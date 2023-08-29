منصة SAKAN تأخذ بيد الفتيات لإيجاد سكن آمن

رشا كناكريه

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من رحم المعاناة يخرج الإبداع، هكذا بدأ تأسيس منصة "سكن -SAKAN"، من قبل الشابة ياسمين طارق، جراء معاناتها في رحلة البحث عن مسكن للطالبات، والتي قررت أن تكون يد العون لغيرها من الفتيات لمساعدتهن في إيجاد مسكن بطريقة سريعة وآمنة وتكلفة مناسبة كخدمة مجانية.وفي حديث ياسمين لـ"الغد"، سردت بداية قصتها ومعاناة إيجاد سكن، وصولا لتأسيس منصة "سكن -SAKAN"، والتي بدأت قبل 12 عاما، عندما توجهت لدراسة تخصص الهندسة الكهربائية بجامعة اليرموك في محافظة إربد بعيدا عن عائلتها، ولمدة 5 سنوات، إذ لاقت صعوبة في إيجاد سكن مناسب، إلى جانب مشكلة بعض زميلات السكن والتوافق معهن، وبالرغم من تقدم السنوات والتطور، الا أن انتقالها لمرحلة العمل والمسؤولية، لاحظت أن المشكلة والمعاناة ذاتها تتكرر.وتذكر ياسمين، أنها خلال 18 شهرا، تنقلت في مكان سكنها 5 مرات، وخلال عملية بحثها عن سكن مناسب أدركت، بأن لا أحد يهتم بموضوع السكن وليس هنالك قوائم للعودة لها كمرجع، للتأكد على الأقل من آمان المكان الذي ستذهب له الفتاة أو من أين تبدأ بالبحث.وفي ظل غياب هذه العوامل، واجهت الكثير من العقبات وتعرضت لخداع واستغلال. مثل ارتفاع تكلفة الإيجار أو بتوقيع وشروط العقود. وفق قولها.وحتى بعدما استقرت في مكان سكن جيد، لم تنس هذه المعاناة وتقول معبرة، "بصراحة ترك الأمر أثرا كبيرا في حياتي"، ولذلك قررت البحث والتأكد من أن هذه المشكلة تخصها بمفردها أم مشكلة مجتمعية تواجه العديد من الفتيات بشكل عام.وعليه بدأت بتنفيذ أول الخطوات في شهر 8 عام 2022 بعمل استبيان ومقابلات وبحوث للفتيات سواء القادمات من المحافظات الاخرى للعاصمة أو الاجنبيات القادمات من خارج المملكة للعمل أو الدراسة لمدة قصيرة أو طويلة، وتبين لها أن هذه مشكلة مجتمعية تعاني منها هذه الفئة، وبالتالي لا تقتصر عليها وحدها.هذا وقد أخذت عملية البحث والمراجعة إلى جانب الاستعانة بالأرقام والاحصائيات 8 أشهر كاملة لإنهاء الدراسة والخروج بنتيجة.وعليه قررت في شهر 11 من العام الماضي، أن تطلق مدونة اسمتها "مدونة سكن" وقد جذبت المدونة انتباه عدد كبير وأصبح تأتيها أكثر من ألف زيارة في الأشهر الأولى، ومن جميع دول العالم، فلم يقتصر الأمر فقط على الأردن، وهذا الأمر جعلها تدرك أن هذه المشكلة عالمية ما شجعها أكثر على الإقدام على خطوة أخرى.وتوضح ياسمين، أن مدونة سكن هي عبارة عن دليل شامل، لكل شيء يخص الفتيات في السكن ابتداء من توقيع عقود الإيجار وكيفية اختيار الغرفة وكيفية اختيار زميلات السكن فكل شي موجود باللغتين العربية والانجليزية، ليكون مناسبا للفتيات الأجنبيات كذلك.وعليه قررت بداية العام الحالي أن تتحمل المسؤولية، لتسهل على الفتيات عمليات الاختيار بعيدا عن النصب أو المعاناة.متابعة ياسمين للفتيات وهن يستأجرن "مساكن" عبر صفحات الفيسبوك، وليس كما يطمحن ويردن، جعلها تشعر بأنه طريق عقيم للايجار، وبذلك من بعد المدونة عملت على إنشاء منصة بمجهودها الشخصي والمادي، وقد أخذت منها جهدا وتكلفة وصلت لغاية 3 آلاف دينار. وفق قولهاوأطلقت ياسمين منصة سكن قبل 5 أشهر من الآن، لمساعدة الفتيات الطالبات والموظفات اللواتي يأتين من محافظات أخرى للعاصمة عمان أو القادمين من الخارج من المغتربين والأجنبيات للعمل أو الدراسة.وأوضحت أن الفكرة الرئيسية للمنصة هي المساعدة في إيجاد مسكن بطريقة سريعة وآمنة وبتكلفة مناسبة، وهذه الخدمة تقدمها المنصة بشكل مجاني للفتيات.وفي البداية عملت ياسمين على نشر المنصة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنتشر بشكل أكثر بين الفتيات اللواتي يبحثن عن سكن "أون لاين"، مبينة أن الخطوة القادمة مفادها الانتقال لأرض الواقع لاتخاذ خطوات واتجاهات أخرى لنشر المنصة بشكل أوسع.