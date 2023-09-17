الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"ناسا" تؤكد إمكانية إنتاج الأوكسجين على المريخ

"ناسا" تؤكد إمكانية إنتاج الأوكسجين على المريخ
"ناسا" تؤكد إمكانية إنتاج الأوكسجين على المريخ
RT
أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ.

وبحسب تقرير نشره موقع "سينس أليرت"، استطاعت "ناسا" من خلال أداة "موكسي" المتواجدة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأوكسجين.اضافة اعلان

وقالت نائبة مدير الوكالة باميلا ميلروي إنه "من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأوكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".

وأشارت إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخداما أمثل لـ"الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ"، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة "تواجد طويل الأمد في الفضاء.. ويسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ".

وصمم علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أداة "موكسي" التي تعمل منذ هبوط مركبة بيرسيفيرانس على المريخ في فبراير عام 2021، حيث تتم إدارتها من الأرض وإعطاء الأوامر التشغيلية لها لاختبار سطح المريخ.

وأجرت "موكسي" 16 اختبارات لإنتاج 122 غراما من الأوكسجين، وهو ما يتيح للإنسان البقاء على قيد الحياة لنحو 4 ساعات.

وتقول "ناسا" إن هبوط 4 رواد فضاء على سطح المريخ سيتطلب حوالي 7 أطنان مترية من وقود الصواريخ إضافة إلى 25 طنا متريا من الأوكسجين.


"الصربوط" معلم سياحي يشهد على عمق تاريخ الكرك

"الصربوط" معلم سياحي يشهد على عمق تاريخ الكرك 16 أيلول 2023

510540_1_1691603787

5 طرق اتبعها أجدادنا لمواجهة الطقس الحار 15 أيلول 2023

Untitled-1

دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون مفتاح مكافحة أحد أكثر أشكال السرطان فتكا 14 أيلول 2023

شوكولاته

قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة.. أغربها الشوكولاته 14 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
pl9i

بسبب "تشات جي بي تي" .. غوغل تستعد لإطلاق "جيميناي"

منذ20 ساعة
تيك توك

تغريم تيك توك 345 مليون يورو بسبب انتهاك خصوصية بيانات الأطفال

منذ21 ساعة
VW_NGW6_Showroom_ID4_Masthead-1

حرب الأسعار بدأت.. لماذا تخفض شركات السيارات أسعارها؟

منذ22 ساعة
نجل التشابو

المكسيك تسلّم الولايات المتحدة ابن "إل تشابو"

منذ22 ساعة
ماذا كشفت تجربة الاقتراب من الموت؟

ماذا كشفت تجربة الاقتراب من الموت؟

منذ23 ساعة
تعبيرية

"حصة التعبير".. ما دور المعلمين في تقوية شغف الكتابة لدى الطالب؟

16 أيلول 2023
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ11 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات | منذ15 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 