"موجات الحر".. هل أوجدت أنماطا سلوكية مجتمعية جديدة لتجنب أضرارها؟

تغريد السعايدة

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بعد أن هلّ فصل الصيف لطيفاً في بدايته وضمن معدلات معتدلة لدرجات الحرارة، إلا أنه ومنذ أيام قليلة باغتت الأردنيين موجات حر متتالية ألقت بظلالها على سلوكياتهم، وسط مخاوف من "ضربات شمس" مفاجئة تؤثر على الصحة.عائلات بدأت تبحث عن حلول للهروب من الحر، خصوصا وأن هذا الوقت يأتي تزامنا مع "العطلة الصيفية وعودة مغتربين يبحثون عن السياحة الداخلية في ربوع الوطن والتي يكون أغلبها في وقت النهار".دائرة الأرصاد الجوية وفرق الرصد الجوي المختلفة، تحدثت عن وجود موجة حر طويلة المدى نوعاً ما، تستمر لأيام، شعر بها الأردنيون منذ منتصف الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع كثيرين للبحث عن طرق بديلة وقد تكون أقل تكلفة للتخلص من تأثير الحرارة المرتفعة، خاصة للعائلات التي تقطن في أماكن حارة نسبيا في الأردن مثل الأغوار والجنوب.موقع طقس العرب، نشر عبر صفحته تقريراً مفصلاً عن هذه الموجة، التي ما تزال مستمرة، وأنها "ستبقى قريبة من المملكة؛ أي أنها تتقدم تارة وتتراجع قليلاً تارةً أخرى"، وفق ما جاء في التقرير، مع الإشارة إلى أن هذا يعني "عندما تطول فترة تأثير الكتلة الحارة، فإنها تزيد من تبعاتها وكيفية شعور الإنسان بها فتصبح الأجواء مرهقة ومتعبة، وخاصة إذا تزامنت مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة الليلية".هذه التغيرات "المناخية" وارتفاع درجات الحرارة، التي يعتبرها البعض غير مسبوقة، أسهمت في إيجاد أنماط اجتماعية سلوكية جديدة، باتت تظهر من خلال طرق الترفيه المتاحة في فصل الصيف، أو عمل إجراءات بيتية للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.عائلات باتت تتعمد الخروج في ساعات المساء المتأخرة وتنظيم الأنشطة البدنية والترفيهية في أوقات يتم فيها تجنب الحر الشديد وأشعة الشمس المرتفعة والبقاء في الأماكن المظللة، واختيار الأماكن المرتفعة التي عادة ما تكون أكثر برودة من غيرها، كذلك تناول الأطعمة والمشروبات التي تمنح البرودة للجسد، وارتداء الملابس المصنوعة من الأقمشة الخفيفة والقطنية التي تمنح برودة للجسد.اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، يقول في ذلك إن هناك مقولة قديمة لابن خلدون بأن "الإنسان ابن بيئته"، بكل ما تحمله من بعد اجتماعي ومناخي واقتصادي وسياسي، وبالتالي يأخذ الإنسان الكثير من عاداته وصفاته وفقاً لطبيعة البيئة التي يعيشها.لذلك، تاريخياً، نرى أن سلوكيات أبناء البيئة الصحراوية، على سبيل المثال، مختلفة عن أبناء العائلات بالمناطق الساحلية أو الجبلية والمعتدلة، وتتغير، وهذا يثبت أن الإنسان يتغير بتغير بيئته التي يعيش فيها، وفق جريبيع، ولا شك أن التغيرات البيئية التي تحدث على مستوى العالم ستخلق سلوكيات جديدة وعادات لم تكن في السابق، والإنسان بطبيعته قادر على التكيف مع هذه التغيرات المناخية.ويبين جريبيع أن البيئة الحارة من شأنها أن تغير سلوك الإنسان، وكثيراً ما نلحظ أن الأشخاص الذين يقطنون في الصحراء الحارة لديهم سلوكيات يقومون بها يومياً للتخفيف من آثار الحرارة المرتفعة، وعادة ما يؤثر على سلوكهم وطباعهم الشخصية في الوقت ذاته، بينما من يقطنون في المناطق المعتدلة قد يكونون "أكثر اعتدالاً في التعامل مع الآخرين بسبب عدم اضطرارهم إلى مثل تلك السلوكيات". ومن جهتها، وضعت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من المحاذير والإجراءات الوقائية للمواطنين لتجنب خطورة هذا الارتفاع في الحرارة، نُشر في مختلف وسائل الإعلام، أبرزها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وتناول كميات كبيرة من السوائل وعدم الاعتماد على الإحساس بالظمأ من أجل الشرب، بل المسارعة في شرب الماء بشكل مستمر.وغالباً ما تكون "ضربة الشمس" أكثر ما يمكن التحذير منه خلال فصل الصيف بشكل عام، وفي موجات الحر تحديداً، وهنا يقول الدكتور يزن الجعبري، إن هذه الحالة "المرضية الطارئة" تكون قد نتجت عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أو القيام بمجهود جسدي لفترة طويلة في الأجواء الحارة.وتعد ضربة الشمس من الحالات المرضية الخطيرة في حال عدم علاجها بشكل سريع؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، ويجب عدم الاستهانة بها في حال حدوثها، إذ يصبح الجسم ساخنا جدا وقد تصل حرارته إلى 40 درجة مئوية وأكثر، ويكون لدى المصاب ارتفاع في درجة حرارة المصاحب للاضطراب الذي قد يُفقد الإنسان الوعي.لذلك، على أي شخص في هذه الفترة التعرف على أعراض ضربة الشمس المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ويوضحها الجعبري بأنها تتمثل بـ"ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية وأعلى، احمرار وقلة الرطوبة في الجلد، ضربات نبض قوية وسريعة، صداع، دوخة وغثيان ومن ثم فقدان الوعي"، إضافة إلى ذلك، قد تظهر لدى أشخاص أعراض أخرى كذلك، وهي وفق الجعبري، تتمثل برؤية أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع (هلوسة).هناك مجموعة من الخطوات التي قد تجنب الشخص أي إصابة من درجات ضربات الشمس، ويلخصها الجعبري بإجراءات وقائية، كما في "ارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون، شرب كميات وافرة من السوائل، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية، ويفضل عدم النزول في وقت الذروة لأشعة الشمس، وإن كان هناك اضطرار لذلك، فيجب ارتداء قبعة لتقليل الآثار الضارة، مع ضرورة عدم ترك الأطفال في السيارة، حتى لو كانت نوافذها مفتوحة أو في الظل". ويقدم الجعبري مجموعة من النصائج الطبية الأولية التي يمكن لأي شخص أن يساعد بها نفسه أو غيره في حال تعرض لأي من أعراض "ضربة الشمس"، وذلك من خلال المبادرة أولاً بالاتصال فورًا بالإسعاف، وتحريك المصاب إلى مكان بارد، والمساعدة على خفض درجة حرارة الجسم عن طريق استخدام الكمادات الباردة والماء البارد، وعدم إعطاء المصاب أي سوائل للشرب، وعدم ممارسة الرياضة أو المشي في الجو الحار أو تحت الشمس، والعنایة والاھتمام بالأطفال وكبار السن بشكل خاص.كما نصحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني، بضرورة عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكر لأنها تؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، وأغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة، وخصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.ومن ضمن أهم المحاذير كذلك ما يتعلق بالأطفال، وذلك من خلال مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل، إضافة إلى التبريد بالطريقة المناسبة لطاقة الكهرباء الموجودة في المنزل، وعدم التردد بالاتصال بأرقام الطوارئ فيما لو دعت الحاجة لذلك.