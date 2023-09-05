مع بداية العام الدراسي.. كيف يكون الطالب صداقات آمنة تحميه من العزلة؟

منى أبوحمور

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لم يكن الأسبوع الأول في العام الدراسي الجديد سهلا على شهد (14 عاما) التي انتقلت إلى مدرسة جديدة تجهل مرافقها ومعلماتها وكذلك لا تعرف أحدا من طالباتها، الأمر الذي جعلها تتمنى أن تبقى العطلة الصيفية حتى نهاية العام.انتقال شهد إلى مرحلة تعليمية جديدة ومدرسة جديدة، هو ما كان يشغل بالها، خصوصا في كيفية أن تبقى من دون أصدقاء، فهي لا تعرف أحدا."أخاف أن ينتهي الفصل الدراسي وأنا من دون أصدقاء.. أنا لا يحبني أحد من البنات أو يرغبن في التعرف إلي"؛ هذه الهواجس شغلت شهد قبيل العام الدراسي وحملتها طوال الأسبوع الأول في الدوام المدرسي، وهو ما جعلها تلزم مقعدها خوفا من أن تقول لها إحدى زميلاتها "لا أرغب بمزيد من الصديقات".لازمت شهد مقعدها طوال الأسبوع برفقة كتبها وقرطاسيتها، لم تتجرأ حتى على القيام من مقعدها والتجوال كباقي زميلاتها، اكتفت بأن ترمق من حولها بنظرات ودون أن تشعر كانت ترتسم ابتسامة على وجهها بسبب ضحك زميلاتها، متسائلة هل ستتمكن يوما من الجلوس برفقتهن وسماع أحاديثهن؟حال شهد كحال العديد من الطالبات والطلاب الذين يختبرون في بداية كل عام دراسي مدارس جديدة، معلمين وطلبة جددا، والكثير من المشاعر المتضاربة التي تجعلهم لا يرغبون في الذهاب إلى المدرسة أو يفقدون شغف الدراسة في أحيان أخرى."ما صدقت وأنا يصير عندي أصدقاء وهلا بدي أتعرف على ناس جداد"، هكذا عبر خالد عن مخاوفه الجديدة بعد أن اضطر للانتقال إلى شعبه جديدة في مدرسته لم يرافقه إليها أحد من أصدقائه.أصدقاء خالد لم يكونوا بالنسبة إليه مجرد رفقاء صف أو زملاء دراسة، هم إخوته، على حد وصفه، ويذهب للمدرسة بحماس لأجلهم وانفصاله عنهم بالنسبة له صعب، وأصبح الصف لا يطاق ومشاعره السلبية تجاه الشعبة الجديدة التي انتقل إليها لاحظها زملاؤه، الأمر الذي خلق سوء تفاهم فيما بينهم منذ بداية العام.في حين أن الحال مختلف تماما مع مثنى أحمد في الصف الرابع الذي يعيش حالة من القلق الكبير بألا يحظى بأصدقاء، خصوصا وأنه يحمل في ذاكرته تجربة سيئة في تكوين أصدقاء في العام الماضي.وتصف والدة مثنى حالة العزلة التي كان يعيشها طفلها طوال العام الدراسي الماضي، فلم يكن يتشارك اللعب مع أحد في الصف ولا حتى الطعام، وكان يلعب مع أصدقاء افتراضيين في البيت وحده، وكان يطلق عليهم أسماء طلبة في صفه ربما كان يتمنى أن يصادقهم.وتلقي والدة مثنى باللوم على معلمة ابنها التي لم تنتبه طوال العام لعزلته، وفي كل مرة كانت تتقدم بلفت نظرها كانت تكتفي بقول "ابنك انطوائي".التربوي الدكتور عايش النوايسة، يلفت إلى أنه في بداية العام الدراسي يعاني الأطفال في الصفوف الثلاثة الأولى وكذلك المتوسطة في حالة الانتقال من مدرسة إلى أخرى أو من صف إلى آخر.وتختلف أنماط الطلاب من شخص إلى آخر، بحسب النوايسة، فمنهم الاجتماعيون، ومنهم الانطوائيون بسبب طبيعة التربية في البيت ومدى الثقة بالنفس، مما يؤثر على الاندماج مع المجموعات الجديدة.ويقع هذا الأمر على عاتق المدرسة والإرشاد التربوي، وفق النوايسة، ومن خلال توفير برنامج في بداية العام يقوم على ركيزتين؛ الأول تعريفي لتعزيز العلاقات بين الطلاب أنفسهم في الصفوف والتعريف في المدرسة ومرافقها خصوصا اذا كان الطلبة جددا. أما الركيزة الثانية، فيرى النوايسة أنها تتعلق بالتواصل مع المعلمين، وبالتالي يكون هنالك حصص داعمة للأطفال لمحاولة دمجهم مع زملائهم بعيدا عن الممارسات السلبية، ومعرفة إن كان الطالب يعاني من مشكلات نفسية أو اجتماعية.ويقول النوايسة "على المدرسة أن تكون على دراية ما إذا كان الطالب لديه مشاكل في التعامل مع الآخرين أو تكوين صداقات مع أقرانه لتلافي أي مشكلات لاحقة"، وبالتالي لابد من أن يكون التوجيه منذ بداية العام.ويؤكد النوايسة ضرورة أن يكون هناك حلقات ومجموعات متجانسة حتى في العمليات التدريسية والتعلم التعاوني في الصفوف التي تقوم على تذويب المسافات بين الطلاب، وبالتالي تعرفهم على بعضهم بعضا بشكل أكبر.