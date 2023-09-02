الأحد 03 أيلول 2023
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منصة كتبي للقراءة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة

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منصة كتبي للقراءة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة
أعلنت الشركة المتحدة للنشر التعليمي (UEP)وجبل عمان ناشرون – الشركة المالكة لمنصة كتبي، عن توقيعهما اتفاقية تعاون ستتمكن من خلالها المدارس الدولية والأهلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز القراءة وتنمية مهارات اللغة لدى الطلبة في مدارس الدولة. اضافة اعلان
يأتي هذا التعاون الاستراتيجي استجابةً للتطورات الحديثة في مجال التعليم والتوجه العالمي بالتحول إلى المنصات الرقمية والتعليم الإلكتروني، وانعكاسًا لاهتمام دولة الإمارات ووزارة التربية والتعليم بتبني أحدث الممارسات على مستوى العالم، بالإضافة لاهتمام قيادة الدولة الكبير باللغة العربية كونها أداة رئيسة لتعزيز الهوية الوطنية تعبر عن القيم الأصيلة والثقافة العربية، وبهدف تكريس اعتزاز أبناء الإمارات بهويتهم، حيث تعتبر هذه خطوة مهمة لتعزيز الوصول إلى الموارد التعليمية الرقمية وتمكين الطلاب والمعلمين من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة.
سيقدم فريق كتبي الدعم الفني اللازم للمدارس الراغبة في تفعيل المنصة، حيث سيتم توفير التدريب والتوجيه للمعلمين والطلاب، وتوفير التحديثات اللازمة للمنصة لضمان الاستفادة المثلى من منصة كتبي.
كتبي هي منصة للقراءة التفاعلية، متعددة اللغات، تساعد الأطفال على تطوير مهارات القراءة واللغة، وتعتمد على برامج القراءة المتدرجة. توفر المنصة أكثر من 1600 كتاب وقصة بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى أكثر من 900 فيديو تعليمي حول اللغة العربية تمت إضافتها بالشراكة مع منصة "مدرسة" إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بنراشد آل مكتوم العالمية. تم اختيار القصص المدرجة على المنصة بعناية بحسب توصيات نخبة من المدارس، وتصنيفها وفقًا للموضوعات ومنهجية البكالوريا الدولية (IB). تُستخدم منصة كتبي حاليًا في مئات المدارس الرائدة في 21 دولة في المنطقة وحول العالم، وتوفر تجربة قراءة ممتعة ومفيدة للأطفال.
تعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد علي سيف النعيمي، المدير العام لشركة المتحدة للنشر التعليمي: "إن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة تقدم نموذجاً يحتذى في المبادرات الرائدة، بالحلول التقنية والابتكارات النوعية لخدمة العملية التعليمية، ونحن على يقين من أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة وتمكين الطلاب من الاستفادة الكاملة من المحتوى الرقمي المتاح. نؤمن بأن منصة كتبي ستسهم بشكل كبير في تحقيق تجربة تعليمية متفوقة ومبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبدوره أضاف السيد سنان صويص، الرئيس التنفيذي لجبل عمان ناشرون / الشركة المالكة لمنصة كتبي: "لقد أثبتت منصة كتبي على مدار السنوات السابقة نتائج إيجابية في تعزيز القراءة وتنمية مهارات اللغة لدى الطلاب في العديد من الدول العربية وفي أكثر من 20 دولة حول العالم. نحن نشكر المتحدة للنشر التعليمي على هذه الشراكة، ونتطلع إلى بدء عملية تفعيل منصة كتبي في المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الفائدة لطلبتنا الأعزاء".
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