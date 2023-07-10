الإثنين 10 تموز 2023
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من هي أكثر الشعوب استهلاكا للسعرات الحرارية؟

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السعرات الحرارية
كشف أرقام حديثة صادرة عن منصة المعلومات OurWorldInData التابعة لجامعة أكسفورد، أكثر شعوب العالم استهلاكا للسعرات الحرارية.اضافة اعلان

واستعان البحث بأرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حيث جاء سكان البحرين في المرتبة الأولى بـ4012 سعرة حرارية يوميا.

وفي المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة بـ3868 سعرة حرارية، تليها إيرلندا بـ3850 سعرة، وبعدها كل من بلجيكا (3824 سعرة) وتركيا (3762 سعرة) والنمسا (3738 سعرة) وألمانيا (3647 سعرة) وإيطاليا (3620 سعرة) وقطر (3609 سعرة) ورومانيا (3599 سعرة)، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أما المراكز من 11 إلى 20 فجاءت على النحو الآتي:

-فرنسا (3581 سعرة)
-إسرائيل (3570 سعرة)
-كندا (3569 سعرة)
-بولندا (3538 سعرة)
-الجزائر (3519 سعرة)
-لوكسمبورغ (3497 سعرة)
-البرتغال (3489 سعرة)
-النرويج (3472 سعرة)
-مونتينيغرو (3468 سعرة)
هولندا (3460 سعرة)

واستندت البيانات إلى إجمالي المواد الغذائية المشتراة لكل أسرة في المتوسط لكل بلد، ولا تعني بالضرورة السعرات الحرارية المستهلكة، كما لا يأخذ في الحسبان حجم الهدر.

وعلقت المنصة على الأرقام بالقول إن استهلاك السعرات الحرارية ظل يرتفع منذ عقود على مستوى العالم وسط ظهور الوجبات الجاهزة والسريعة والمزيد من الأطعمة المصنعة التي أصبحت متوفرة.

ويحذر الباحثون من أن الاستهلاك المفرط لمثل هذه الأغذية يؤدي إلى السمنة، حيث أصبح مليار شخص يعانون من ذلك الآن مقارنة بـ 175 مليون في السبعينيات.

ويحفز الوزن الزائد المشاكل الصحية المرتبطة به بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وحتى مرض الزهايمر.

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إنه يجب أن يستهلك الناس حوالي 2000 سعرة حرارية في اليوم وسيطا، بينما تقول خدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة، إن النساء يجب أن يحصلن على حوالي 2000 سعرة حرارية في اليوم، لكن الرجال يجب أن يستهلكوا 2500.
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