مواكبة الموضة.. ما مدى التأثير على صحتنا؟

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لمواكبة الموضة تنجذب العديد من النساء إلى عمل بعض السلوكيات التي تؤثر على صحتهن سلبا، ومن تلك السلوكيات:1.ارتداء الكعب العالي وآلام القدم والركبة: من الممكن أن يضيف الكعب العالي جمالية للهندام ولكن لمصلحة قدمك، ظهرك ووضعية جسمك لا ترتدي الكعب العالي إلا في المناسبات الخاصة. ارتداء الكعب العالي لأكثر من ثلاثة مرات في الأسبوع، يؤدي إلى أن تتقلص عضلات الظهر وتؤدي إلى آلام مزمنة وتشنجات في العضلات. وعندما تكون أصابع الأقدام في مقدمة الحذاء الضيقة يؤدي إلى تلف في الأعصاب وورم في الأصابع.كما يؤدي ارتداء الكعب العالي، إلى إمالة جسمك إلى الأمام وهذا يضيف ضغطا على العمود الفقري ويزيد من احتمالية إصابتك بآلام. في الأيام العادية، يفضل ارتداء الأحذية المسطحة بمقدمة واسعة وزوايا أقل. أما في المنزل، فيفضل ألا ترتدي أي حذاء. زوري الطبيب فورا إذا شعرتي بأي ألم في القدم، الساقين أو الظهر.2. ارتداء العدسات الملونة: يجب العناية بالعدسات الملونة وتنظيفها، تماما مثل العدسات اللاصقة الطبية. عدم تنظيف العدسات بالشكل المطلوب أو مشاركتها مع الآخرين سيؤدي إلى التهابات في العينين. لا تشتر العدسات الملونة إلا من أماكن البيع المرخصة والمختصة بذلك، فالعديد من العدسات التي تباع عبر شبكة الإنترنت مزورة وخطرة. استعيني بالاختصاصي كي يرشدك إلى طريقة التنظيف والرعاية السليمة. عيناك مهمتين جدا فحافظي عليهما.3. الضغط المتكرر يؤدي إلى ألم في الأعصاب وآلام البطن، فمثلا استخدام مشد الجسم والعديد من الضواغط التي ترتدى أسفل الملابس، تساعد على تشكيل جسدنا بصورة أفضل لارتداء فستان أو ملابس ضيقة. ولكن أجسامنا ليست مصممة لتحمل هذا الضغط. إذ تقوم الملابس الضيقة بالضغط على الأعصاب مما يؤدي إلى الألم والخدران. كما أن الامتناع عن استعمال دورة المياه لفترة طويلة، فمن الصعب التخلص من المشد يسبب الفطريات والتهاب المثانة عند بعض النساء. تعاملي مع المشدات تماما كما تتعاملي مع الأحذية ذات الكعب العالي، فلا ترتديها إلا في المناسبات الخاصة وتخلصي منها فور وصولك إلى المنزل.4. شفاه ممتلئة ووجه خال من التجاعيد ولكن ندوب لمدى الحياة: تتوافر المنتجات التي تستعمل للتخلص من التجاعيد بكثرة. فهي لا تحتاج إلى جراحة، سهلة وسريعة الاستعمال ويمكنك التخلص من التجاعيد وملء الشفاه بدقائق. ولكن ماذا عن ردات فعل الحساسية الشديدة، الندوب الدائمة، التشوهات وحالات الإصابة بالعمى التي حدثت بالفعل جراء استعمال هذه المنتجات؟ معظم هذه القصص المخيفة حدثت لأشخاص قاموا بشراء منتجات غير مرخصة من شبكة الإنترنت، وقاموا بحقن أنفسهم. إن أردت استعمال هذه المنتجات فلا تسمح لشخص غير مدرب أو ذي خبرة ومتخصص أن يقوم بحقن المنتجات، وتأكد من أنهم يقومون باستعمال المنتجات التي تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأميركية فقط. أي منتج آخر لا يستحق خطر المحاولة.5. استعمال البوتوكس للشد ولكن عاطفيا: يحتوي البوتوكس على botulinum toxin وهي سم قاتل! مع ذلك يستخدم بكثرة. يقوم البوتوكس بإرخاء خطوط التجهم الناتجة من نشاط العضلات المفرط. من الآثار الجانبية المحتملة ردات فعل الحساسية وتشنج العضلات وهبوط في الجفون. كما يقوم بتقييد تعابير الوجه ويؤثر على القدرة على التعبير عن المشاعر. للأسف توجه العديد من المراهقين للبوتوكس من أجل الحصول على المظهر "البلاستيكي" المشابه لبعض المشاهير وهذا ما يقلق الخبراء، بحيث يؤثر على ثقتهم بأنفسهم نتيجة عدم القدره على التعبير عن المشاعر.الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة