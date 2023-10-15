الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مطالب بوقف استخدام مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" في المحاكم

images
كاليفورنيا أول ولاية تحظر الهذيان مفرط النشاط كتشخيص وسبب للوفاة.
هل سمعت سابقًا عن مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" الذي يستخدمه بعض ضباط الشرطة، والأطباء، وخبراء المحكمة، عند وفاة شخص أثناء الحجز، كمبرر لتوضيح موقف الشرطة من استخدام العنف؟اضافة اعلان

ترفض مجموعة من أطباء الطوارئ اليوم استخدام هذا المصطلح. وبحسب الدكتورة ميشيل هيسلر، المديرة الطبية لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، ستزيل حركة الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ (ACEP) هذا المصطلح من المحاكم.

وأوضحت بعض الجمعيات الطبيّة أنّ مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" مرتبط بالعنصرية، ويُستخدم بشكل غير متناسب في وفاة السود.

وفي الواقع، تم استخدامه بالفعل في أحد أبرز القضايا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في قضية وفاة جورج فلويد، بعام 2020.

وقالت جوانا نابلس ميتشل، وهي مستشارة الأبحاث الأمريكية لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي شاركت في تأليف تقرير من عام 2022 تتبّع تاريخ هذا المصطلح وتأثيره، إنّ خطوة ACEP تشكل "نقطة تحوّل هائلة".

واعتبرت ACEP هذه المتلازمة فئة فرعية من الهذيان.

وفي الدراسات، تم وصف شخص مصاب بالهذيان مفرط النشاط بأنه مضطرب، أو عدواني، أو مشوش. وكان يُعتقد أن هذه الحالة العاطفية الشديدة قد تؤدي إلى وفاته.

وفي الواقع، لم يتم اعتبار الهذيان مفرط النشاط تشخيصًا رسميًا قط كونه غير مدرج في المواد المرجعية التي يستخدمها متخصصو الصحة العقلية.

ولا يمكن الكشف عنه من خلال اختبار دم أو أي اختبار تشخيصي.

وخَلُصَ تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان" لعام 2022 إلى أن المصطلح "لا معنى له علميًا"، نقلا عن سي ان ان بالعربية.

وفي عام 2020، تبّنت الجمعية الأمريكية للطب النفسي موقفًا ضد التشخيص، قائلةً إنّه "غير محدد"، و"يفتقر إلى معايير تشخيصية واضحة".

وفي العام نفسه، اعتمدت الجمعية الطبية الأمريكية سياسة تُعارض "الهذيان مفرط النشاط" كتشخيص طبي. وحذّرت المستجيبين الأوائل من استخدام التدخلات الدوائية دون سبب طبي مشروع.

وأوضحت الجمعية الطبية الأمريكية أنّ سياستها ظهرت لاستخدام الشرطة هذا المصطلح بشكلٍ متكرر، والتدخلات الدوائية مثل الكيتامين "كمبرر لفرض قوتها، خصوصًا عند وفاة الرجال السود في الخضوع للحجز عند إنفاذ القانون".

وفي فبراير/ شباط، قالت الكلية الأمريكية لعلم السموم الطبية إنّه نظرًا لاستخدامه في "سياقات متعددة لأسباب مختلفة، وتحوله لمصطلح مرتبط بالعنصرية، فقد حان الوقت لوقف استخدام هذا المصطلح".

وفي أبريل/نيسان، أصدرت الرابطة الوطنية للفاحصين الطبيين بياناً طلبت فيه من أعضائها بالتوقف عن إدراج الهذيان مفرط النشاط كسبب للوفاة.

وهذا الأسبوع، وقّع حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، على تشريع من شأنه أن يجعل كاليفورنيا أول ولاية تحظر الهذيان مفرط النشاط كتشخيص وسبب للوفاة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
dvd-images

العالم يودع أقراص الدي في دي

منذ 4 دقيقة
cellphone-charging-tips

هل يجب شحن الهاتف طيلة الليل؟

منذ2 ساعة
جانب من آثار الدمار بحي الرمال في غزة- (ارشيفية)

"لا للمحتوى الشخصي".. مؤثرون يسخرون صفحاتهم لإظهار مجازر الاحتلال في فلسطين

منذ15 ساعة
خلل يضرب تطبيق "واتساب" ومنصة "فيسبوك"

خلل يضرب تطبيق "واتساب" ومنصة "فيسبوك"

منذ15 ساعة
الدماغ يرسل "إشارة غريبة" عندما ينوي الشخص الكذب

الدماغ يرسل "إشارة غريبة" عندما ينوي الشخص الكذب

منذ15 ساعة
الفنان أحمد القرعان وجانب من أعماله-(من المصدر)

قرعان يتنقل بموهبته بين عزف العود ورسومات من الخط العربي ممزوجة بالقهوة

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن الغذاء والدواء

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 