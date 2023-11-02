الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مطالبات بوضع رسومات تحذيرية على اللحوم!

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اللحوم
طالبت مجموعة من العلماء بوضع رسومات تحذيرية على منتجات اللحوم في المتاجر، على غرار الرسومات الموجودة على علب السجائر والتي تحذر من المخاطر القاتلة المحتملة للتدخين على الصحة، وذلك بغرض التوعية بخطورتها على الصحة وعلى «أزمة المناخ».اضافة اعلان

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أجرى العلماء التابعون لجامعة دورهام البريطانية دراسة شملت 1001 شخص، جرى تقسيمهم إلى 4 مجموعات: الأولى عُرضت عليها صور لمنتجات لحوم وقد وُضع على عبواتها رسم يحذر من احتمالية تسببها في تفشي الأوبئة، في حين عُرضت على المجموعة الثانية صور لمنتجات تتضمن تحذيراً من تسببها في أضرار صحية بشكل عام، وعلى المجموعة الثالثة رسوم تحذر من تسببها في تفاقم أزمة المناخ، في حين لم تحتوِ المنتجات التي عُرضت على المجموعة الرابعة أي تحذير.

ووجدت الدراسة أن التحذيرات من تفشي الأوبئة هي الأكثر فاعلية في إثناء المشاركين عن تناول اللحوم، حيث قللت من استهلاكهم بنسبة 10 في المائة، تليها التحذيرات الصحية (8.8 في المائة)، ثم التحذيرات المناخية (7.4 في المائة).

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور جاك هيوز: «بما أنه قد ثبت بالفعل أن الملصقات التحذيرية تقلل من التدخين وكذلك شرب المشروبات السكرية والكحول، فإن استخدامها على المنتجات التي تحتوي اللحوم يمكن أن يساعدنا في التقليل من استهلاكها بشكل ملحوظ؛ الأمر الذي ستكون له تأثيرات إيجابية عظيمة على الصحة والمناخ».

وأظهرت الدراسات السابقة أنه من الممكن الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة الزراعية ومن تدمير المساحات الطبيعية عن طريق خفض استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان إلى النصف، والاعتماد على بدائل نباتية جديدة.

وستأتي النسبة الكبرى من الانخفاض في الانبعاثات لانخفاض كمية «غاز الميثان (CH4)» والذي تنتجه الحيوانات المجترة خلال عملية الهضم ويجري إطلاقه في الغلاف الجوي.

وربطت دراسات أخرى بين استهلاك اللحوم الطازجة وخطر الإصابة بالسكري وكذلك بأمراض القلب والأوعية الدموية، لقدرتها على زيادة مستويات الالتهاب في الجسم.
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