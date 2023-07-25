"منشورات" تغزو منصات التواصل بحثا عن مواصفات لـ"شريك العمر"

منى أبوحمور

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"يا جماعة بعرف بنت جامعية وعمرها 28 سنة وبترغب بالزواج من شاب متعلم وملتزم وبقدر الحياة الزوجية.. الي مهتم يبعتلي على الخاص لحتى نتواصل".. "أخوي بدور على عروس مواصفاتها كذا وكذا.. وهو شاب مؤدب ومش ناقصه أي شي.. الي بتعرف حدا بهالموصفات تراسلني هلا على الخاص".تلك أمثلة من منشورات تتناقل يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا على المجموعات النسائية؛ حيث عشرات من "البوستات" عن شباب وفتيات يرغبون بالزواج يسبقها وضع المواصفات والشروط المطلوبة، وتبدأ الردود "أنا عندي.. ابعتولي هلا".بين مؤيد ومعارض، تزداد هذه المنشورات يوما بعد آخر؛ حيث يرى البعض أنها "تقلل من شأن المرأة والرجل، وهناك احتمالات كبيرة بألا تكون المعلومات المتداولة عن أحد الأطراف صحيحة وقد يقعون في فخ الكذب والاستغلال"، في حين يرى آخرون أنها طريق جيدة لـ"التوفيق بين راسين بالحلال"، وأنه مع صعوبة الحياة لم يعد البحث عن شريك حياة بالأمر السهل، وتلك الطريقة تختصر الوقت وتحقق الهدف المطلوب.السرعة الكبيرة في انتشار أي معلومة يشاركها مستخدمو مواقع التواصل عبر صفحاتهم، دفعت الكثير من الشباب والفتيات وحتى ذويهم لاستخدام هذ المنصات سعيا وراء البحث عن عريس أو عروس مناسبة."مهندسة تبلغ من العمر 25 سنة جميلة وبنت عائلة تبحث عن عريس يخاف الله"، منشور شاركته إحدى عضوات المجموعة، تفاعل معها أكثر من 300 إعجاب و120 تعليقا تفاوتت بين من يرغب بمزيد من التفاصيل أو طريقة للتواصل لـ"الدل" على عريس، في حين وصفها آخرون بأنها "دنيا آخر وقت".محمد أحد أعضاء المجموعة كان قد شارك منشورا عبر "فيسبوك" يبحث فيه عن عروس بعد انفصاله عن زوجته الأولى، راغبا في الكشف عن ظروفه قبل مقابلة أي فتاة على نية الزواج."أنا شاب مطلق عمري 35 وعندي ولدين، وضعي المادي مرتاح أبحث عن فتاة تشاركني الحياة وتقدر ظروفي".وبرر محمد لجوءه إلى "فيسبوك" للبحث عن شريكة حياته، إلى أن ظروف حياته كانت سببا في رفض كثير من الفتيات اللواتي تقدم لهن، وكان في كل مرة بعد الزيارة الأولى يسمع الرفض، وهذا سبب له مشكلة نفسية.أم خالد صاحبة أحد المنشورات على جروب للفتيات، كتبت "في شاب بعرفه مواصفاته ممتازة.. الي عندها عروس خليها تبعتلي على الخاص"، مشيرة إلى أن الدال على الخير كفاعله و"المثل يقول اخطب لبنتك قبل ما تخطب لإبنك"، مستهجنة بعض الردود السلبية من الناس بالتعليقات.وتشهد أم خالد على عشرات الزيجات التي تمت بهذه الطريقة، والتقريب بين الكثير من العائلات التي لم تكن تعلم من قبل عن وجود فتيات أو شباب مقبلين على الزواج فيها.وبحسب الاستشاري الأسري وخبير العلاقات الزوجية مفيد سرحان، فإن أهم عناصر نجاح الزواج، هو حسن اختيار كل من الشاب والفتاة لبعضهما بعضا، وهذا الاختيار يجب أن يتم على أسس سليمة لكي يحقق الزواج أهدافه.ومع ضعف العلاقات الاجتماعية عند الكثيرين سواء على مستوى الأفراد أو الأسر، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو مختلف مجالات الحياة، فهي وسيلة للتعبير عن الرأي والمشاعر ونشر تفاصيل الحياة اليومية، والتواصل مع الآخرين، والتسويق والشراء ونشر المعلومة والخبر وغيرها من المجالات.ومع الوقت، أصبح البعض لا يتردد في أن يضع على مواقع التواصل مواصفات الفتاة التي يرغب الزواج منها، بل إن بعض الفتيات أيضا يقمن بعرض مواصفات الشاب اللواتي يرغبن بالزواج منه، وفق سرحان.ووفق سرحان، فإن بعض المواقع الإلكترونية تقوم بالإعلان عن استقبال طلبات الراغبين بالزواج من الجنسين لمساعدتهم على الاختيار.