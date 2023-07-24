من عصفور إلى "X".. تويتر يودع شعاره

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وأضاف ماسك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم، إن إكس بات يشير إلى المنصة بدلا من تويتر، وأن هذا الشعار الجديد سيبدأ في الظهور بداية من اليوم.وبعدها ذكر أن العنوان الجديد "X.Com" يحوّل الآن إلى موقع "Twitter.com".وحرف الإكس X له ارتباط آخر بإيلون ماسك مالك تويتر الجديد، إذ يمتلك كذلك شركة "سبيس إكس SpaceX" الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء.وكان ماسك قد غرد في وقت تعيين الرئيسة التنفيذية الجديد للمنصة ليندا ياكارينو، في أبريل الماضي، وقال: نتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى إكس، أي تطبيق متاح لكل شيء.ومنذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في خريف العام الماضي، قامت المؤسسة بتغيير اسم أعمالها إلى "إكس كورب"، وهو ما اعتبره الخبراء رغبة من الملياردير لتطوير تويتر إلى تطبيق خارق للعادة.