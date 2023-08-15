مع الحر الشديد.. مشاعر إنسانية تطغى بتروية الظمآن وسقي الطيور

تغريد السعايدة

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على الرغم من المواظبة على وضع الماء في الأطباق البلاستيكية على حواف نوافذ المنزل طيلة العام، إلا أن بثينة العبادي حاولت أن تضاعف من كميات الماء، ليتسنى للطيور أن تجد مكاناً ترتوي به في هذه الأيام شديدة الحرارة، وليكون جزءا من العمل الإنساني الذي تجد فيه متعة وراحة نفسية.تقول بثينة إنها تشعر بقيمة كبيرة لهذا العمل "رغم بساطته"، عندما ترى العصافير تتكاثف على شرفة المنزل أو النوافذ التي توزع عليها يومياً أطباق مليئة بالمياه، بل وتقوم بتجديدها كل حين، ووضع الماء البارد فيها، إضافة إلى وضع كميات من الخبز الصغير، ليكون غذاء وماء لتلك العصافير الصغيرة، فقد حث ديننا وأخلاقنا على الخير أينما كان.وخلال هذه الموجة "القبة الحرارية" التي استمرت وتستمر لأيام مقبلة، أقبل الكثير من الأشخاص بمبادرات فردية، جميعها تصب في خضم "توزيع الماء" للمواطنين في الشوارع العامة، أو على أبواب المحلات التجارية، ومنها ما قامت به إدارة السير بتوزيع المياه على المواطنين وسائقي السيارات في الشوارع، تزامناً مع الأجواء الحارة التي تشهدها المملكة.وعلى بوابة "دكانه" الصغير، وضع عمر حسين، مجموعة من علب المياه المبردة، لكل من يدخل إلى المحل، أو للمارة الذين يعبرون الطريق العام، ويرى أن هذه إحدى الطرق البسيطة التي يمكن أن يساعد بها الناس الذين يضطرون للخروج من المنزل في ساعات النهار، أو حتى العاملين في الشوارع.ويبين عمر أنه ليس الوحيد الذي يتبع هذه الطريقة، بل إن عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية على اختلافها يقومون بهذا العمل، بل منهم من يتعمد إلى شراء علب المياه الكبيرة والعصير المُبرد وتوزيعه على العاملين في المنشآت والطريق العام، وهذه تعد من أبسط صور التكافل التي يمكن أن يتم تقديمها لهم خلال هذه الفترة التي نشهد فيها ارتفاع حرارة غير مسبوق.كما شهدت الكثير من الأماكن قيام بعض العائلات بوضع عبوات مياه أمام منازلها، خاصة في البيوت القريبة من الطريق، أو من يضع "زير الماء" أو "الحلة الفخارية"، التي يمكن لأي عابر طريق أن يشرب منها، وجميعها طرق تكافلية تراعي مدى صعوبة الأجواء على المواطنين، والمساعدة بأبسط أشكال المساعدة وبأقل التكاليف.وكما جاء في الحديث النبوي للحث على الإحسان للحيوانات والطيور، فقد قال النبي عليه السلام "في كل كبد رطبة أجر"، وفي حديث آخر "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"، وهو ما يبينه أستاذ الشريعة والفقه الإسلامي الدكتور منذر زيتون، وأنه كلما اشتدت الحاجة للأولويات، خاصة الطعام والشراب، اشتد الطلب للتبرع والتطوع والإحسان للناس والحيوان على حد سواء.ووفق زيتون، "فإن لدينا قاعدة مفادها "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، لذلك، علينا أن نطبق تلك القاعدة في جميع أمور حياتنا، وفي هذه الفترة التي يعاني منها كثيرون في ظل هذه الأجواء الحارة غير المسبوقة، على الإنسان أن يجد أبواباً للإحسان، فإذا كان الإنسان مكتفياً في يومه، فلا بد أن يعطي الناس من حوله، وكل من يحتاج إلى المساعدة، والحيوانات كذلك، وذلك كل وحسب مقدرته، فالإحسان نوعان، منها الزكاة المتعارف عليها، كأن يقوم بشراء "مراوح هوائية" وتوزيعها على العائلات المعوزة".ويوجد هناك باب "التطوع"، وهو من مراتب الإحسان في المجتمع، وهنا يقول زيتون، إنه كذلك يعد من أبواب الصدقة، كون المتطوع أو المتصدق يقوم مثلاً بأعمال تسهم في تخفيف أجواء الحر على المجتمع، منها تقديم ماء مثلج، وتوزيعه على المارة في الشارع، أو كما يقوم به البعض من وضع مياه سبيل للحيوانات والعصافير، وهي صورة نراها بكثرة هذه الأيام.يقول زيتون "إن هذا ما أراده الله تعالى من الإحسان، ومن يُحسن للناس فإن الله يُحسن له، وعلى الرغم من أن هذه الأفعال قد يراها كثيرون بسيطة، ولكن أجرها عند الله كبير جداً، وكما جاء في القرآن في الكريم في قوله تعالى "العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة"، أي في يوم شديد فيه شدة على الناس، وقد دخل رجل الجنة لأنه سقى كلبا من العطش".لذلك، علينا في هذه الأيام أن ننظر الى بعضنا بعضا برحمة وتعاطف، بحسب زيتون، ومن كان عنده فضل من الخير ليجود في بعضه على الآخرين، فهذا هو الإحسان في الإسلام، والله تعالى أمر بالإحسان، وأن نبدأ نحن بالإحسان ونبدأ بتفقد الأهل والأرحام، وكل من يحتاج للمساعدة من إنسان وحيوان، وهذا يحثنا عليه الشرع بـ"الراحمون يرحمهم الله".في حين أن اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، تحدث عن "عمل الخير بكل أشكاله"، بأنه جزء مما يقوم به الفرد من عمل خيري أياً كانت قيمته هو شكل من أشكال التربية التي تقدمها له الأسرة والبيئة المحيطة، وعلى الإنسان أن يكون دائماً مبادراً لعمل الخير بما يتوفر لديه من إمكانيات وقدرات.ويرى جريبيع، أن القدوة الحسنة في تقديم العون للآخرين في مختلف الظروف هي التي تساعد على تنشئة جيل متطوع مبادر إلى عمل الخير بأشكاله كافة، سواء أكان ذلك في بيته أو مدرسته ومجتمعه الصغير من الحي الذي يقطن فيه؛ حيث إن الأفعال البسيطة التي يقوم بها الإنسان تنعكس على جميع جوانب حياته فيما بعد، ويصبح العمل الخيري متوارثاً في الأسرة ومن ثم المجتمع.ويؤكد جريبيع أن عمل الخير يكسر قيود الأنانية لدى الإنسان، سواء أكان هذه العمل مقدما لإنسان أو أي كائن حي آخر، كما نرى الآن من مشاهد إنسانية واضحة، وهذا يسهم في خلق مجتمع كبير متعاون ومتكافل، ويقوي أواصر الانتماء المجتمعي، رغم بساطة أي عمل خيري تقدمه للآخرين دون استثناء.