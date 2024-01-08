الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منظمة إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة

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أرشيفية
 قالت منظمة إنقاذ الطفولة: "إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان منذ الـ7 من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي".اضافة اعلان
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان عبر موقعها الرسمي الليلة قبل الماضية، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تفيد بأن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى الساقين أو كلتيهما" منذ بداية العدوان.
وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت من دون تخدير، مشيرا إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية اللازمة في القطاع.
من جهته، قال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي: "إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 22835 شهيدا، أكثر من 70 بالمائة منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض. -(بترا)
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