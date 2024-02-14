الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مطار دبي الدولي يشهد أول عرض زواج على سطح مطار في العالم - فيديو

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العروسان على سطح مطار دبي

في مشهد رومانسي لا يُنسى، حلق الحب عالياً على سطح مطار دبي الدولي DXB، حيث شهد عرض زواج فريد من نوعه على سطح أحد مباني المسافرين على ارتفاع 39.5 متراً، مع إطلالات خلابة مباشرة لحركة الإقلاع والهبوط في مدرج المطار وأفق دبي الساحر، ليُسجل بذلك أول عرض زواج على سطح مطار على مستوى العالم.

جاء هذا العرض استجابةً لدعوة مطار دبي الدولي DXB المفتوحة بمناسبة يوم الحب، حيث اغتنم ديميتري وأناستاسيا الفرصة ليصبحا الزوجين المحظوظين اللذين اختيرا ليحتفلا بحبهما فوق مبنى كونكورسB، وليتوجا قصة حبهما التي بدأت بمحض الصدفة عشية رأس السنة الجديدة في دبي، عندما كانت أناستاسيا تزور المدينة كسائحة.

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تم تنظيم هذا الحدث الفريد بالتعاون بين مختلف الجهات ضمن مجتمع المطار، وفي هذا السياق، قالت ميشيل لي، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مطارات دبي: "نسعى في مطار دبي الدولي إلى توفير تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وهذه اللحظة هي دليل على قدرة المطار على تحويل اللحظات العادية إلى تجارب استثنائية. نحن سعداء بأن نكون جزءاً من القصة الجميلة التي جمعت بين ديمتري وأناستاسيا".- وكالات

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