من خارج غزة.. مشاعر يغزوها الخوف على أحبة وأقارب يعانون أوجاع الحرب

ربى الرياحي

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في كل يوم يمر على الحرب في قطاع غزة، يصبح الخوف أكبر والأخبار أكثر قتلا وألما، فهناك بين الأنقاض والخراب قصص طواها الموت وأحبة ما يزالون ينتظرون أن تتبدد العتمة وتعود إليهم الحياة بلقاء أهلهم وأحبتهم الذين فرقت بينهم الأيام وسنوات الحصار الطويلة.سهى (40 عاما) تعيش مع زوجها وأبنائها الـ5 في الأردن، تقول "لحظات مرعبة وقاسية من القلق والانتظار تمر علينا ثقيلة بسبب الحرب الوحشية على غزة وانقطاع الاتصالات تقريبا مع الأهل هناك"، مبينة أنها تتفقد هاتفها كل لحظة، لعلها تجد مكالمة من والدتها أو أحد إخوتها، فهي لا تهدأ أبدا، فكرها مشغول طوال الوقت. الخوف على أهلها الذين تركتهم قبل 15 عاما مع كل يوم يكبر أكثر وأكثر، الأماكن كلها في غزة مستباحة والقصص المحزنة فيها لا تنتهي.وتشير سهى إلى أن لحظات الانتظار قاتلة، وخاصة القصف هذه المرة طال كل شيء ولم يرحم الموت أحدا، بل يحيط بهم جميعا في كل ثانية، عدا عن تجويعهم ونزوحهم من بيوتهم وافتراشهم الشوارع والمدارس وتكدس الجثث، فحتى الموت لا حرمة له في غزة.والوجع نفسه يعيشه أبو علي الذي ترك غزة منذ سنوات طويلة من أجل فرصة عمل ليستطيع أن يتزوج ويكون له عائلة وأبناء، يقول "الحرب الأخيرة هذه غيرت كل المفاهيم وأعادت ترتيب المشهد من جديد، فرغم انقطاعنا عن أهلنا وأحبتنا في غزة وصعوبة الاطمئنان عليهم يوميا بسبب تعطل شبكات الاتصال والإنترنت وانقطاع الكهرباء وترك الكثيرين لهواتفهم تحت ركام منازلهم لينجوا بأنفسهم، إلا أن الأمل بالحرية باق وأن الحصار لا بد أن يزول يوما ما"، مبينا أن الانتظار مر وقاس في ظل التواصل شبه المقطوع، فلا شيء أصعب من الوقوف في حيرة بين الموت والحياة، الخوف والأمل.لحظات من الخوف والقلق والانتظار يقضيها الغزيون خارج أرضهم وبعيدا عن أهلهم وأحبتهم على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أجهزة الهواتف التي باتت صامتة من أصوات الأحبة وأخبارهم إما لأنهم استشهدوا أو لأنهم ما يزالون يصارعون من أجل الحياة.الانتظار قاتل والحياة شبه متوقفة، بحسب الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، ويشرح بأن الحرب على غزة غيرت مجرى الحياة تماما على جميع الناس، وبالأخص على من لديهم أهل وأقارب فيها، كل الأحداث والجرائم والتخريب وقتل الأطفال والنساء وكبار السن خلقت ردات فعل نفسية شديدة لدى الناس، الخوف والهلع وحتى الانهيارات العصبية هي ضغوط نفسية زادت الحرب من حدتها، فالكل هناك مشروع شهيد والخطر يحاصرهم في كل مكان.ويلفت إلى أن صعوبة التواصل في ظل تشديد الخناق على القطاع وحرمانهم من أهم مقومات الحياة وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق، تجعل الخوف يتضاعف بين الغزيين ممن يعيشون في الخارج، فالانتظار أصعب بكثير من الموت، هم وبسبب ما يحدث من وحشية في القطاع على يد العدو الصهيوني يشعرون بالقلق طوال الوقت، كل شيء يخيفهم، لذا يبقون في حالة انتظار لتلقي الأخبار السيئة عن أحبة لهم، سواء نبأ الاستشهاد أو حتى إصابتهم بالكسور والتشوهات والبتر، فالآلام في غزة لا تنتهي.ويبين مطارنة أن عدم وجود نهاية قريبة وواضحة لكل ما يجري في غزة من إجرام، يجعل الحياة أصعب وأثقل على الناس، فيفقدون المتعة والشغف والتفاعل مع الواقع، وهذا كله بالطبع قد يتسبب في ظهور أمراض عضوية، كالضغط والسكري وأمراض المعدة والقلب، إضافة إلى الأزمات النفسية والاكتئاب.