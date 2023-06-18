مع بدء العطلة الصيفية.. لعب الأطفال في الشوارع خطر يتجدد

عبد الله قصول

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"طفلة لا تتجاوز العشر سنوات تتعرض لحادث دهس من قبل سائق مسرع أثناء لعبها مع صديقاتها في الشارع"، مشهد مرعب يصفه إبراهيم عمران، حينما شاهد لقطات الحادث بعينه.القصة كما رواها عمران، أثناء عودته إلى المنزل، في منطقة اليادودة عند مثلث عبود، حيث شاهد العديد من الأطفال يلعبون في وسط الشارع، متسائلا بينه وبين نفسه.. أين أهالي هؤلاء الأطفال؟.يقول عمران، فجأة يأتي سائق متهور يقود بسرعة عالية من بعيد والأطفال يلعبون دون أي مبالاة بالشارع العام، ليصل هذا السائق ويصدم الطفلة ويودي بحياتها.هذه الطفلة، كما يقول عمران، كانت في وسط الشارع والسائق كان متهورا، والخطأ يبدو مشتركا لأن الشارع العام مكان غير آمن للعب والسائق كان متهورا جدا".ويأسف عمران على هذه المشاهد بقوله، "لو طفلك انجاه الله من حادث لا تتركه يلعب في الشارع مرة أخرى، فقد تجعله عرضة للتأثيرات السلبية في علاقاته الاجتماعية وتصرفاته النفسية".في قصة أخرى، تقول أم أحمد أن ابنها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات تعرض لحادث دهس اثناء ممارسته اللعب في الشارع مع إخوته.وتروي القصة بأن ابنها كان يركض خلف الكرة ليتسنى له الإمساك بها، لكن في غفلة عين ودون إدراك منه تأتي مركبة لتدعس طفلها الصغير.رافقت أم احمد حالة من الخوف والذعر بعدما تم إخبارها عن دهس طفلها، وهي لا تعرف هل هو على قيد الحياة؟، هل هو بصحة جيدة؟، واصفة بأنها عاشت دقائق من تشوش الأفكار والخوف لا تستطيع نسيانها. تم نقله الى إحدى المستشفيات في مدينة عمان ليكشف عن كسور ورضوض في جسده، وقالت ام احمد "لقد تعلمت درسا لا ينسى".وأوضحت أنها تضع اللوم الأكبر على نفسها لأنها لم تراقب طفلها بشكل سليم، ولم تمنعه من الخروج الى الشارع، بدلا من توجيهه للعب في أماكن آمنة.وأضافت ان بعد تعرضهم لهذا الحادث منعت اطفالها من اللعب مرة أخرى في الشارع.وتعترف أم أحمد بأن هذا السلوك خاطئ، وعليه تنصح جميع الأمهات والآباء من خلال تجربتها، بضرورة الانتباه على أطفالهم وعدم تركهم دون رقابة في الشوارع حتى لا يتعرضون للخطر.ويعد لعب الأطفال في الشوارع من السلوكيات الخاطئة التي يدرك خطرها الجميع، لأن ذلك قد يعرضهم الى العديد من مواقف الدعس والسرقة والكثير من الاضرار.ومع دخول فصل الصيف، وعلى أعتاب بداية أيام العطلة الصيفية، من الطبيعي خروج الأطفال من منازلهم للترفيه على أنفسهم.وللأسف، يستهين العديد من الأهالي بهذه المخاطر، ويتجاهلونها بشكل كبير، حيث يُدفع الطفل للعب في الشارع، في حين أن والديه مشغولان بأعمالهما أو مشغولان بأنشطة أخرى.ومع ذلك، لا بد من تأمين حدائق وأماكن آمنة للعب الأطفال لعدم تعريضهم للخطر والمحافظة عليهم.وحول ذلك صرح الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة، "انه يوجد في عمان 143 حديقة و9 متنزهات مجهزة ومهيئة لاستقبال العائلات والأطفال".وأكد الرحامنة أن الحدائق مجهزة وآمنة لاستقبال جميع الأطفال وعائلاتهم، وأنها توفر أكثر من وسيلة ترفيه منها: ملاعب كرة القدم وأن بعضها يتواجد فيها لكرة السلة أيضا وغيرها من وسائل الترفيه.وأوضح الرحامنة أنه يوجد دوائر مختصة ومبادرات وبرامج مجتمعية تهدف الى دعم الطفل لتوعيتهم للعب في الحدائق.وأكد الرحامنة "انه يوجد مركز زها الثقافي الذي يقدم مبادراته الخاصة، ويوفر كل شيء يتعلق بالأطفال، ومخصص للطفل أماكن للقيام بأنشطته بشكل دائم، ويوجد مراكز بالعديد من المحافظات".وتؤكد، أخصائية الإرشاد والدعم النفسي روان الدعجة، أن لعب الأطفال في الشوارع له انعكاسات سلبية على تربية الطفل وتبعده عن الرقابة الأبوية والعيش في البيئة الآمنة. وأضافت الدعجة "أنها تسبب مشكلات نفسية بما يخص التصرفات الخاطئة وهذا الانخراط يؤدي الى انحراف سلوكه وأخلاقياته".وقالت الدعجة إن استهتار الأهالي في عدم رقابة أطفالهم قد يجعلهم عرضة لتعلم عادات سيئة، وعدم الشعور بالانتماء للأسرة والمدرسة.