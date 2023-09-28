الخميس 28 أيلول 2023
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مصور يكشف تفاصيل "شجرة البرق" فوق ساعة مكة (صورة)

مصور يكشف تفاصيل "شجرة البرق" فوق ساعة مكة (صورة)
مصور يكشف تفاصيل "شجرة البرق" فوق ساعة مكة (صورة)
كشف المصور عبد العزيز الحربي تفاصيل الفيديو للحظة إصابة البرق لقمة برج الساعة في مكة المكرمة في منظر لافت للأنظار.

وقال الحربي لصحيفة "سبق": "رصدت الفيديو من منطقة مرتفعة، بالتحديد في حي الزاهر من أعلى قمة، حيث كانت الصواعق تتوالى على قمة برج الساعة".

وأضاف الحربي: "بعد التقاط المقطع استخدمت نمط التصوير البطيء (سلو موشن)؛ لأخرج بلقطة الصورة الجميلة، التي بدت فيها الصاعقة كما لو كانت شجرة بفروع وأغصان من البرق".

ولفت المصور المكي إلى أنه اعتاد التقاط الصور المختلفة، والتفاصيل الجميلة لمكة والمسجد الحرام يوميًّا، ومتابعة الظواهر الجوية في سمائها؛ لالتقاط أفضل الصور، وتوثيق اللحظات الاستثنائية، ومشاركة المتابعين هذه الروائع.. إلا إنه "لم يشهد لبروق وصواعق هذا المساء مثيلاً"، على حد قوله.

ولقي مقطع فيديو قصير، يوثق لحظة اصابة صاعقة برق على برج الساعة الشاهق في مكة المكرمة، لتُشكل شكل شجرة في السماء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. RT
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