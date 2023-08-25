الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

نسخة ويب من "ثريدز".. هل تنقذ المنصة الوليدة من الفشل؟

threads-7-7-2023 (2)
"ثريدز"
أطلقت "ثريدز"، منصة التواصل الاجتماعي المنافسة لـ "إكس" (تويتر سابقاً)، نسخة "ويب"، تأمل من خلالها المنصة الوليدة في إعادة إطلاق نموها بعد التراجع الكبير في معدلات الاستخدام خلال الأسابيع الفائتة.اضافة اعلان

وكانت "ميتا" التابعة لمارك زوكربيرغ، أنشأت "ثريدز" على أمل الاستفادة من نكسات "إكس" المملوكة لإيلون ماسك.
ويُعتبر هذا الإصدار الجديد ضروريا لجذب المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام، وهم من بين المستخدمين الأكثر نشاطا على هذا النوع من الشبكات الاجتماعية، والذين ينشرون الرسائل في أغلب الأحيان على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، خلال ساعات عملهم.







وكتب آدم موسيري، رئيس إنستغرام التي تتبع لها المنصة الجديدة، "باتت ثريدز متاحة للجميع، شاركونا آراءكم!".
وقبل هذه النسخة الجديدة، كان الوصول إلى "ثريدز" متاحاً فقط على الهواتف الذكية.
 
وقال ناطق باسم المجموعة "لقد عمل فريق ثريدز بجد لتوفير تجربة مكافئة لتلك المتاحة عبر الأجهزة الجوالة، وسيضيف ميزات إلى إصدار الويب في الأسابيع المقبلة".

وأُطلقت "ثريدز"، التي صُممت لتشكل منافساً مباشراً لـ"تويتر" ("إكس" باسمها الرسمي الحالي)، في أوائل يوليو، حين دعت "ميتا" مستخدمي "إنستغرام" البالغ عددهم ملياراً إلى تنزيل التطبيق، ما أعطى التطبيق الجديدة انطلاقة صاروخية.

لكن بمجرد أن تبدد الفضول لدى المستخدمين في الأيام التي تلت التحميل، تباطأ الاستخدام اليومي بشكل حاد، وطالب المستخدمون بإطلاق نسخة "ويب"، بالإضافة إلى تعديلات مختلفة.

كما أن مشاهير كثيرين انضموا إلى التطبيق الجديد مع ساعات إطلاقه الأولى، من أمثال جنيفر لوبيز أو نجم كرة القدم الأميركية توم برايدي، انتهى بهم الأمر إلى استخدامه نادراً.

لذلك تستمر "إكس" في الهيمنة على هذا النوع من التطبيقات، لكن الاضطراب المستمر على الشبكة منذ استحواذ مالك "تيسلا" عليها قبل حوالي عام يؤدي تدريجياً إلى تآكل قاعدة مستخدميها، الذين يبحثون حالياً عن بدائل

هل تنجح محاولات شركة ميتا في إعادة إنعاش تطبيق ثريدز الجديد؟

ولم تنجح "ثريدز" بعد في أن تصبح هذا البديل المطلوب، فبحسب بيانات موقع "سايم ويب" Sameweb، تضم المنصة حالياً ما متوسطه 10,3 ملايين مستخدم نشط يومياً، مقارنة بـ 49,3 مليون بعد وقت قصير من إطلاقها.
وكان رئيس شبكة "ميتا" مارك زوكربيرغ قد أكد منذ إطلاق المنصة الجديدة أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحقيق الاستقرار في التطبيق، ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك، سنركز على اكتساب المستخدمين".
ولا يزال تطبيق "ثريدز" غير متاح داخل الاتحاد الأوروبي لأنه لا يتوافق حالياً مع الشروط التي وضعتها التشريعات الأوروبية على صعيد حماية البيانات.
تعبيرية

هذه أسوأ عادات يمكن أن تؤدي لظهور الكرش.. تعرفوا عليها منذ20 ساعة

تعبيرية

مع بدء العام الدراسي.. كيف يواجه الطلبة موجات الحر الشديدة؟ منذ20 ساعة

استعدادات تصوير سلسلة "قضايا من البادية"- (من المصدر)

"قضايا من البادية".. رؤية واقعية ينسجها نخبة من النجوم منذ20 ساعة

Untitled-1

"ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يترجم المحادثات بين عشرات اللغات منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Threads-vs-X-0e0bbf903a9e4c4f8b5c9fb0bb65e13f

تطبيق "ثريدز" يدخل مرحلة جديدة لمواجه "إكس"

21 آب 2023
تعبيرية

من هم جيل "ألفا"؟

10 آب 2023
5c6db290-1bce-11ee-9eff-8ce4a50b2bdb.cf

ميتا تضيف خصائص جديدة لثريدز

10 آب 2023
download - 2023-08-09T113142.164

طريقة جديدة لسرقة البيانات

09 آب 2023
اقرأ أيضا
8d8e7d2a07d36c26c822dbcf84a0ef87

تعرفوا على أسوأ عادات يمكن أن تؤدي لظهور الكرش

منذ4 ساعة
tbl_articles_article_32115_225fdda5308-e811-4b0f-8d64-c6bd4bd2e1bd

بينها البصل.. 12 عنصراً تخفض حرارة جسمك في الأيام الحارة

منذ4 ساعة
7-توابل-شرقية-صديقة-الجهاز-الهضمي-1644949651921

6 أنواع من التوابل تقلل رغبتك الشديدة في تناول السكر

منذ4 ساعة
messenger-lite

هذا التطبيق لن يكون موجودا في نظام أندرويد الشهر المقبل

منذ6 ساعة
جانب من حفل اشهار الكتاب في المكتبة الوطنية-(من المصدر)

إشهار كتاب "الشخصية الإنسانية والتكيف النفسي" لمريم الزيادات

منذ20 ساعة
غلاف قصة-(من المصدر)

ماذا يقرأ طفلك استعدادا للعودة إلى المدارس؟

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 