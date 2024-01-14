الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتجات تقنية ينتظرها العالم في 2024

تعبيرية
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يبدو هذا العام مميزاً عن سابقاته من السنين الحاضرة في ذاكرتنا من حيث ما سيشهده من طرح أجهزة إلكترونية شخصية، إذ تعتزم شركة "أبل" أن تدخل في فئة منتجات جديدة هي الأكبر منذ سنوات.

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فيما طرحت شركة ناشئة أسسها موظفون سابقون في "أبل" ضرباً جديداً من الأجهزة القابلة للارتداء، وتطمح أن تحتل مكانة "أيفون" كجهاز أساسي في حقبة الذكاء الصناعي. (وقد ولد هذا حماسة كبيرة لكنه أثار كثيراً من التشكك في آن معاً).

 

أمّا هواة الألعاب الإلكترونية فبانتظارهم على الأرجح نسخ جديدة من أهم أجهزة الألعاب.

 

وفي حين ترتكز منافسة التقنيات بين الولايات المتحدة والصين في كثير من الأحيان على مسائل غامضة مثل اللوائح السوداء الحكومية وتصاميم أشباه الموصلات، إلا أنها قد تمتد اليوم لتشمل أجهزة ملموسة.

جهاز "فيجن برو" من "أبل"

 


أخفقت حتى الآن كافة نظّارات الواقع الهجين بتحقيق وعدها بإحداث تحوّل في العالم، إلا أن آمالاً كبيرة معلّقة على جهاز "أبل" الجديد المزمع طرحه في بداية العام الحالي.

 

مع ذلك، فإن سعر الجهاز البالغ 3500 دولار وعزم "أبل" طرحه ببطء في الأسواق قد يحدّ من احتمال إحداثه ثورة فورية في القطاع، وفقا لموقع


برنامج "جي بي تي" المقبل

 


في بداية حقبة الأيفون، بدا وكأن كلّ إصدار جديد من الهاتف الذكي يمهّد لحقبة تقنية جديدة.

 

يتكرر هذا الشعور مع نماذج الذكاء الصناعي التي تشكّل أساس "تشات جي بي تي" من إنتاج شركة "أوبن إي أي"، إذ من المتوقع أن تطرح الشركة تحديثاً ضخماً في العام الجديد، برغم عدم صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن.


جهاز "سويتش" (Switch ) جديد من "نينتندو"


 

فيما أن "نينتندو" لم تتحدث بعد عن خططها فيما يخصّ أجهزة الألعاب، فإن كلّ المؤشرات دلّت على طرح نسخة جديدة من جهاز "سويتش" خلال موسم الأعياد.

 

ولكن السؤالين اللذين لم تتضح الإجابة عليهما بعد حول النسخة الجديدة هما: هل ستحافظ على التصميم الأصلي المميز؟ وهل ستتلاءم مع الألعاب الإلكترونية الموجودة حالياً؟


الشاحنة الكهربائية "سايبرترك" من "تسلا"

 


بدأ تسليم الدفعة الأولى من هذه المركبات في العام الماضي، ولكن عام 2024 سيكون حاسماً بالنسبة لهذه الشاحنات الجديدة من "تسلا" التي تواجه منافسة متنامية، كما أن تصميمها الغريب قد ينفّر بعض الزبائن.

تقنية الشحن اللاسلكيQi2


 

صحيح أن بعض الهواتف مزوّدة بتقنية الشحن اللاسلكي، ولكن معيار Qi2 الذي صدر حديثاً قد يسهم في إدخال هذه التقنية إلى مجموعة واسعة من الهواتف النقالة. فتقنية Qi2 الأسرع والأكثر أماناً قد تصبح معياراً عالمياً وتساعد في تحرير مستخدمي الأجهزة الإلكترونية من تعقيدات أسلاك الشحن.


"أكس بوكس" بلا أقراص

 


اتخذت "بلاي ستايشن" من "سوني" خطوة ضخمة نحو صنع أجهزة تستند حصراً على تنزيل الألعاب في 2023، فيما تعتزم "مايكروسوفت" السير على خطاها بحسب مستند مسرّب عن استراتيجية الشركة.

 

وتتناسب الإصدارات الأخف حجماً من إكس بوكس مع مبدأ "مايكروسوفت" الحالي الذي يشجع على اللعب في أي مكان وعلى أي جهاز.

دبوس الذكاء الصناعي من "هيوماين" (Humane)

 


يبدأ سعر هذا الدبوس الذي يعلّق على طية صدر السترة من 700 دولار، وهو يعرض المعلومات على راحة اليد وقادر على التعرّف على حركات الأيدي والأوامر الصوتية.

 

سينبئ حجم الإقبال على الدفعة الأولى من هذه الأجهزة في بداية 2024 بمدى النجاح الذي يمكن أن تحققه الأجهزة المصمّمة لتحلّ مكان الهواتف في عالم يحتلّ فيه الذكاء الصناعي الصدارة.

هاتف "هواوي" المقبل

 


صدمت شركة "هواوي تكنولوجيز" صنّاع السياسات الأميركيين في أغسطس بعدما طرحت هاتفها المزوّد بمعالج خاص مصنوع في الصين، متفاخرة بصلابة قطاع الرقاقات المحلي.

 

وإذا ما واصلت هواتف "هواوي" الجديدة مجاراة المنتجات الأميركية، فقد تصبح الأجهزة الاستهلاكية الأهمّ من الناحية الجيوسياسية في هذا العام.

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