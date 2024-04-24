الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

من ارتفاع 250 قدماً.. سقوط سائحة صينية في فوهة بركان

بركان أجين
بركان أجين

لقيت سائحة صينية حتفها بعد سقوطها من ارتفاع 250 قدماً (76 متراً) في فوهة بركان أجين بمنطقة بانيوانجي بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا. وكانت السائحة هوانغ لي هونغ (31 عاماً) تلتقط صورة «سيلفي» مع زوجها، عندما انزلقت وسقطت في الفوهة السبت الماضي.

وذكرت صحيفة «مترو» أن الضحية تعثرت كما يبدو وسقطت بعد أن علقت ملابسها ببروز صخري لتختفي بعدها أسفل الحفرة. وقبل ذلك تسلقت الشابة وزوجها المكان مع مرشد محلي حتى يتمكنا من مشاهدة شروق الشمس من حافة البركان، ولكن عندما وقفت لالتقاط الصور، تعثرت وانتهى بها الأمر بالسقوط.

وتُظهر إحدى الصور الضحية قبل لحظات من سقوطها وهي تقف على ما يبدو أنه حافة البركان، وترفع أحد ساقيها فيما يتصاعد خلفها البخار وغاز الكبريت.

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وفيما استغرق رجال الإنقاذ أكثر من ساعتين لاستعادة جثتها، أكد رئيس إدارة الحفاظ على البيئة في المنطقة دوي بوترو سوجيارتو، أن السقوط كان مجرد حادث، ويجب على السياح أن يظلوا آمنين دائماً أثناء تسلق جبل أجين.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المقرر أن يتم نقل جثة الشابة إلى بالي، قبل إعادتها جواً إلى الصين.


وتعد فوهة أجين جزءاً من مجمع بركان أجين الذي يعتبر منطقة بركانية نشطة.

 

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