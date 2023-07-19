الأربعاء 19 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مهندسة وراثية تجذب ملايين المشاهدات وهي تختبر ماء زمزم (فيديو)

مهندسة وراثية
مهندسة وراثية تجذب ملايين المشاهدات وهي تختبر ماء زمزم (فيديو)
جذبت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم.

اضافة اعلان
وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم بالميكروسكوب: "لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة. ماء زمزم غني جدا بالمعادن. يحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم".

وأضافت: "في الواقع، يوجد 10 أضعاف المعادن في مياه زمزم مقارنة بالمياه المعدنية. له فوائد لكل من الجلد ولأعضاء الجسم.. فوجئت كثيرا بما رأيته شيء لا يصدق".

RT
مبان قديمة في مادبا تعكس تراث المكان وتروي تفاصيله الشعبية

مبان قديمة في مادبا تعكس تراث المكان وتروي تفاصيله الشعبية منذ21 ساعة

ألعاب الطاولة وتأثيرها على الأطفال.. دراسة تكشف مفاجأة

ألعاب الطاولة وتأثيرها على الأطفال.. دراسة تكشف مفاجأة منذ21 ساعة

قهوة

هل من الجيد أخذ استراحة من القهوة في عطلات نهاية الأسبوع؟ منذ21 ساعة

elaosboa48597-1 (1)

غداً الأربعاء غرة شهر المحرم 18 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
انطلاق فعاليات المخيم الصيفي الثامن والأربعين الثلاثاء المقبل

انطلاق فعاليات المخيم الصيفي الثامن والأربعين الثلاثاء المقبل

منذ3 ساعة
غاز نشط في مسار تصادمي مع كوكب الأرض يحيّر العلماء

غاز نشط في مسار تصادمي مع كوكب الأرض يحيّر العلماء

منذ5 ساعة
3ipj-13-730x438-1-730x438

طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجآت عن زواجها منه- (فيديو)

منذ10 ساعة
موجات الحر

"موجات الحر".. هل أوجدت أنماطا سلوكية مجتمعية جديدة لتجنب أضرارها؟

منذ21 ساعة
كيف يتسابق الباحثون لإصلاح طريقة تشخيص مرض ألزهايمر؟

كيف يتسابق الباحثون لإصلاح طريقة تشخيص مرض ألزهايمر؟

منذ21 ساعة
قصائد شعرية وعروض فلكلورية في حفل "عروبتنا تجمعنا"

قصائد شعرية وعروض فلكلورية في حفل "عروبتنا تجمعنا"

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

إستراتيجيات التعامل مع سورية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لولا الحسابات الأمنية المعقدة

ماهر أبو طير |اليوم

حرية التعبير والجرائم الإلكترونية

سائد كراجة |اليوم

الدرع مقياس حقيقي للمدربين

خالد خطاطبة |اليوم

البلديات.. قصة تعثر

سميح المعايطة |اليوم

المدرسة الرشدية في إربد.. إرث تاريخي برسم العبث

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات | منذ21 ساعة
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
 