الثلاثاء 20 حزيران 2023
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مقابل العيش في جزرها ... هذه الدولة تدفع لك 90 ألف دولار

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جزر ايرلندا
تسعى إيرلندا إلى دفع المال لمن يرغب في الانتقال إليها للعيش في منزل بإحدى جزرها، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".اضافة اعلان

وقالت الشبكة إن البلاد ستدفع 90 ألف دولار للراغبين في الانتقال إلى منزل جزيرة جميل للعيش في حياة ريفية شاعرية بعيدا عن فوضى وصخب الحياة الحديثة.

وأعلنت إيرلندا للتو عن خطة لتنشيط أكثر من 20 جزيرة شاعرية تقع قبالة ساحلها الغربي، بما في ذلك جزيرة أخيل، التي  ظهرت مناظرها الطبيعية الخلابة من فيلم هوليوود "The Banshees of Inisherin"، بالإضافة إلى جزر Gaeltacht العشر الناطقة باللغة الإيرلندية.

وسيتم قريبا تقديم منح متزايدة تصل إلى 84 ألف يورو (حوالي 92 ألف دولار) للأشخاص الراغبين في تجديد المنازل الشاغرة أو المهجورة للعيش فيها.

وتنقل الشبكة أنه يجب أن يدرك سكان الجزر المحتملون أنه على الرغم من عدم تواجد قيود على من يمكنه شراء العقارات في أيرلندا، فإن امتلاك مكان لا يضمن لك الحق في العيش هناك.  
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