وتشير إلى أن مدونة سكن تتضمن أكثر من 45 مقالا، موضحة أنها من كانت تكتب المحتوى، فجميع ما هو موجود على المدونة والمنصة إعدادها، وقد استعانت من الناحية التقنية بمبرمج لتأسيس المنصة بشكل صحيح، والذي ساعد على أن تكون سهلة للجميع.وتلفت إلى أن من يدخل المنصة يستطيع بحرية اختيار اللغة العربية أو الانجليزية، يعتبر مناسبا لجميع الفتيات من الأردنيات والأجانب.وتؤكد أن عملها بشكل حر في مجال تطوير الأعمال وكتابة محتوى بيع، ساعدها في إنجاز منصة سكن بالطريقة الأفضل التي تمكن الجميع من الوصول لها بشكل سريع.وتنوه إلى أن المنصة ليست فقط منصة للايجار، بل تهتم بجميع الأمور التي تهم الفتيات اللواتي يبحثن على مسكن، وهذا الأمر تحققه المنصة من خلال المدونة ومجتمع السكن، مبينة أن ذلك يتم من خلال الفعاليات التي تقام "اون لاين" بالمواضيع التي يتم تناولها والتحدث عنها، ومؤخرا تمت استضافة متحدث عن عمل باص عمان، ليجيب على جميع استفسارات الفتيات.كما وتم النقاش من خلال المدونة عن السكن والمجتمع لمساعدة الناس في تغيير فكرتهم عن السكن، والفكرة القادمة ستخصص لاستضافة مختص في الطب النفسي للتحدث عن الحالة النفسية التي يمر بها الفرد بسبب الابتعاد عن العائلة وتحمل المسؤولية، مؤكدة بذلك اهتمام المنصة بمختلف أمور الفتيات.وتقول، "غربة داخلية تعيشها فتيات السكن، لذلك يجب مساعدتهن من الناحية النفسية من خلال تشجيع بعضهن، وكذلك مراعاة الجوانب الأخرى"، مشيرة أنها تحضر لفعاليات ترفيهية، لكي تصبح جزءا من الروتين اليومي للفتيات.ومن جهة أخرى توضح أن المنصة تقوم بدعم الفتيات بأكثر من جهة، إذ أنهن يستطعن التواصل معهن، عن طريق الواتساب، ويتم مساعدتهن في إيجاد السكن أو بالتسجيل على منصة سكن، وهي عبارة عن موقع إلكتروني بشكل مباشر من خلال الرابط.وتشرح، بعد التسجيل لا يتم القبول التلقائي لطلب المستخدم، إلا بعد التأكد اليدوي من كل حساب للتأكد من أنه ليس هنالك حسابات وهمية، وتوضح بقولها، "هذا جهد كبير، ولكن من أجل أن تكون الفتيات المتواجدت على المنصة بأمان، لأنهن لا يشاركن فقط أرقام هواتفهن بل الموقع الجغرافي لبيت كل منهن لايجاد زميلات سكن"، ومن بعد التأكد يتم قبولهن على المنصة ويتم التواصل معهن لإيجاد ما يناسبهن.وتلفت الى أن المنصة تبث وترسل فيديوهات توضحية، لكيفية استخدام المنصة عبر الواتساب الى جانب عمل فيديوهات توضيحية لكيفية عملية الاستئجار، وعرض للمناطق المتوفرة، لتكون لكل فتاة حرية الاختيار، فالموقع يضم جميع المعلومات، ليتم التواصل مع المنصة واستئجار البيت المناسب مع المالك مباشرة.وتقول ياسمين، تم مؤخرا تطبيق عملية تفقد البيوت قبل إدراجها في المنصة، وذلك برؤيتها على أرض الواقع للتأكد من أنها آمنة، وتطابق جميع الضوابط التي تتبعها المنصة.وتضيف، أن المنصة أيضا ساعدت في اقناع الأهالي بفكرة السكن، فالآن هم من يتواصلون مع منصة سكن، لايجاد ما يناسب بناتهن، والمنصة تأخذ بعين الاعتبار ان المجتمع الأردني محافظ، وان انتقال الفتيات لمسكن صعب لدى البعض، ولهذا هي تساعد الفتيات والأهل وصولا لراحة البال بهذا الشأن، إذ يمكنهم ارسال بناتهن لمحافظة أخرى للدراسة أو للعمل بآمان.وتذكر أن منصة "سكن -SAKAN" اليوم ساهمت بمساعدة أكثر من 350 فتاة، مشيرة أن الجملة التي تحققها المنصة "مساعدة الفتيات سواء الموظفات أو الطالبات على ايجاد مسكن بطريقة سريعة وآمنه وتكلفة مناسبة".هذا وتتجه "سكن -SAKAN" في الخطوة القادمة لتوسعة قاعدة الملاك، لتستطيع أن توفر مسكنا بطريقة أسرع، فكلما زادت قاعدة الملاك، كلما أصبح أسهل وأسرع حصول الفتيات على مسكن مناسب، وتعترف أنها ما تزال في الخطوات الأولى، ولكنها خطوات واضحة الأهداف.وختمت حديثها مؤكدة أن هذه الخدمة ستبقى مجانية للفتيات دون دفع أي مقابل، مضيفة أنها تسعى في الخطط المستقبلية للعمل على التوسع لمحافظات أخرى في المملكة، بداية بمحافظة إربد تليها العقبة، وهنالك خطوات لتتوسع أكثر فيما بعد، كما وستعمل في المستقبل القريب على تكوين فريق عمل متكامل، لتحقق النجاح والاستمرارية.