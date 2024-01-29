الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مهور الزواج في سوريا تصل إلى 5 مليارات ليرة

دمشق/فرانس برس 2018
دمشق/فرانس برس 2018

كشف القاضي في المحكمة الشرعية السورية بدمشق يحيى الخجا عن أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخراً، معتبراً أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد ما سُجل في العقد الشرعي قيمته.

وقال الخجا، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية يوم الأحد، إن هناك نصاً صريحاً في القانون يقر بأنه لا حدّ لأقل المهر ولا أكثره، وبالتالي كشروط شرعية ليس هناك ما يمنع تسجيل أي مهر، لافتاً إلى أن المحكمة سجلت عقد زواج مؤخراً بمهر أربعة كيلو غرامات من الذهب، وآخر خمسة مليارات ليرة سورية.

وحول إمكانية تسجيل المهر بالعملة الصعبة داخل المحكمة الشرعية، أكد القاضي أنه لا مانع من ذلك ولا يخالف أحكام التعامل بغير الليرة السورية لأن المهر ليس تداولاً وتعاملاً إنما هبة من الزوج للزوجة.

اضافة اعلان


كما أشار الخجا إلى أن القانون أتاح لطرفي الزواج إضافة شروط في العقد الشرعي مثل أن تشترط الزوجة ألا يمنعها الزوج من عملها (إن كانت تعمل)، أو عدم مغادرتها خارج القطر، أو أن تطلب بأن تكون لها العصمة في حل الزواج والطلاق، وهو الشرط الذي اعتبره القاضي من الشروط المعقدة.


وبيّن أنه في النظام القانوني لا شيء يجبر أحد الطرفين على القيام بفعل أي شيء لا يريده، وشروط الزواج في العقد ليست شديدة الأثر.

وأوضح الخجا أن معدل حالات الزواج والطلاق المسجلة لدى المحكمة الشرعية بدمشق في عام 2023 متقاربة مع العام الذي سبقه، وإن اختلفت طرق توثيقها داخل المحكمة تبعاً لكل حالة.


وبيّن أن المحكمة الشرعية بدمشق سجلت خلال عام 2023 أكثر من 15 ألف عقد زواج بطريقة الخاطب والمخطوبة، وأكثر من خمسة آلاف عقد زواج (عرفي) تم تسجيله سواء بتثبيت إداري أم عن طريق رفع دعوى، بمجموع كامل تجاوز الـ 21 ألف عقد، بينما سجلت أكثر من ثمانية آلاف حالة طلاق في العام نفسه. -24 لايف ستايل

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أعواد أسنان

تناول أعواد الأسنان.. ظاهرة غريبة تنتشر بكوريا الجنوبية

منذ14 ساعة
مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث جهاد القديمات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث جهاد القديمات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

منذ14 ساعة
pexels-anna-shvets-3845126_1

"فضيحة" في بريطانيا.. تحقيق يكشف "اعتداءات جنسية مروعة" على مصابين بأمراض عقلية

منذ21 ساعة
السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية.. إدمان يغزو صدور الأطفال وقبول مجتمعي يسهل انتشارها

28 كانون الثاني 2024
Untitled-1

في المنخفضات.. الأكلات والحلويات الشعبية تعج بالمطابخ الإنتاجية

28 كانون الثاني 2024
لوحة

إلقاء حساء على لوحة "الموناليزا" الشهيرة في باريس- فيديو

28 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعقيدات حرب السابع من أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

"العدل الدولية".. أقل من المأمول!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحقيق التوازن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الشيعة العرب.. أين المشكلة؟

سميح المعايطة |اليوم

(العـار)

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ8 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ8 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 