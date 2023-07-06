من بينها فنزويلا.. دول يمكن الدخول إليها دون فيزا لحاملي الجواز الفلسطيني

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يحمل الفلسطينيون نوعين مختلفين من جوازات السفر؛ يتميز واحد منهما على الآخر من حيث الدول المسموح الدخول إليها دون الحاجة إلى استخراج فيزا مسبقة.حسب موقع "henley global" يحتل الجواز الفلسطيني المرتبة 105 عالمياً في ترتيب جوازات السفر. يحدد ترتيب جواز سفر فلسطين استناداً إلى مستوى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز السفر الفلسطيني لحامليه، الذين يمكنهم السفر دون تأشيرة إلى 38 دولة على مستوى العالم خلال سنة 2023، في حين أنهم يحتاجون إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 156 دولة.يتم ترتيب جوازات السفر عالمياً بناءً على عدد الدول التي يتيح كل جواز سفر لحامليه إمكانية السفر إليها دون تأشيرة. ولذلك فإن ترتيب جواز سفر فلسطين يتحدد وفقاً لعدد الدول التي يمكن السفر اليها بالجواز الفلسطيني دون تأشيرة.وتشمل هذه الدول قائمة الوجهات التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى الدول التي يمكن دخولها بتأشيرة عند الوصول، وكذلك الدول التي يمكن السفر إليها بتصريح سفر إلكتروني.لكن يوجد نوعان من جوازات السفر الفلسطينية، ويختلفان فيما بينهما في عدد الدول المسموح الدخول إليها دون تأشيرة، تمنح السلطة الفلسطينية "الجواز المصفر" الذي يبدأ رقم الهوية في الخانة المخصصة له بـ"صفرين"، للفلسطينيين المقيمين بالخارج، لمن لا يحمل بطاقة هوية فلسطينية "رقماً وطنياً"، كي يتمكنوا من السفر من خلاله، إلا أنه لا يتيح الدخول إلى عدد من الدول بالمقارنة مع الأول.توجد العديد من المواقع المتخصصة في حساب قوة جوازات السفر العالمية، ومن بين أبرزها مؤشر هينلي.أُنشئ هذا الموقع لتصنيف الجوازات العالمية، إذ يعتمد على عدد الدول المسموح بالدخول إليها دون تأشيرة لتحديد قوة الجواز العالمية، كما يستند المؤشر إلى بعض البيانات التي تقدمها هيئة النقل الجوي الدولي "IATA"، ويغطي 199 جواز سفر و227 وجهة سفر، هذه القائمة يتم تحديثها على مدار السنة.دول تسمح بالدخول إليها دون تأشيرة مسبقةيمكن الدخول إلى 11 وجهة سفر بالجواز الفلسطيني دون الحاجة المسبقة إلى استخراج فيزا سفر أو تأشيرة عند الوصول، وتتضمن هذه الدول القائمة التالية:دول تسمح بالدخول إليها دون تأشيرة مسبقة:الأردن.الإكوادور.بوليفيا.جزر كوك.دومينيكا.سوازيلاند.سورينام.فنزويلا.ماليزيا.ميكرونيسيا.نيكاراغوا.إلا أن حاملي الجواز الفلسطيني المصفر لا يسمح لهم بالدخول إلى الأردن دون تأشيرة مسبقة، "وهم الفلسطينيون الذين يبدأ جواز سفرهم بصفرين".يتيح الجواز الفلسطيني إمكانية الدخول إلى 23 وجهة سفر تطلب تأشيرة عند الوصول، فيما تطلب دولة واحدة لحاملي جواز سفر فلسطين استخراج تصريح سفر قبل الذهاب إليها.تعتبر الدول التي تطلب تأشيرة عند الوصول ضمن قائمة الدول التي تسمح بالدخول إليها دون تأشيرة مسبقة، إذ لا يتطلب الأمر القيام بجمع أوراق الفيزا، بل هو إجراء بسيط يكون في مطار الدولة المراد السفر إليها.الهدف من هذا الإجراء معرفة المدة الزمنية وسبب القدوم ومكان إقامتك فيها. والدول التي تسمح لحاملي الجواز الفلسطيني بالدخول إليها بتصريح سفر عند الوصول هي:إندونيسيا والرأس الأخضر والسنغال والصومال والمالديف وبالاو وبنغلاديش وبوروندي وتوغو وتوفالو وتيمور الشرقية وجزر القمر ورواندا وزيمبابوي وساموا وسيشيل.بالإضافة إلى كل من كمبوديا ولاوس وماكاو ومدغشقر وموريتانيا وموزمبيق ونييوي.فيما تطلب سيريلانكا تصريح سفر إلكترونياً قبل السفر إليها لحاملي هذا الجواز بنوعيه العادي والمصفر.تطلب 38 وجهة سفر من حاملي الجواز الفلسطيني استخراج تأشيرة إلكترونية مسبقة قبل التوجه إليها، هذا الإجراء لا يتطلب الذهاب إلى القنصلية أو سفارة إحدى هذه الدول، من بين هذه الدول نجد التالي:إثيوبيا وألبانيا وأنتيغوا وبربودا وأوزبكستان وأوغندا وإيران والإمارات العربية المتحدة والبحرين والغابون والكاميرون والهند وباكستان وبنين وبوتان وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتركيا وتنزانيا وجزر البهاما وجمهورية الكونغو الديمقراطية.بالإضافة إلى جنوب السودان وجيبوتي وزامبيا وساحل العاج (كوت ديفوار) وسانت كيتس ونيفيس وسانت هيلينا وساو تومي وبرينسيب وسلطنة عمان وسنغافورة وطاجيكستان وغينيا وقيرغيزستان وكولومبيا وكينيا وليسوتو ومالاوي ومولدوفا ومونتسرات. -وكالات