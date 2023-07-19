مهندسة وراثية تجذب ملايين المشاهدات وهي تختبر ماء زمزم (فيديو)

مهندسة وراثية تركية تختبر ماء زمزم تحت المجهر وتُذهل بما رأته#تركيا #زمزم #يني_شفق #ماء #وراثية pic.twitter.com/sC6KhAOzqc— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 19, 2023
وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم بالميكروسكوب: "لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة. ماء زمزم غني جدا بالمعادن. يحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم".
وأضافت: "في الواقع، يوجد 10 أضعاف المعادن في مياه زمزم مقارنة بالمياه المعدنية. له فوائد لكل من الجلد ولأعضاء الجسم.. فوجئت كثيرا بما رأيته شيء لا يصدق".
Zemzem suyunu mikroskopla analiz eden genetik mühendisi:— Ramazan Bingöl (@RamazanBingol) July 19, 2023
"Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi." pic.twitter.com/Lr1uP9ZLck
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