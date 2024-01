مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث جهاد القديمات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

اضافة اعلان

نوقشت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية أطروحة دكتوراه بعنوان (أثر إدارة المواهب في التميز المنظمي: الدور المعدل للتحول الرقمي في شركات التأمين الأردنية) The Impact of Talent Management on Organizational Excellence: The Moderating Role of Digital Transformational at Jordanian Insurance Companies، للباحث جهاد يونس محمد القديمات.حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المواهب في التميز المنظمي لشركات التأمين الأردنية، بالإضافة إلى توضيح الدور المعدل للتحول الرقمي في تحسين إثر إدارة المواهب في التميز المنظمي لتلك الشركات، واعتمدت الدراسة أربعة أبعاد لإدارة المواهب وهي:• جذب المواهب• وتطوير المواهب• والاحتفاظ بالمواهب• وإدارة أداء المواهبإضافة إلى خمسة أبعاد للتميز المنظمي هي:تميز الاستراتيجيـةوتميز القيـادةوتميز المرؤوسيـنوتميز الهيكـل التنظيمـيوتميز الثقافـة المنظميـةوتم إجراء الدراسة على عينة مكونة من (206) مدير في الوظائف الإدارية العليا والوسطى في شركات التأمين الاردنية وعددها (20) شركة، وقد تم الاعتماد على أسلوب العينة العشوائية الطبقية المتناسبة، كما تمت الاستعانة بمجموعة من الأساليب الاحصائية لتحليل بيانات الدراسة ومنها الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، والانحدار الهرمي، وباستخدام برنامج (SPSS).وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: بأن هناك مستويات أهمية متوسطة لإدارة المواهب، ومستويات أهمية متوسطة للتميز المنظمي، وكان مستوى التحول الرقمي خلال الدراسة مرتفعاً، كما وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المواهب في التميز المنظمي بنسبة (75.5%)، وأن هناك دور للتحول الرقمي في تحسين أثر إدارة المواهب في التميز المنظمي بنسبة (9.8%).أما فيما يتعلق بتوصيات الدراسة فقد كانت على النحو التالي:اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير المواهب وذلك من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة تنمي مهارات وقدرات المواهب ضمن خطة سنوية وفقا لاحتياجاتهم، ودراسة وتحليل ومعالجة الأسباب التي تدفع المواهب لترك الشركة إلى شركات منافسة، واستخدام افضل الوسائل لإدارة أداء المواهب، بالإضافة الى تعزيز دور القيادة في شركات التأمين الأردنية وتوضيح خطوط السلطة والإجراءات، وتبني هياكل تنظيمية مرنة لتحسين استجابة الشركات للتحولات والتغيرات، واعتماد خطة لاستقطاب الكفاءات الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي.وبعد انتهاء المناقشة اوصت اللجنة بمنح الطالب جهاد يونس محمد القديمات درجة الدكتوراه في إدارة الاعمال، حيث تشكلت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور خالد خلف اللافي / رئيساً، والأستاذ الدكتور سامر موسى بركات / عضواً خارجياً، والأستاذ الدكتور سامر فواز الهواري / عضواً، والأستاذ الدكتور شاكر جار الله الخشالي / مشرفاً.