مع بدء العام الدراسي.. كيف يواجه الطلبة موجات الحر الشديدة؟

منى أبوحمور

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أمام موجة الحر الشديدة غير المسبوقة التي يتعرض لها الأردن، وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مدارسهم يخشى العديد من أولياء الأمور تأثر أبنائهم بدرجات الحرارة العالية، ولا سيما العديد من الطلبة الذين يتنقلون من وإلى مدارسهم سيرا على الأقدام.اكتظاظ الطلبة وارتفاع درجات الحرارة الذي يجعل من الغرفة الصفية "لهبة نار"، في ظل عدم وجود تكييف في معظم المدارس من جهة ومراوح متهالكة من جهة أخرى في أحسن أحوالها تحرك هواء ساخنا.أولياء أمور شاركوا "الغد" مخاوفهم وقلقهم من "آب اللهاب"، الذي ما تزال موجات الحر فيه متتالية، خشية تعرض أبنائهم لضربات شمس خلال فترات الطابور الصباحي أو "الفرصة"، وكذلك أثناء السير في الشوارع عند عودتهم إلى منازلهم في ساعة الذروة.ليست درجات الحرارة وحدها ما يزيد من مخاوف أولياء الأمور، وإنما أيضا تزاحم الطلبة داخل الأدراج، ودخول الشمس بشكل مباشر إلى الغرف الصفية، ما يعني بقاء الطلبة تحت أشعة الشمس المباشرة حتى داخل الصفوف.بدوره يشير اختصاصي الطب العام الدكتور زياد النسور، إلى ضرورة توخي أولياء الأمور الحيطة والحذر عند إرسال أبنائهم إلى المدارس وكذلك عودتهم، باعتبارها ضمن ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة ما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بضربات الشمس.وقد تصل ضربة الشمس، الناجمة عن ارتفاع في درجة حرارة الجسم حسب النسور، إلى مستوى قد يكون قاتلًا، وهي من أخطر المشاكل الصحية التي يحتمل التعرض إليها خصوصا مع عودة الطلبة إلى المدارس.من جهتها نشرت وكالات عالمية، تفصيلًا لما يحدث لجسم الإنسان في الحر، إذ يطلق جسم الإنسان آليات عدة، لتبريد نفسه حتى تبقى حرارته عند 37 درجة، منها التعرق، وزيادة تدفق الدم في الشرايين القريبة من الجلد، لكن في بعض الأحيان، لا تكفي ردات فعل الجسم هذه، ويتحول منظم الحرارة الداخلي إلى اللون الأحمر، فيكون الشخص أمام ضربة شمس.وتحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة، يصبح معدل نبضات القلب غير منتظمٍ مع تسارعها بصورة كبيرة، وتصبح عمليتا التنفس والتهوية الرئوية متسارعتين أيضًا. ورغم ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، يحتبس الجسم المياه قدر إمكانه، فيما يتوقف عن التعرق ويصبح لون البول داكنًا، وقد يتوقف الشخص عن التبول لساعات.وثمة علامات تحذيرية عدة، على الشخص التنبه إليها، وهي الحمى لأكثر من 40 درجة مئوية، ونبضات قلب سريعة جدًا، وسخونة واحمرار وجفاف في البشرة، وصداع، وغثيان، وقيء، واضطرابات في الإدراك (نعاس أو التباس في الأمور أو انفعال أو عدوانية).وتعد ضربة الشمس أكثر خطورة من مشاكل أخرى يتسبب بها الحر، لكن من حدوث حمى (تشنجات بسبب الحرارة) أو مع حمى معتدلة (ضربة شمس خفيفة...)، وقد تتسبب أيضًا بتخثر الدم الذي يؤدي بدوره إلى تلف في الدماغ أو غيبوبة أو حتى الموت في حال لم يتلق المريض معالجة في الوقت المناسب.كذلك، تظهر انحرافات في السلوك؛ إذ تصبح طريقة مشي الشخص كما لو أنه مخمور، وتتزايد سرعة غضبه، إضافة إلى إصابته باهتزاز مع تلفظه بعبارات غير مفهومة. وفي حال شعر الشخص بأنه يتعرض لضربة الشمس مع بروز مؤشرات إلى ذلك، عليه الاتصال بخدمات الطوارئ.وتقول منظمة الصحة العالمية: "إذا عانى الشخص من بشرة ساخنة وجافة، وكان مصابًا بالهذيان أو يشعر بتشنجات أو فقد الوعي، فعليه الاتصال بطبيب أو بخدمات الطوارئ فورًا. وخلال الانتظار، من الضروري تبريد جسمه".ويوصى بانتقال الشخص إلى مكان مُنعش، وجعله يخلع ملابسه الزائدة عن الحاجة، ورش مياه باردة عليه، وتوفير كميات محدودة من المياه له ما لم تظهر عليه علامات تشير إلى اضطراب في الوعي. وقد تساعد مكعبات الثلج أو قطعة قماش باردة توضَع على الفخذ أو العنق، في تخفيف درجة الحرارة الجسم.ولتجنب ضربة الشمس أو الجفاف، يشدد النسور على شرب كميات كبيرة من المياه، والبقاء في أماكن منعشة، وتجنب الخروج إلى الهواء الطلق أو القيام بأي مجهود جسدي خلال الساعات الأكثر حراً في اليوم.وينصح النسور أولياء الأمور، بضرورة ارتداء الأبناء الملابس الخفيفة والفضفاضة وذات الالوان الفاتحة، اضافة الى ارتداء واقيات على الرأس.كما يؤكد ضرورة عدم تعرض الطلبة لأشعة الشمس المباشرة خاصة أثناء فترة الذروة من الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً ، وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.