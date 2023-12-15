ميزات جديدة من إنستغرام للكشف عن "أصدقائك المزيفين"

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تقدم "إنستغرام"، المملوكة لشركة "ميتا"، أدوات جديدة لمستخدميها لحمايتهم من التفاعلات غير المرغوب فيها على منشوراتهم عبر التطبيق.ومن المقرر أن تطلق "إنستغرام" مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة البريد العشوائي وتزويد منشئي المحتوى بتحكم محسّن في حساباتهم. وسيتم إدخال هذه الأدوات الجديدة تدريجيا حتى نهاية عام 2023.وفي منشور على مدونة "إنستغرام" يوم 13 ديسمبر، كتبت الشركة: "نحن نعلم أنه كمبدع، فإن التفاعل مع مجتمعك ينشطك ويحفزك. لكن الاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في حذف التعليقات غير المرغوب فيها من مشاركاتك أو إزالة الحسابات المزيفة من متابعيك يمكن أن يكون عائقا. والمزيد من الوقت الذي تقضيه في الإشراف على حسابك يعني وقتا أقل في التفاعل مع معجبيك".على هذا النحو، فإنه وفقا للمدونة، تهدف مجموعة الميزات الجديدة إلى "تنظيف" الصفحات الرئيسية للمستخدمين وحماية حساباتهم.وأضافت شركة "إنستغرام" إنها تريد منح المبدعين "القدرة على الحفاظ بسهولة وبشكل استباقي على حساباتهم آمنة من التفاعلات غير المرغوب فيها".وعلاوة على ذلك، تريد الشركة توفير الشفافية بشأن المحتوى الذي يؤثر على حالة حساب المستخدم.وتستفيد الميزات القادمة من تقنية الكشف المتقدمة لتحديد نشاط البريد العشوائي المحتمل، ما يسمح للمستخدمين بإدارة المتابعين المزيفين بشكل جماعي.وتقوم هذه الميزة تلقائيا بتصنيف البريد العشوائي أو طلبات الروبوت المشتبه بها في صندوق بريد وارد منفصل، على غرار البريد الإلكتروني.هنا، يمكن لمستخدمي "إنستغرام" قبول الحسابات أو حذفها بسهولة بنقرة واحدة. ويمكنهم أيضا مراجعة وإزالة المتابعين الحاليين الذين تم وضع علامة عليهم بواسطة "إنستغرام" على أنهم روبوتات محتملة.وأكدت الشركة أنه لن يتم تنبيه الحسابات عند إزالتها من قائمة المتابعين.وهناك ميزة أخرى تسهل للمستخدمين إمكانية مراجعة إشارات جهات الاتصال الغير المرغوب فيها (spam)، وحذف تلك التي يتبين أنها غير مرغوب فيها بشكل تجميعي دون أي تأثير على حسابك من خلال النقر على "حذف جميع الطلبات. كما سيتم حذف جهات الاتصال الغير المرغوب فيها التي لم يتخذ المستخدم إجراء بشأنها تلقائيا خلال 30 يوما.ويقوم تطبيق الصور الشهير بتجربة إخفاء مشاهدات القصص التي قد تكون غير مرغوب فيها. وأوضحت الشركة: "سيؤدي هذا إلى تقليل قدرة هؤلاء المستخدمين الغير المرغوب فيهم على التفاعل معك بشكل مباشر عبر مشاركة القصة".ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزات خلال الأسابيع المقبلة، ما يؤدي إلى تبسيط عملية الحفاظ على سلامة الحساب وتعزيز التفاعلات الحقيقية على المنصة.