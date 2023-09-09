"مطلق العيارت النارية لا يشرفنا حضوره.. "عبارات صارمة" تتصدر دعوات الأفراح

تغريد السعايدة

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"مطلق العيارت النارية لا يشرفنا حضوره".. عبارة لفتت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك عدد كبير من رواده صورة لبطاقة دعوة لحفل زفاف تتضمن تلك الكلمات، في دلالة على الصرامة في الحد من هذه الظاهرة "القاتلة".جاءت تلك الخطوة من قبل "أصحاب الفرح"، بعد العديد من الحوادث الأليمة التي تحول الأفراح إلى أتراح، كان آخرها وفاة "عريس معان"، الذي رحل قبل ساعات من زفافه بسبب إطلاق العيارات النارية في فرحه من قبل أحد أصدقائه المقربين، ما أحدث حاله حزن شديدة في الأردن، وبالتالي إجراءات حكومية وذاتية شديدة الصرامة للحد من هذه الظاهرة.لم يكن حادث "عريس معان" هو الأول في المملكة، بل جاء بعد مئات الحوادث القاتلة أو التي تسببت بحدوث إصابة دائمة بين المتضررين، حيث أصيبت طفلة منتصف الشهر الماضي بعيار ناري طائش في منطقة الرأس، خلال نتائج الثانوية العامة في محافظة جرش، وما تزال قيد العلاج وحالتها حرجة.بعد تلك الحوادث الأليمة، بات أصحاب المناسبات على اختلافها يطلقون دعوات يرافقها الكثير من التشديد على عدم إطلاق العيارات النارية، بل إن بعضهم، كما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي، منع بعض ضيوفه من الدخول إلى موقع الزفاف بسبب حملهم للسلاح خوفاً من "تصرف طائش" منهم وإطلاق النار في وسط حضور المئات في المكان.في الوقت ذاته، كرر كثيرون بعد ذلك تلك العبارة التي لا تحتفي بحضور مطلقي العيارات النارية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بطاقة الدعوة بهدف تشجيع أفراد المجتمع على أن يكونوا أكثر صرامة وواقعية في تطبيق شروط الأمان في المناسبات، والتي يمكن أن يحددها "أصحاب المناسبة"، كونهم الأحق في تنظيم مناسباتهم وحماية الضيوف ومنع كل متهور من أي تصرف مؤذ مهما كانت طبيعته.ولكن إطلاق العيارات النارية، تعد إحدى أكثر طرق الإيذاء في المناسبات، فقد تعمد كذلك عدد كبير ممن لديهم مناسبات في هذه الفترة والأيام المقبلة، إلى نشر إيضاح من قبلهم حول رفضهم التام لأي محاولة لإطلاق العيارات النارية، عدا عن أن الكثير منهم تعمد أيضاً وضع "آرمات" على بوابات بيوت الفرح وفي الشوارع المؤدية إليه تطالب بعدم إطلاق العيارات النارية تحت طائلة المسؤولية.وأصبحت تلك "الآرمات" التحذيرية، منتشرة بكثرة في المناسبات، ما يعني أن هناك وعيا مجتمعيا، وتعاونا ما بين الجهات الرسمية والأهلية، والمبادرات الفردية من العائلات، التي تحرص على حماية أبناء منطقتها من أي أذى محتملا من قبل مطلقي العيارات النارية في المناسبات.كما تضمنت تلك المبادرات المجتمعية، اتفاق أبناء المجتمع أو المدنية والقرية على إطلاق "وثيقة" لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، حيث يتم تنظيمها بحضور شيوخ ووجهاء المنطقة، ومندوبين عن المؤسسات الرسمية فيها من المحافظة ومديرية الأمن العام، وأعضاء مجلس الأمن المحلي والشرطة المجتمعية والبلديات، والجمعيات الخيرية المعنية في المنطقة ذاتها، بحيث يتم معاقبة كل فرد يخترق تلك الوثيقة وتحويله للقضاء.هذا التفاعل الاجتماعي الإيجابي يراه أستاذ وخبير علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، طريقة فعالة في وقف إطلاق العيارات النارية في المناسبات، إذ يوجد في الأردن الكثير من الأنظمة والتعليمات والمواثيق الشعبية، ولكن للأسف جميعها تجد من ينتهك هذه الحرمة ويمارس سلوكه الخاطئ.لذلك، الآن وسيلة المنع الوحيدة لوقف النزيف من إطلاق العيارات النارية كما يرى خزاعي، هي الردع المجتمعي، بمعنى أن جميع أبناء المجتمع يتفاعلون مع بعضهم البعض ويتحدون ويتفقون على كلمة واحدة في أي مناسبة لديهم، ورفض أي شخص يحاول أن يمارس هذا السلوك ويلحق الأذى بالآخرين.ويعتقد خزاعي، أن أصحاب الدعوة أو المناسبة يقع على عاتقهم منع إطلاق العيارات النارية، فالردع المجتمعي الوسيلة الأنجع الآن، والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الظاهرة وتأكيد منع التستر على من يمارس هذا السلوك، والإبلاغ عنه والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم إعطائه الفرصة لارتكاب أي مخالفة.إلى ذلك، يؤكد خزاعي، أهمية التوعية في مختلف الوسائل، سواء من خلال الإعلام، دور العبادة، المدراس، الجامعات، خاصة بين فئة الشباب، الذين هم أكثر ممارسة لهذا السلوك، عدا عن أهمية التوعية على منصات التواصل وإظهار مدى الألم والأذى الذي تسببه هذه العادة الخطيرة.وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، على أنه، "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا من دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة من دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدمه من سلاح، ولو كان مرخصا".إضافة إلى تلك العقوبات التي من المفترض أن تكون "رادعة"، فقد بينت دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى شرعية خاصة في هذا الشأن، والتي تضمنت أنه "لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذى للمسلمين، ولأن فيه مخالفة للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى من يقوم بذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال".