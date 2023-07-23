الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نسخة "شات جي بي تي" لهواتف "أندرويد ستطلق في هذا الموعد

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"شات جي بي تي"
عندما أصدرت شركة "أوبن أي آي" تطبيق "" لجهاز "أيفون" في أيّار، وعدت مستخدمي "أندرويد" بالحصول على النسخة الخاصّة بهم في أقرب وقت. 

والآن، أعلنت الشركة أنّ "شات جي بي تي" لنظام "أندرويد" سيتمّ طرحه للمستخدمين خلال الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التسجيل مسبقاً للحصول عليه بمجرّد توفّره.

ومن غير الواضح ما إذا كان التطبيق سيكون متاحاً في البداية فقط في الولايات المتّحدة مثل نسخة "أيفون". 

وقامت الشركة بتوسيع نطاق تطبيق "iOS" ليشمل المزيد من المناطق بعد أيّام قليلة من إطلاقه، لذلك من المرجّح أن يكون تطبيق "أندرويد" متاحاً في بلدان أخرى قريباً، حتّى لو تمّ إطلاقه في الولايات المتّحدة فقط، وفقاً لما أفاد موقع "إن غادجت".

ويمكن الآن للأشخاص بالفعل الوصول إلى "شات جي بي تي" على "أندوريد"، ولكن من خلال متصفّح، رغم صعوبة التنقّل فيها، فهي ليست مثاليّة للأجهزة المحمولة. 

أمّا التطبيق المخصّص المنتظر فهو نسخة محسّنة للجوّال، بالإضافة إلى ميزات مصمّمة خصّيصاً للمستخدمين. فمستخدمو "iOS"، على سبيل المثال، حصلوا على دعم "سيري" في شهر حزيران. 

وبدأت "أوبن أي آي" مؤخّراً في اختبار ميزة الاشتراك الجديدة لمشتركي "ChatGPT Plus"، والتي تمنح الروبوت ذاكرة مستمرّة.

ومع تشغيل الميزة، يتذكّر روبوت الدردشة هوية المستخدم عبر المحادثات، والتي تقول الشركة إنّه يمكنها تبسيط الاستعلامات على التطبيق. 

وتمّ تصميم الميزة للعمل عبر النظام الأساسيّ، ما يعني أنّ مستخدمي "أندرويد" الذين يختارون الاشتراك بالخدمة، سيشاهدون ذاكرة مستمرّة في تطبيقاتهم عند طرحها.
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