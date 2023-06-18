الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

مع بدء العطلة الصيفية.. لعب الأطفال في الشوارع خطر يتجدد

لعب الأطفال في الشوارع خطر يتجدد
لعب الأطفال في الشوارع خطر يتجدد
 "طفلة لا تتجاوز العشر سنوات تتعرض لحادث دهس من قبل سائق مسرع أثناء لعبها مع صديقاتها في الشارع"، مشهد مرعب يصفه إبراهيم عمران، حينما شاهد لقطات الحادث بعينه. اضافة اعلان
القصة كما رواها عمران، أثناء عودته إلى المنزل، في منطقة اليادودة عند مثلث عبود، حيث شاهد العديد من الأطفال يلعبون في وسط الشارع، متسائلا بينه وبين نفسه.. أين أهالي هؤلاء الأطفال؟.
يقول عمران، فجأة يأتي سائق متهور يقود بسرعة عالية من بعيد والأطفال يلعبون دون أي مبالاة بالشارع العام، ليصل هذا السائق ويصدم الطفلة ويودي بحياتها.
هذه الطفلة، كما يقول عمران، كانت في وسط الشارع والسائق كان متهورا، والخطأ يبدو مشتركا لأن الشارع العام مكان غير آمن للعب والسائق كان متهورا جدا".
ويأسف عمران على هذه المشاهد بقوله، "لو طفلك انجاه الله من حادث لا تتركه يلعب في الشارع مرة أخرى، فقد تجعله عرضة للتأثيرات السلبية في علاقاته الاجتماعية وتصرفاته النفسية". 
في قصة أخرى، تقول أم أحمد أن ابنها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات تعرض لحادث دهس اثناء ممارسته اللعب في الشارع مع إخوته.
وتروي القصة بأن ابنها كان يركض خلف الكرة ليتسنى له الإمساك بها، لكن في غفلة عين ودون إدراك منه تأتي مركبة لتدعس طفلها الصغير.
رافقت أم احمد حالة من الخوف والذعر بعدما تم إخبارها عن دهس طفلها، وهي لا تعرف هل هو على قيد الحياة؟، هل هو بصحة جيدة؟، واصفة بأنها عاشت دقائق من تشوش الأفكار والخوف لا تستطيع نسيانها.  تم نقله الى إحدى المستشفيات في مدينة عمان ليكشف عن كسور ورضوض في جسده، وقالت ام احمد "لقد تعلمت درسا لا ينسى".
وأوضحت أنها تضع اللوم الأكبر على نفسها لأنها لم تراقب طفلها بشكل سليم، ولم تمنعه من الخروج الى الشارع، بدلا من توجيهه للعب في أماكن آمنة. 
وأضافت ان بعد تعرضهم لهذا الحادث منعت اطفالها من اللعب مرة أخرى في الشارع.
وتعترف أم أحمد بأن هذا السلوك خاطئ، وعليه تنصح جميع الأمهات والآباء من خلال تجربتها، بضرورة الانتباه على أطفالهم وعدم تركهم دون رقابة في الشوارع حتى لا يتعرضون للخطر. 
ويعد لعب الأطفال في الشوارع من السلوكيات الخاطئة التي يدرك خطرها الجميع، لأن ذلك قد يعرضهم الى العديد من مواقف الدعس والسرقة والكثير من الاضرار. 
ومع دخول فصل الصيف، وعلى أعتاب بداية أيام العطلة الصيفية، من الطبيعي خروج الأطفال من منازلهم للترفيه على أنفسهم.
وللأسف، يستهين العديد من الأهالي بهذه المخاطر، ويتجاهلونها بشكل كبير، حيث يُدفع الطفل للعب في الشارع، في حين أن والديه مشغولان بأعمالهما أو مشغولان بأنشطة أخرى. 
ومع ذلك، لا بد من تأمين حدائق وأماكن آمنة للعب الأطفال لعدم تعريضهم للخطر والمحافظة عليهم.
وحول ذلك صرح الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة، "انه يوجد في عمان 143 حديقة و9 متنزهات مجهزة ومهيئة لاستقبال العائلات والأطفال". 
وأكد الرحامنة أن الحدائق مجهزة وآمنة لاستقبال جميع الأطفال وعائلاتهم، وأنها توفر أكثر من وسيلة ترفيه منها: ملاعب كرة القدم وأن بعضها يتواجد فيها لكرة السلة أيضا وغيرها من وسائل الترفيه.
وأوضح الرحامنة أنه يوجد دوائر مختصة ومبادرات وبرامج مجتمعية تهدف الى دعم الطفل لتوعيتهم للعب في الحدائق. 
وأكد الرحامنة "انه يوجد مركز زها الثقافي الذي يقدم مبادراته الخاصة، ويوفر كل شيء يتعلق بالأطفال، ومخصص للطفل أماكن للقيام بأنشطته بشكل دائم، ويوجد مراكز بالعديد من المحافظات". 
وتؤكد، أخصائية الإرشاد والدعم النفسي روان الدعجة، أن لعب الأطفال في الشوارع له انعكاسات سلبية على تربية الطفل وتبعده عن الرقابة الأبوية والعيش في البيئة الآمنة. وأضافت الدعجة "أنها تسبب مشكلات نفسية بما يخص التصرفات الخاطئة وهذا الانخراط يؤدي الى انحراف سلوكه وأخلاقياته".
وقالت الدعجة إن استهتار الأهالي في عدم رقابة أطفالهم قد يجعلهم عرضة لتعلم عادات سيئة، وعدم الشعور بالانتماء للأسرة والمدرسة.
الكعبة المشرفة

الأزهر يستنكر "أمراً عجيباً" يحصل أمام الكعبة: ما أنزل الله به من سلطان منذ17 ساعة

تسمم الشمس

ما هو تسمم الشمس وكيف نحدد أعراضه؟ 18 حزيران 2023

تكريم الفائزين بجوائز الأبحاث- (من المصدر)

جائزة الحسين لأبحاث السرطان.. 16 فائزا في عامين 18 حزيران 2023

قطرات أنف جديدة تنقذ حياة مرضى السكتة الدماغية

قطرات أنف جديدة تنقذ حياة مرضى السكتة الدماغية 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Picture1

لا تفوت أفضل برامج التنزيل فيسبوك، انستجرام، وتيك توك

منذ11 ساعة
أمريكيون يكتشفون تكتلات في الفضاء يعتقدون أنها أرواح البشر بعد الموت

أمريكيون يكتشفون تكتلات في الفضاء يعتقدون أنها أرواح البشر بعد الموت

منذ14 ساعة
تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج

تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج

منذ16 ساعة
كلب بيتبول

رجل يطعن كلب بيتبول حتى الموت بعد مشادة

منذ16 ساعة
أب يحمل طفله على كتفه (صورة تعبيرية)

العمل الدولية تطلب منح "إجازة أبوة" 6 أشهر

منذ16 ساعة
بوتين وهو يقف إلى جانب نائبة مدير الشؤون القانونية في الشركة إيلينا يوكينا

بوتين يُسكت مسؤولة بسبب حديثها خلال عزف النشيد الوطني الروسي (فيديو)

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 