وعلى الأهل إعطاء الانطباعات الإيجابية للمدرسة والأصدقاء منذ اليوم الدراسي الأول، وتشجيع الأبناء على أن البيئة التعليمية مرحة مليئة بالعلم والمعرفة والعلاقات الاجتماعية الطيبة.إلى ذلك، يجب على الإرشاد التربوي، وفق النوايسة، أن يكون لديه برنامج توعوي مرتبط بالجوانب الوقائية وعمليات الاندماج النفسي والاجتماعي للطالب مع زملائه وأقرانه.وتتفق في ذلك اختصاصية الإرشاد النفسي هالة القيسي، مؤكدة دور المرشد التربوي في المدارس في بداية كل عام من خلال تحضير حصص إرشادية للطلاب، ويتم تكثيفها للطلبة في الصفوف الأولى بشكل خاص.ويمنح المرشد التربوي في المدرسة، بحسب القيسي، اهتماما كبيرا لطلبة الصفوف الأولى ليتمكن الطلبة من الانخراط في بيئة المدرسة، والبدء بتمرين كسر الجليد ليتقبل الطالب المدرسة والمعلمين.وفي خطوة أخرى، يقوم الإرشاد بإعطاء حصص للطلبة يعزز بها قنوات الاتصال مع الطلبة وفتح مجال للحوار معهم وكسر حاجز الخوف لديهم من خلال اللعب والأنشطة التفاعلية التي تمكنهم من الاندماج الحقيقي مع الزملاء بالصف، وبالتالي يصبح لدى الطالب ميول وتفاعل مع الآخرين، مما يساعده على اختيار رفقاء له تجمعهم صفات مشتركة، وفق القيسي.ويختلف التكنيك، بحسب القيسي، مع الطلبة الكبار؛ حيث يتم وضع عدد من الحصص الإرشادية لهم خلال الأسبوع وتبادل أطراف الحديث ليشعروا بأن هناك من يهتم بشؤونهم ويخاطبهم بلغة قريبة.وتقول القيسي "يجب أن يكون الحوار مناسبا للفئة العمرية، فالأطفال يستوعبون من خلال اللعب في حين الصفوف المتوسطة يحتاجون مزيجا من اللعب والحوار، والكبار يحتاجون لخطاب العقل والعاطفة"، ليتمكنوا من الانخراط في البيئة المدرسية وتكوين قاعدة من العلاقات الاجتماعية الجيدة مع أقرانهم.ومن أهم المواضيع التي يتم التركيز عليها خلال هذه الجلسات الإرشادية تكوين الأصدقاء، وأن على الشخص أن يختار الصديق الذي يشبهه والتركيز على هذا الجانب حتى لا يدخل الطالب في حالة من العزلة التي ستنعكس سلبا على نفسيته وتقبله للمدرسة.وأكدت الكثير من التجارب أن الأصدقاء هم السبب الرئيسي لانجذاب الطلبة إلى المدرسة والحافز الأساسي لذهابهم هناك لأنه المكان الذي يجمعهم.ولتلافي وقع الطلبة في حالة من العزلة، يبدأ الإرشاد التربوي بدمج الطلبة الذين يتشاركون في الصفات بمجموعات تفاعلية ووضعهم في أدراج متقاربة، كذلك من يمتلكون هوايات فنية كالرسم والرياضة كذلك، فيتم جمعهم ليكون بينهم شيء مشترك ليتقربوا من بعضهم بعضا، وبالتالي ينخرطون في العلاقات الاجتماعية.غير أن الموضوع مع طلبة الصفوف الثلاثة الأولى لا يحتاج إلى كل هذا التعقيد، وإنما يحتاجون إلى مزيد من اللعب والترفيه بسبب تخوفهم الدائم من المدرسة وعدم رغبة في الذهاب، لذا لا بد من خلق جو تفاعلي ودمجهم مع بعضهم بعضا عن طريق مجموعات لعب تمكنهم من التعرف إلى بعضهم بعضا.وتؤكد القيسي أن الصديق بالنسبة للطالب هو السبب الرئيسي لحب المدرسة، وهو الشيء الذي يشده إليها، فيرغب بالذهاب يوميا لرؤيته لأن المدرسة هي المكان الوحيد الذي يمكن للطالب رؤية صديقه فيه.يقول الدكتور مايكل وايتهيد، معالج الزواج والأسرة، لموقع "فيري ول فاميلي" (VeryWellFamily) ونشر على موقع "الجزيرة نت"، إن صداقات الطفولة مهمة لأنها توفر للأطفال الرفقة والدعم والتفاعل الاجتماعي والشعور بالراحة والأمان على مستوى الأقران وفرصة استكشاف من هم خارج نطاق أسرهم.وتظهر الأبحاث أن وجود مجموعة قوية من الأصدقاء يساعد الأطفال على الشعور بالرضا عن أنفسهم. على وجه التحديد، فإن الفوز بالصداقة يعزز تقدير الذات ويكسب الطفل مشاعر إيجابية حول مدرسيهم وزملائهم في الفصل.بعض الأطفال الانطوائيين يجدون صعوبة في التواصل مع الأقران، ومن ثم تكوين صداقات، وسيكون من الأفضل مراجعة الوالدين آداب السلوك الاجتماعي لدى أطفالهما قبل كل لقاء.الى ذلك، يجب على الوالدين البحث عن أصدقاء محتملين بين الأطفال الذين يشاركون ابنهما الاهتمامات نفسها، مثل كرة القدم أو الأنشطة الرياضية والفنية أو الرحلات أو أي شيء آخر يحب طفلك القيام به.