، وفي المرحلة الأولى تم تدريب 20 شخصا على المهارات التي يحتاجونها مثل مهارات الاتصال، إدارة الوقت وغيرها، تعاونا مع كبرى المدارس في عمان حيث يوجد لديهم حالياً أكثر من 150 تدريبا متنوعا على الفنون والحرف والأنشطة الترفيهية تم حجزهم من خلال مشروع "تشبيك"، وتوفير العديد من الفرص للشباب والمواهب المحلية.وقد تم ترشيح مشروع "تشبيك"، إلى نهائيات جائزة الأثر المجتمعي العالمية social impact award والتي تقام في الأردن لأول مرة، "ونطمح إلى الفوز بهذه الجائزة والتي ستساعدنا على الانتقال للمرحلة العالمية في صربيا والتعريف بالمشروع بصورة أكبر" وفق عايشة".وأخيرا تضيف، "حالياً نحن نعمل على تطوير المنصة الإلكترونية ليتم إطلاقها بشكل رسمي خلال شهر أيلول(سبتمبر) المقبل من العام الحالي، حيث نطمح إلى الوصول واستقطاب الطاقات والمواهب الشبابية من مختلف المحافظات وتوفير الفرص للجميع".