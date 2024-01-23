الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميتا تتيح للمستخدمين إلغاء الربط بين حساباتهم

instagram-facebook-012224-lt
ميتا

قالت شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة أمس  الاثنين إن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون قريبا من إلغاء ربط حساباتهم على إنستجرام وفيسبوك وخدمات ميتا الأخرى.

يأتي هذا تحسبا لقانون الأسواق الرقمية الجديد للتكتل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس. وستسمح التغييرات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستخدام العديد من خدمات "ميتا" دون مشاركة بياناتهم عبر المنصات المختلفة.

اضافة اعلان


وعلى سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من استخدام "فيسبوك ماسنجر" كخدمة مستقلة بدون حساب لــ"فيسبوك". وبالنسبة لأولئك الذين سبق لهم ربط حساباتهم على "فيسبوك" و"إنستجرام" سيكون لديهم خيار إلغاء ربطهما.


وسيتمكن مستخدمو "فيسبوك ماركتبليس" و "فيسبوك جيمينج" أيضا من الوصول إلى هذه الخدمات دون إمكانية الوصول إلى المعلومات من حساباتهم الأساسية على "فيسبوك".

 

ومع ذلك، أكدت "ميتا" أن هذا الاختيار سيؤدي إلى انخفاض الوظائف.


وقالت الشركة إنها "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" ستبدأ في إرسال إشعارات إلى المستخدمين في المنطقة التي ينطبق عليها القانون، مما يوفر خيار إلغاء ربط الخدمات. ويتضمن ذلك القدرة على منع "ميتا" من دمج البيانات حول استخدامهم لـ "فيسبوك" و"إنستجرام".- د ب ا

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ميتا

"قيود" على المحتوى المخصص للمراهقين من ميتا

10 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

حديقة حيوانات تنقل ببغاوات «بذيئة اللسان» لمكان آخر- فيديو

منذ3 ساعة
تعرف كيف يستعد المليارديرات لنهاية العالم

تعرف كيف يستعد المليارديرات لنهاية العالم

منذ7 ساعة
التوتر

كيف تتجنب التوتر الزائد؟

22 كانون الثاني 2024
برغر الجراد

وجبة برغر بالجراد مقابل 50 ريالاً تثير جدلاً في السعودية (فيديو)

22 كانون الثاني 2024
التغير المناخي

التغير المناخي: "تهديد خطير".. وخبراء يدعون لرفع وعي الأجيال الناشئة

21 كانون الثاني 2024
مبادرة بين إنجاز ومتلايف لتعزيز الابتكار وبناء مهارات الطلبة

مبادرة بين إنجاز ومتلايف لتعزيز الابتكار وبناء مهارات الطلبة

21 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيخططون لمرحلة ما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

تصريحات واشنطن بحل الدولتين.. لعبة!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا نحتاج؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

حل الدولتين

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

في الأردن.. لنتحدث معا

سميح المعايطة |اليوم

الخارطة المستباحة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات | منذ19 ساعة
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 