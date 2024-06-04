 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

موظفة مصرية تصور "كرش" مديرها.. وهذا عقابها

الشابة المصرية مريم حلمي
الشابة المصرية مريم حلمي

في واقعة طريفة لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل في مصر، عاقبت إحدى الشركات موظفة لديها بالخصم من راتبها بسبب فيديو سخرت فيه من "كرش"مديرها.

ونشرت فتاة تدعي مريم حلمي، عبر صفحتها على "فيسبوك"، خطاب خصم من راتبها يبلغ 3500 جنيه، وعلقت على الخطاب قائلة: "الجميع يتم الخصم من راتبه بسبب التأخير أو التقصير في العمل، لكن الخصم جالي لسبب آخر" ناشرة صورة خطاب الخصم وبه السبب.

اضافة اعلان


وجاء نص قرار الخصم على النحو التالي: "عزيزتي مريم حلمي، تحية طيبة وبعد.. نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر، ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة ممتلئة أو منتفخة، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسات المتبعة في قسم الإعلام كما تعلمين، فإن من ضمن مسؤولياتك في قسم الإعلام هو إظهار أفضل صورة لكل العاملين في الشركة بدون استثناء".


وتابع الخطاب: "نحن نقدر جهودك ونعلم أنها المرة الأولى التي ترتكبين فيها خطأ منذ بداية عملك معنا، ونتطلع إلى تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل، إن إلتزامك بالمعايير المهنية يعكس صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في تعزيز سمعتها".

 

 



وكشف موقع "إعلام دوت كوم" عدة معلومات عن الفتاة، وقال إنها تخرجت في كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، في عام 2021، ونتيجة حبها لمجال التصوير والمونتاج قررت العمل في هذا المجال، وأنها عثرت على وظيفة في قسم الإعلام بإحدى الشركات وقبلت بالفعل وفوجئت بتوجيهها للعمل في مجال البرمجة ومنه نقلت إلى قسم الإعلام.

وقالت إنها على مدار فترة عملها لم تقم بأي أخطاء، مؤكدة أن الشركة تعتمد على إخراج صورة المهندس الذي يقوم بتقديم التدريبات بصورة جيدة ومُنمقة، وهذا سبب الخصم الذي حصلت عليه في راتب هذا الشهر ومؤكدة أن المدير الذي ظهر بالفيديو انزعج بشدة من صورته ومظهره بسبب ظهور بطنه مُمتلئة بعض الشيء.

وقالت مريم إنها نشرت الصورة والفيديو عبر هاتفها، وبعدها نفد شحن هاتفها فتركته حتى فوجئت بأعداد الإعجابات والمشاركات، مشيرة إلى أنها لم تتوقع ما حدث، ومتعهدة بعدم تكرار هذا الخطأ.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

ماذا نتوقع من أيفون مدمج بالذكاء الاصطناعي؟

منذ4 ساعة
تطورات-قضية-سفاح-التجمع-11-ضحية-ومفاجآت-بخصوص-زوجته-السابقة-1717311422746_highres

الوشوم تفضح سفاح التجمع

03 حزيران 2024
الفتاة الغزاوية سلمى

عملية ناجحة في مستشفى إماراتي تنقذ حياة فتاة تعرضت لإصابة خطيرة في الصدر في غزة

03 حزيران 2024
صورة تعبيرية

إجابات غوغل الصحية تستخدم الذكاء الاصطناعي.. فهل نثق بها؟

03 حزيران 2024
668521

في الـ93 من عمره.. قطب الإعلام روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة

03 حزيران 2024
668424

ما هو الكولسترول «الضار»؟ وكيف نخفضه؟

03 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حسابات الأردن لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

المقاعد الانتخابية.. محافظات لا ترث

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مركز الإيداع.. يستحق التقدير

سلامة الدرعاوي |اليوم

العنف وحماية الحقوق

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

قدر الأردن.. أزمات بلا حلول

سميح المعايطة |اليوم

من أطفأ الشارع العربي؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ2 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ3 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نفسي منذ20 ساعة

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة
 