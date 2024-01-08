الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مطب في السعودية يثير الرعب.. المركبات تحلق أمتارا (فيديو)

مطب جازان في السعودية
مطب جازان في السعودية

ضجّة واسعة أثارها مقطع فيديو لمطب صناعي في مدينة جازان في المملكة العربية السعودية.


ووثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل في السعودية بشكل واسع، مركبات تطير أمتاراً في الهواء وأخرى تتلف بسبب مطب صناعي في جازان.

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وقدم مصوّر الفيديو نظرة عن كثب على المركبات التي تعرضت للتلف بسبب هذا المطب الصناعي، حيث توقفت إلى جوار الطريق بشكل غير طبيعي.

وعلق المصور، قائلًا: "خذوا حيطتكم يا شباب"، في إشارة إلى خطورة الموقف.
بعد انتشار الفيديو، نفذت الأجهزة المحلية بالمدينة أعمال تسوية ومعالجة للمطب الصناعي الذي تضررت منه مجموعة من السيارات في بلدة المضايا بمركز الحكامية في ⁧جازان.

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