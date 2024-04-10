ناسا تنشر صور جسم غامض يتحرك بسرعة حول القمر وتكشف حقيقته

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا لجسم غامض على شكل لوح ركوب الأمواج كان يدور حول القمر.



وتم التقاط الصور بواسطة مركبة الاستطلاع القمرية (LRO) التابعة لناسا، حيث أظهرت جسما طويلا ومسطحا والذي أثار بعض التكهنات من قبل أصحاب نظريات المؤامرة بأنه قد يكون جسم طائر مجهول الهوية، وفق موقع "روسيا اليوم".

لكن ناسا أوضحت في وقت لاحق أن مركبة LRO في الواقع التقطت نظيرتها الكورية الجنوبية "دانوري" (Danuri)، بينما كانت تحلق على بعد أميال قليلة منها.







ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية، التقطت LRO تدور حول قمر الأرض وتلتقط الصور منذ عام 2009، عندما كانت أول مهمة قمرية لناسا منذ عقد من الزمن.







واتضح أن المركبة تدور في مدار مواز تقريبا لمركبة "دانوري"، التي أطلقها المعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي (KARI) في عام 2022.









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وتبلغ السرعة النسبية بين الجسمين (سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب) 7200 ميل في الساعة (11500 كم)، لذلك كان على فريق عمليات LRO أن يكون لديه توقيت سريع للغاية لالتقاط المركبة بالكاميرا.





وفي النهاية، ظهرت "دانوري" أطول بعشر مرات مما هي عليه بالفعل، ومن هنا جاء مظهرها الشبيه بلوح ركوب الأمواج.



وعلى الرغم من أن وقت تعريض كاميرا LRO (كمية الضوء التي يُسمح بإسقاطها على الوسيط الفوتوغرافي) كان 0.338 مللي ثانية فقط، إلا أن سرعة "دانوري" الهائلة تعني أنها ما تزال تظهر ضبابية وممتدة إلى درجة يصعب التعرف عليها.



وشارك بول بيرن، أستاذ علوم الكواكب بجامعة واشنطن في سانت لويز، بعضا من صور LRO على حسابه عبر منصة "إكس".



وكانت "دانوري" تسافر على بعد 5 أميال (8 كم) فقط أسفل LRO الأسبوع الماضي عندما تم التقاط الصور.



وعلى مدار ثلاث مواجهات منفصلة، التقط موظفو ناسا صورا لها، وفي كل مرة أسفرت الصور عن هيكل يشبه لوح ركوب الأمواج.