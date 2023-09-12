الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ملتقيات متخصصة ضمن أجندة "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" في الشارقة

ملتقيات متخصصة ضمن أجندة "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" في الشارقة
ملتقيات متخصصة ضمن أجندة "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" في الشارقة
تشمل الاستدامة والأمن السيبراني واللغة العربية والإعلام
● 19 جلسة حوارية وخطاب وورشة عمل 
● شراكة استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة ربع قرن في ملتقى الاستدامة اضافة اعلان
● الإعلام شريك للتنمية.. وشريك للاستدامة
● مستقبل اللغة العربية وسط زوبعة العولمة والانفتاح الثقافي
● مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وحماية ثروة البيانات والمعلومات

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي جميع المهتمين بقضايا الاستدامة، والأمن السيبراني، واللغة العربية، والإعلام، للتعرف على آراء وتجارب أبرز الخبراء في هذه المجالات، ومناقشة تحدياتها الراهنة ومستقبلها، وذلك في 4 ملتقيات متخصصة تقدم 19 فعالية ينظمها المنتدى بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية. وقد فتح المنتدى باب التسجيل عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.
واستكمالاً لمسيرة المنتدى في الارتقاء بدور الاتصال الحكومي في الاستجابة لتحديات العصر، ستقام دورته لهذا العام يومي 13 و14 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "موارد اليوم… ثروات الغد"، حيث يناقش المنتدى تحديات استثمار الموارد الطبيعية والبشرية، ويستشرف من خلال نخبة من ذوي الاختصاص ثروات المستقبل وكيفية تحقيق الجاهزية للتعامل معها، ودور الاتصال في بناء الشراكات المحلية والدولية وبناء الثقافات التنموية، في سلسلة من الجلسات والحوارات وورش العمل والملتقيات المتخصصة، يشارك في تنظيمها شركاء ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية.
شراكات نوعية لخدمة الاستدامة وقضايا البيئة 
ونظراً لما تمثله قضايا البيئة والتغير المناخي من شغل شاغل للحكومات والمنظمات الدولية باعتبارها التحدي الأكبر للتنمية، عقد المنتدى عدداً من الشراكات النوعية لتنظيم فعاليات للوقوف على أبرز التحديات البيئية، ووضع الحلول المبتكرة للاستدامة، أبرزها خطاب ملهم بعنوان "الأمن الغذائي.. قصة نجاح من الإمارات إلى العالم"، تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، يسلط الضوء على استراتيجية الدولة لاستدامة الغذاء، وأبرز الممارسات المتبعة في الدولة وأوجه التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، وينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مشروع "الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة .. الواقع، الممارسات، التحديات، آفاق المستقبل"، حيث يركز على دراسة واقع ممارسة الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من منظور علمي ومعرفي جديد.
وفي نفس الإطار، ينظم المنتدى بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن جلسة حوارية لأعضاء مجلس شورى أطفال وشباب الشارقة، بعنوان "الاستدامة (الموارد الطبيعية والبيئة)"، للخروج بمجموعة مقترحات لدعم محور الاستدامة والتغير المناخي في مؤتمر (COP28)، من وجهة نظر الأجيال الصاعدة، وفي حين تقدم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" خطاب بعنوان "نتائج دراسة أثر الدعم الحكومي على استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وتركز على مجموعة من المحاور المهمة في تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعقد المنتدى خطاب بعنوان "وسائل الإعلام التفاعلية كأداة اتصال لإشراك الشباب في قضايا المناخ" حيث يناقش كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة إشراك الشباب في قضايا المناخ، ويقدم المنتدى جلسة حوارية بعنوان "ممارسات متوازنة.. عالم أخضر"، تناقش العلاقة بين قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة من جهة، وقضايا الاستدامة وتحقيق التوازن البيئي من ناحية أخرى.
إعلام من أجل الاستدامة
وضمن فعاليات ملتقى الإعلام العالمي، ينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 5 جلسات حوارية قبيل وضمن فعاليات المنتدى، تشمل ثلاث فعاليات استباقية، تحمل الأولى عنوان "دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة"، وهي جلسة حوارية تناقش دور الإعلام المتخصص في الإضاءة على قضايا الاستدامة، و الثانية تحت عنوان "التغطيات الإعلامية للتغير المناخي: نماذج عالمية"، تناقش تغطية موضوعات التغير المناخي في وسائل الإعلام العالمية، بينما تنعقد الثالثة تحت عنوان "تغطية البيئة في وسائل الإعلام: لمحة تاريخية" تركز بوجه خاص على الأدوات والأساليب الإعلامية في تغطية قضايا البيئة بين الماضي والحاضر. 
ومع انطلاق أعمال المنتدى، يتضمن برنامج اليوم الأول 13 سبتمبر، جلسة حوارية بعنوان "مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المحتوى الإعلامي: بين الموضوعية والمجادلة"، تستعرض مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وطرق تناول مؤثري التواصل الاجتماعي لها، إضافة إلى جلسة "الإعلام والأمن الغذائي: فرص وتحديات"، التي ستتناول قضايا الأمن الغذائي من منظور الإعلام الدولي، والفرص المتاحة لإبرازها وكيفية التعامل مع تحدياتها.
مستقبل اللغة العربية
تأكيداً لحرصه على تعزيز الاهتمام باللغة الأم باعتبارها حاضنة المجتمعات ووعاء ثقافتها، ينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بالتعاون مع "منصة ألف للتعليم" و"مجلس شباب اللغة العربية" التابع لمركز الشباب العربي، "ملتقى اللغة العربية" خلال اليوم الثاني 14 سبتمبر، الذي يتضمن 3 جلسات متخصصة، الأولى بعنوان "جلسة قياس وتقييم اللغة العربية" لتسليط الضوء على التحديات الحالية حول تقييم اللغة العربية وكيفية التغلب عليها، والثانية بعنوان "جلسة تعليم وتعلم اللغة العربية في العصر الرقمي"، تناقش طرق الارتقاء بمنظومة تعليم اللغة العربية عبر التطبيقات الحديثة، وتحديات تعليم اللغة في المدارس، وثالثة بعنوان "جلسة ضاد تنطق على طريقة الشباب"، وتستضيف عدداً من الشباب للتعرف على الاستخدامات المعاصرة للغة العربية لدى الأجيال الجديدة.
دور الاتصال الحكومي في الأمن السيبراني
ومع تنامي دور المعلومات والبيانات باعتبارها من ثروات العصر ، ينظم مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات "ملتقى الأمن السيبراني"، ويتضمن 5 محاضرات توعوية، وهي "البصمة والمواطنة الرقمية"، و"الهندسة الاجتماعية - كيف نحمي أنفسنا منها؟"، حيث تعد الهندسة الاجتماعية من أحدث وأخطر الطرق التي يلجأ إليها المحتالون للتسلل إلى البيانات، و"الحوكمة والمرونة السيبرانية"، للتعريف بأهمية حوكمة البيانات، و"انترنت الأشياء وإدارة الأزمات السيبرانية"، التي تناقش كيفية تفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية وإدارات الاتصال الحكومي والإعلام من أجل التواصل مع الجمهور وتعزيز ثقته بمؤسساته وبياناته، وأخيراً "مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، وتستعرض تأثير هذه التقنية على الوظائف البشرية، وتحديد السبيل الأمثل لاستثمارها لدعم المجتمعات نحو التنمية والاستدامة والاستقرار.