وبدوره، يبين الاستشاري الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يستخدم فيها كل الأسلحة الفتاكة التي أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير البيوت والمرافق العامة وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس وجرف الشوارع، فالعدو المجرم المدعوم من دول كبرى لا يعرف إلا لغة القتل والتدمير لكل مظاهر الحياة.ولم يتوقف الإجرام عند ذلك، بل تم قطع المياه ومنع الدواء والطعام والوقود، ويستخدم العدو سلاح التجويع في محاولاته للتأثير على أهالي غزة الصابرين المرابطين المتمسكين بحقهم بالأرض ومقاومة المحتل لنيل الحرية التي يرخص في سبيلها كل شيء، وفي محاولة من العدو لعزل أهالي القطاع عن العالم وإخفاء جرائمه ومنع وصول الحقيقة البشعة للاحتلال وعدم نقل معاناة أهالي قطاع غزة للعالم، فقد لجأ الاحتلال إلى قطع الاتصالات عن القطاع مرات عديدة، كما دمر الكثير من البنية التحتية لهذه الاتصالات، مما جعل الاتصالات غاية في الصعوبة إن وجدت.ويتابع سرحان "يلجأ الأهالي إلى وسائل وأساليب متعددة لمحاولة إجراء المكالمات، خصوصا مع الأهل والأقارب خارج القطاع. وفي ظل استمرار هذه الحرب المدمرة وما تتناقله وسائل الإعلام من أخبار المجازر التي لا تتوقف، وهدم الأبراج السكنية والعمارات وحتى ملاحقة اللاجئين في الشوارع والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس بالقصف المتعمد، يزداد قلق الأهل على أبنائهم وأقاربهم في القطاع وهم بحاجة إلى التواصل معهم للاطمئنان على أحوالهم باستمرار، خصوصا أن كثيرا من عائلات القطاع لديها أبناء يدرسون في الخارج، وعائلات أخرى مقسمة في دول عدة".ويشير سرحان إلى أن استمرار العدوان الصهيوني ومشاهد الأشلاء والشهداء والجرحى تفرض الحاجة إلى استمرار التواصل بين من هم داخل قطاع غزة من جهة وبين من هم في الخارج من جهة أخرى. وهي من أبسط الحقوق في ظل هذا الحرمان من الحق في الحصول على العلاج والماء والطعام والكهرباء. صعوبة الاتصالات تسبب معاناة نفسية كبيرة للأهل والأخوة في قطاع غزة ومن هم أيضا في الخارج، وتدفعهم إلى البحث عن الأخبار والأحوال من خلال آخرين وهي عملية صعبة وتستغرق وقتا، وربما لا تمنح الإنسان الطمأنينة المطلوبة، فالتواصل المباشر أكثر أثرا في النفس، وهو أيضا ربما يسهم في التخفيف ولو قليلا عمن هم تحت القصف ودون مأوى. ويؤكد أن التواصل مع الآخرين مهم جدا في جميع الظروف وهو في ظروف الحرب أكثر حاجة. وهذه الحاجة تصبح من أهم الأولويات في حالة حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على الأهل والأخوة في قطاع غزة، لأن العدو يتلذذ بقتل الأطفال والنساء والهدم والتدمير، فهو ومن يدعمه لا يعرفون قيما ولا أخلاقا، وخصوصا وهم يواجهون شعبا صابرا ومقاومة قوية تواجه واحدا، مما يوصف بأقوى جيوش العالم.ويبين سرحان أن انقطاع الاتصالات مع قطاع غزة أو صعوبتها له آثار سلبية على حياة من هم خارج القطاع، فهم في قلق مستمر يؤثر على حياتهم اليومية ونفسيتهم وعلاقتهم بالآخرين. وهم في متابعة مستمرة لأخبار هذا العدوان المستمر من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لعلهم يجدون ما يطمئنهم. ولعل ما يخفف من هذه المعاناة أن الأردنيين جميعا يعيشون تفاصيل العدوان على غزة أولا بأول، فالأردنيون قلوبهم وأرواحهم مع غزة، يعبرون عن ذلك بالموقف ومختلف وسائل التعبير والدعم المادي والعيني.