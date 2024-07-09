 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

من هم وكلاء الذكاء الاصطناعي وماذا نعرف عنهم؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي
وكلاء الذكاء الاصطناعي

مع اتساع دائرة استخدامات الذكاء الاصطناعي، زادت الحاجة إلى فهم حيثيات هذا المجال الفسيح، من أجل الاستفادة منه وتفادي الانزلاق إلى مخاطره التي حذر منها عديد من الخبراء.

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يعتمد الذكاء الاصطناعي على عدة أسس تُمكّنه من أداء مهامه بفعالية، تشمل جمع البيانات واستخدام الخوارزميات لجعلها أكثر مواءمة لحاجة المستخدم.


ولتحقيق استجابة أكثر فعالية، يقوم الذكاء الاصطناعي على وكلاء يعرفون باسم "وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI agent).


ما هو وكيل الذكاء الاصطناعي؟

 
كان وكلاء الذكاء الاصطناعي موجودين منذ الثمانينيات عندما بدأ علماء الكمبيوتر في استكشاف كيفية تطوير برامج ذكية يمكنها التفاعل مثل البشر. 


منذ ذلك الحين، تطور المفهوم ليشمل عملاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم اتخاذ القرارات وإكمال المهام بشكل مستقل.


على أساس ذلك، يمكن القول إن وكلاء الذكاء الاصطناعي هم أنظمة ذكية مستقلة تؤدي مهام محددة دون تدخل بشري.


التعريفات التقنية تصف وكيل الذكاء الاصطناعي بأنه برنامج يمكنه التفاعل مع بيئته وجمع البيانات واستخدامها لأداء مهام محددة ذاتيًا لتحقيق أهداف محددة مسبقًا. 


يحدد البشر تلك الأهداف، لكن وكيل الذكاء الاصطناعي يختار بشكل مستقل أفضل الإجراءات التي يحتاج إلى تنفيذها لتحقيقها. 


استخدامات وكيل الذكاء الاصطناعي

 


وكيل الذكاء الاصطناعي في مركز الاتصال يستجيب لحل استفسارات العملاء. 


يطرح الوكيل تلقائيًا أسئلة مختلفة على العميل، ويبحث عن المعلومات في المستندات الداخلية، ويجيب بحل. 


واستنادًا إلى ردود العملاء، فإنه يحدد ما إذا كان بإمكانه حل المسألة المطروحة نفسه أو نقله إلى الإنسان.
مثال آخر؟


يقوم مستخدم الذكاء الاصطناعي بجمع البيانات، ويستخدم روبوت المحادثة استعلامات العملاء كمدخلات.
بعد ذلك، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بتطبيق البيانات لاتخاذ قرار مستنير.


يقوم الوكيل بتحليل البيانات التي تم جمعها للتنبؤ بأفضل النتائج التي تدعم الأهداف المحددة مسبقًا.


يقول خبير الذكاء الاصطناعي، ألفي مارش، إن وكيل الذكاء الاصطناعي هو جزء من برنامج مصمم لأداء المهام بشكل مستقل على عكس البرامج التقليدية.


يتخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي قرارات بناءً على فهمهم وتفاعلاتهم مع العالم، ويستخدمون تقنيات مثل نماذج اللغات المدمجة.


ويضيف "ينتقل وكيل الذكاء الاصطناعي، بالذكاء الاصطناعي ككل من مجرد الاستجابة لأوامرنا إلى الفهم والتصرف بشكل مستقل".

 

موقع "إنفو وورلد" يعطي تعريفا أكثر دقة لوكيل الذكاء الاصطناعي ويقول إنه "الكيان الذي يدرك بيئته ويتصرف بناءً عليها".


أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي

 


يختلف كل وكيل عن آخر بحسب الاستخدامات، إذ هناك وكيل عمله منعكس بسيط أي ينفذ تعليمات مدمجة مسبقا، وهناك وكيل منعكس على أساس النموذج، حيث يستخدم الذاكرة الداخلية وسجل الإدراك لإنشاء نموذج للبيئة التي يعمل فيها ويتخذ القرارات بناءً على هذا النموذج، وفق موقع "إيدوكاتيف".


هناك أيضا وكيل على أساس الهدف، ووكيل قائم على المنفعة، وكيل للتعلم.


آلية العمل 

 


تشمل الخصائص والمكونات الرئيسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي نوعا من "الإدراك" حيث يستشعر عملاء الذكاء الاصطناعي بيئتهم باستخدام أجهزة استشعار أو بيانات مدخلة.


بناء على ذلك يمكنهم اتخاذ قرارات بناءً على قواعد أو خوارزميات أو أنماط محددة مسبقًا من البيانات.


بعدها يتخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي إجراءات لتحقيق أهداف محددة، غالبًا من خلال التفاعل مع المستخدمين أو الأنظمة الأخرى.


يذكر أن العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يدمجون التعلم الآلي لتحسين أدائهم بمرور الوقت من خلال التعلم من التجارب السابقة.


يمكن استخدام الوكلاء في تطبيقات مختلفة، مثل المساعدين الافتراضيين، وروبوتات خدمة العملاء، والأنظمة المستقلة في الروبوتات.


فوائد استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

 


يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين عمليات وتجارب العملاء وتحسين الإنتاجية.


تستخدم المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف محددة ونتائج أعمال أكثر كفاءة. 


وتكون فرق العمل أكثر إنتاجية عندما تقوم بتفويض المهام المتكررة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وفق موقع "أمازون ويب سيرفيسز".


يمكن للشركات استخدام وكلاء أذكياء لتقليل التكاليف غير الضرورية الناشئة عن عدم كفاءة العمليات والأخطاء البشرية والعمليات اليدوية


وإذا استخدمت الشركات وكلاء الذكاء الاصطناعي فإن بإمكانها توجيه موظفيها لأداء مهام أخرى أكثر تعقيدا لأن الوكلاء المستقلين يتبعون نموذجًا ثابتًا يتكيف مع البيئات المتغيرة.


الوكلاء الأذكياء المتقدمون يستخدم تعلم الآلة (ML) لجمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، وهذا يسمح لمديري الأعمال بعمل تنبؤات أفضل بوتيرة سريعة عند وضع استراتيجية لخطوتهم التالية.

 

على سبيل المثال، يمكنك استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل طلبات المنتجات في قطاعات السوق المختلفة عند تشغيل حملة إعلانية.


يبحث العملاء عن تجارب جذابة وشخصية عند التفاعل مع الشركات، لذلك يتيح دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي للشركات تخصيص توصيات المنتجات وتقديم استجابات سريعة والابتكار لتحسين مشاركة العملاء، وفق ذات الموقع.

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