مواجهة جديدة بين ماسك وآبل بسبب OpenAI

في منعطف جديد مثير للجدل، اشتعلت حربٌ تقنيةٌ جديدةٌ بين إيلون ماسك وشركة آبل، عملاق التكنولوجيا، بعد إعلان ماسك عن عزمه حظر أجهزة آبل في شركاته.



حذر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة صناعة الصواريخ سبيس إكس، ومالك شركة التواصل الاجتماعي X، في منشور على X (تويتر سابقاً) من أنه سيحظر الأجهزة التابعة لشركة آبل في شركاته، إذا تم دمج روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بـ"أوبن إيه آي" على مستوى نظام التشغيل، مشدداً على أن "هذا انتهاك أمني غير مقبول".

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.