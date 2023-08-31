الأحد 03 أيلول 2023
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معاجين الأسنان هل هي آمنة؟

تعبيرية
تعبيرية

 تم الكشف عن الآلية التي تربط أحد المكونات الشائعة في معجون الأسنان بمرض التهاب الأمعاء، مما يثير تساؤلات حول الحكمة من استخدامه في العديد من المنتجات الصحية.

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تعتبر الأسنان النظيفة، جانبًا متوقعًا من الحياة الحديثة، وهو جانب يبذل معظمنا قدرًا كبيرًا من الجهد والتكلفة للحفاظ عليه. ولكن هل يمكن أن تؤدي بعض عناصر نظام نظافة الفم الحالي لدينا إلى مشاكل في مكان آخر؟ في الآونة الأخيرة، تمت الإشارة إلى مادة التريكلوسان المضادة للميكروبات - وهي مكون في العديد من معاجين الأسنان- كمنشط لالتهاب القولون لدى الفئران. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء على هذه المادة الكيميائية كتهديد.


في العام 2016، تم حظر استخدام التريكلوسان في الصابون من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، بسبب مساهماته المفترضة في ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ومع ذلك، فإن الأدلة المتعلقة بتأثيره على الأمعاء لم تتم إزالتها بعد من معاجين الأسنان، حيث ثبت أنه يمنع التهاب اللثة، وهو شكل خفيف من أمراض اللثة، ومن الملابس الرياضية المقاومة للبكتيريا.


قام تعاون حديث متعدد المراكز بين جامعات عدة في الولايات المتحدة الأميركية وهونج كونج، بقيادة جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل (كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأميركية)، بتحديد البكتيريا والإنزيمات المشاركة في التأثيرات الضارة للتريكلوسان على الأمعاء. توفر الدراسة تفاصيل أساسية لدعم الأدلة المتزايدة على أن التريكلوسان يؤدي إلى تفاقم حالة الأمعاء، مما يؤدي إلى حالات مثل التهاب القولون ومرض القولون العصبي.


من المعروف، أن التريكلوسان يتم استقلابه بسرعة في أنسجة مثل الكبد، لتكوين مركب TCS-glucuronide (TCS-G)، وهو غير ضار ويتم التخلص منه بسرعة من الجسم. وقد أظهرت الدراسات السابقة، أن التريكلوسان يعزز التهاب القولون لدى الفئران ولكنه غير قادر على القيام بذلك في الفئران الخالية من الجراثيم التي لا تحتوي على ميكروبيوم معوي. يشير هذا إلى أن ميكروبيوم الأمعاء يلعب دورًا في إعادة تنشيط TCS-G لتحرير التريكلوسان.


للتحقيق في آلية تنشيط التريكلوسان في القناة الهضمية، استخدم الفريق LC-MS/MS في سلسلة من التجارب في كل من نماذج الفئران والبشر لتحليل الملامح الأيضية للتريكلوسان في أقسام مختلفة من القناة الهضمية وتحت أنظمة إدارة مختلفة. بعد ذلك، تم استخدام سلسلة من الاستزراع الميكروبي للأمعاء في المختبر وتجارب قمع الميكروبات في الجسم الحي لتحديد البكتيريا المسؤولة عن تحويل TCS-G إلى التريكلوسان الحر والنشط.


وجد الفريق أولاً أن إنزيمات β-glucuronidase (GUS) البكتيرية لعبت دورًا رئيسيًا في تنشيط التريكلوسان. أدى التثبيط المستهدف لإنزيمات GUS في الفئران إلى منع التهاب القولون الذي يعزز تأثيرات التريكولسان في الفئران.


ويرى الفريق، أن هذا يمثل إنجازًا كبيرًا في مكافحة المد المتزايد لتشخيص مرض التهاب الأمعاء، سواء في منع تفاقم الحالة -ما يسمى بـ "نوبات الاحتدام"- أو في تطوير علاجات محتملة لها.


والأكثر من ذلك، بعد ملاحظة الامتصاص الجاهز للتريكلوسان في أمعاء المشاركين في الدراسة البشرية الذين تم تزويدهم بمنتجات تحتوي على التريكلوسان مثل معجون الأسنان، يحرص المؤلفون على قيام الهيئات التنظيمية بإعادة النظر في استخدام مضادات الميكروبات معًا. وخلص البحث إلى أنه "يجب إعادة النظر في سلامة TCS والمركبات ذات الصلة نظرا لاحتمالية تسببها في تلف الأمعاء".

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

 

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