مشهد صادم.. فيديو لبقرة غاضبة تدهس طفلة بشراسة

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A stray bull gored and trampled a child while she was returning from School with her sibling and mother in MMDA colony in Chennai. The victim is critically injured and admitted to hospital. pic.twitter.com/j6DevPIMzG — RAMKUMAR R (@imjournalistRK) August 10, 2023

وظهر في الفيديو سيدة تمشي في الطريق برفقة طفليها خلف بقرة وعجلها، وفجأة استدرت البقرة نحوهم وهاجمت الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاما ورمتها على الأرض ودهستها وجرتها عدة مرات دون أن يتمكن أحد من الاقتراب.وفيما بعد قام بعض المتفرجين بإلقاء الحجارة على البقرة، وأنقذوا الطفلة التي تم نقلها إلى المستشفى مصابة بجروح كثيرة.وقالت وسائل إعلام هندية محلية إن الطفلة بحالة صحية مستقرة.