images - 2023-09-11T121152.810

ماذا ستقدم "آبل" في مؤتمرها؟ 11 أيلول 2023

مجمع اللغة العربية

“ترويقة” و”ترند” من بينها.. مجمع اللغة العربية يعلن عن اعتماده لكلمات جديدة في القاموس 11 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-10 at 8.33.30 PM

رغم قرار المنع.. سارة زكريا تؤكد حضورها للأردن وإحياء حفلها الخميس القادم 10 أيلول 2023

جانب من الجلسات التوعوية للاطفال - (من المصدر)

"فتحولي عيوني".. مبادرة تحيط الصغار بأساليب الحماية من الاعتداء والإساءة 10 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
650088334236047c055fa3b1

شاب مصري يقتل والده طعنا بالسكين بسبب سيجارة

منذ 60 دقيقة
رصدت الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات غنى نحفاوي وبالفيديو، أحد الأشخاص وهو يستخرج أحشاء وقلب أرنب نابض وهو حي والدماء تتدفق ملوثة يديه

"وحش بشري" ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي ويوثق المشهد

منذ5 ساعة
332495

وفاة العالم البريطاني المسؤول عن عملية استنساخ النعجة دوللي

منذ8 ساعة
GettyImages-1464168125

لماذا لا يمكن التنبؤ بموعد الزلزال وموقعه؟

منذ9 ساعة
64ff66cb4236047aec182f00

لماذا يظهر البرق الأخضر والأزرق وقت حدوث الزلازل؟ خبير يجيب

منذ22 ساعة
2023-09-09T152644Z_1898646245_RC29X2AE8XH1_RTRMADP_3_TURKEY-ACCIDENT-CAVE-1024x683

إلى أين وصلت جهود إنقاذ رجل الكهف العالق ؟

11 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

شهوات النواب في الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!

محمود الخطاطبة |اليوم

هجرة معاكسة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأيادي المرتجفة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الممر الاقتصادي" بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

رعد التل |اليوم

العين السحرية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات | منذ22 ساعة
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات | منذ22 ساعة
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
 