ويشير إلى أنه من الصعب التأكد من مصداقية المعلومات المنشورة على مواقع التواصل أو المقدمة إلى المواقع التي تدعي المساعدة على الاختيار. فقد يقدم الشخص معلومات عن نفسه بعيدة عن الواقع سواء من حيث النواحي الشكلية والمادية والحالة الزوجية، خصوصا مع إمكانية "تكيف" المعلومات والصور في ظل التقنيات المتسارعة، مما قد يوهم البعض ويغرر به.ويلفت إلى أن استخدام مثل هذه الوسائل قد يفتح مجالا لضعاف النفوس، لاستغلال ما ينشر من معلومات أو صور للإساءة الى أصحابها وابتزازهم والتسبب بالإساءة للاشخاص وأسرهم.ويشدد سرحان على ضرورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر شديد عند البحث عن زوج أو زوجة والتأكد من مصداقية هذه المواقع والقائمين عليها، وعدم الإفراط في تقديم المعلومات الشخصية أو الصور.الاستفادة من العلاقات الاجتماعية والأقارب وزملاء العمل ومساعدة الأسرة، وسائل تساعد الشخص على التعرف على آخرين، بحسب سرحان، كذلك التعرف المباشر وجها لوجه هو الذي يعطي الصورة الحقيقية عن الشخص، فالحياة الزوجية ليست مغامرة ولا تحتمل التجريب.ومن حق كل من الشاب أو الفتاة التأكد من مناسبة الآخر للزواج منه، حيث التقارب الفكري وفهم الآخر والظروف المادية والاستعداد لبناء الأسرة والتعاون مع الآخر باعتبار الحياة الزوجية مقدسة، وفق سرحان.والاختيار، بحسب سرحان، عادة ما يتم من قبل الشاب نفسه، خصوصا مع انتشار التعليم لكلا الجنسين ومشاركة الفتاة في مختلف ميادين العمل، مما ساعد أكثر من السابق الشاب والفتاة على التعرف على بعضهما بعضا، سواء في ميادين الدراسة أو العمل، وهو أمر يسهم في الاختيار شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل.ومن جهة أخرى، هنالك من يساعده الأهل والأصدقاء في الاختيار، ويعتمد ذلك على طبيعة الشخص نفسه وطبيعة الأسرة وعلاقتها الاجتماعية. وفي كل الأحوال، فإن القرار المهم والأخير يعود لكل من الشاب والفتاة ولا يجب إلزام أحدهما برأي ما.إلى ذلك، يوضح سرحان أن من أهم أسباب الطلاق التسرع، أو سوء الاختيار، وفق ما أكدته الدراسات والإحصاءات العامة التي بينت أن أعلى نسبة طلاق تحدث قبل الدخول أي قبل إتمام مراسم الزواج.أضحت المجتمعات في السنوات الأخيرة أكثر تقبلاً لمسألة الزواج عبر مواقع التعارف. ففي استقصاء أجراه معهد بيو للبحوث، جاءت النتيجة بأن نسبة 59 بالمائة من مستخدمي شبكات الإنترنت لا يعارضون الارتباط عبر مواقع التعارف، وهو ما يزيد عن نسبة المؤيدين لهذا النوع من العلاقات في العام 2005 بحوالي 12 بالمائة.وأكد 53 بالمائة من المشاركين في التصويت، أن الارتباط عبر مواقع التعارف يتيح لهم إيجاد الشريك المناسب لهم بصورة أفضل، حيث إنهم يعرفون الكثير من المعلومات عن الأشخاص الراغبين في الارتباط بهم قبل الزواج منهم. في حين اعتبر 21 بالمائة من المشاركين في التصويت، أن الأشخاص الذين يلجأون للزواج عبر مواقع التعارف هم أشخاص يائسون ولا يمكنهم التعرف بشركاء حياتهم بالصورة التقليدية وفي الحياة الواقعية، بينما كان من يعتقدون ذلك في العام 2005 يمثلون 29 بالمائة من المصوتين.وبحسب دائرة قاضي القضاة، شهد الأردن "انخفاضا ملحوظا" في عقود الزواج في العام الماضي وصلت نسبته إلى 15.2 %، ليسجل 63834 عقد زواج، مقارنة مع العام 2021، الذي سجل فيه 75360 عقد زواج، وفق قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.وعن حالات الطلاق، شهد العام 2022 انخفاضا مقارنة بالعام 2021 بنسبة 6.8 % وبمقدار 1952 حالة؛ حيث إن عدد حالات الطلاق للعام 2021 بلغت 28708 حالات، أما في العام الماضي فكانت 26756 حالة.وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته للعام الماضي 5.8 %، وهي نسبة ثابتة تقريبا في الأعوام السابقة "لم تتغير"، وفق قاضي القضاة، الذي أوضح أن نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي بلغت قياسا لعدد السكان 2.4 لكل ألف نسمة.