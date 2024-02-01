ملايين الأغاني الشهيرة قد تختفي من "تيك توك".. لهذا السبب

يبدو أن الكثير من الأغاني لفنانين معروفين مثل تايلور سويفت وهاري ستايلز وأريانا غراندي وجاستن بيبر وغيرهم ستختفي خلال ساعات من مكتبة تطبيق تيك تيوك الشهير للفيديوهات القصيرة.

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وقالت صحيفة "الغارديان" الثلاثاء إنه "من المقرر أن تنتهي اتفاقية "يونيفرسال ميوزيك غروب" مع تيك توك، خلال 24 ساعة بعد فشل الشركتين في التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا من بينها تعويض الفنانين والذكاء الاصطناعي، مما يعني أن الكثير من الأغاني الأكثر شعبية في العالم سيتم إزالتها من التطبيق".



وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن الخلاف قد يؤدي بالفعل إلى اختفاء "ملايين" الأغاني من تيك توك في حال انهيار المحادثات.



ونشرت شركة يونيفرسال مقالا على موقعها الثلاثاء بعنوان "خطاب مفتوح لمجتمع الفنانين وكتاب الأغاني.. لماذا يجب علينا أن نقول إنه نفد الوقت مع تيك تيوك".



وفي الخطاب، اتهمت أكبر شركة موسيقى في العالم تطبيق تيك توك بمحاولة "التنمر" و"التخويف" من أجل "القبول بصفقة أقل قيمة من الصفقة السابقة، وأقل بكثير من القيمة السوقية العادلة"، بحسب "يونيفرسال".



وقالت الشركة إن تطبيق تيك توك يمثل "حوالي واحد في المئة فقط من إجمالي إيراداتنا"، معتبرة أن ذلك "دليلا على مدى ضآلة التعويض للفنانين وكتاب الأغاني، وذلك على الرغم من قاعدة المستخدمين الضخمة والمتنامية للتطبيق، والارتفاع السريع في إيرادات الإعلانات وزيادة الاعتماد على المحتوى القائم على الموسيقى".



واتهمت الشركة تيك توك بإغراق المنصة بتسجيلات يتم إنشاؤها عن طريق الذكاء الاصطناعي، بدلا من الفنانين الحقيقيين.



ويسمح تطبيق تيك توك المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، يتم تسجيل معظمها بالموسيقى التصويرية مع مؤثرات وموسيقى مرخصة.



وفي ردها على الخطاب، قالت شركة "بايت دانس"، إن "يونيفرسال وضعت جشعها فوق مصالح فنانيها وكتاب الأغاني"، متهمة إياها بالكذب.



ولدى تيك توك اتفاقيات مماثلة مع شركات موسيقية أخرى مثل "وارنر ميوزيك" و"سوني".



وفي المقابل، فإن "يونيفرسال" هي شركة الموسيقى الوحيدة التي تمتلك تسعة ألبومات من أفضل 10 ألبومات في قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم موسيقي.



وأكد متحدث باسم "يونيفرسال" لرويترز أنه إذا فشلت الشركة في التوصل إلى اتفاق مع تيك توك، فإنه سيتم إزالة جميع أغانيها من التطبيق، الأربعاء.