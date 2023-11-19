الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نصائح عليك اتباعها أثناء قيادة السيارة خلال الأجواء الماطرة

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القيادة في المطر

هناك أشخاص كثيرون يعشقون قيادة السيارة أثناء هطول الامطار، من أجل معايشة الاجواء الشتوية، ويفضل الكثير الابتعاد عنها، لأن المطر من أهم مسببات حوادث السير الناجمة عن الانزلاقات والتي تشكل خطرا على سائقي السيارات ويجب على الراغبين في القيادة تحت المطر اتباع بعض المبادئ الأساسية التي من شأنها حمياتهم أثناء القيادة.

قبل أي شيء آخر تتمثل النصيحة الأولى حول القيادة تحت المطر بتحديد فيما إذا كان سبب الخروج من المنزل ضرورياً أم لا، فإن لم يكن ذا أهمية، فيفضل بكل الأحوال تأجيل الخروج إلى حين تحسن الحالة الجوية، لأن القيادة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة تعد خطراً بحد ذاتها، وليس هنالك داعٍ لأن تعرض نفسك لخطر الانزلاق أو انحجاب الرؤية التي تؤدي إلى حوادث مرورية أثناء القيادة.

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وتالياً إليك بعض النصائح لضمان سلامتك في هذه الأجواء:
-تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان لأن الأماكن المنخفضة والوديان تشكل خطورة بسبب انحدار المياه، الذي يخضع السيارة لقوة الجر، والتي بإمكانها سحب السيارة بعيدًا عن مسارها متسببة بأضرار للمركبة ومستقليها.


ــ تأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية قبل الانطلاق في رحلتك.
ــ تفقّد حالات ماسحات المطر في المركبة قبل الخروج إلى الطريق سواء أكانت رحلتك قريبة أم بعيدة.


ــ احرص على زيادة مسافة الأمان بين مركبتك والمركبة التي أمامك.


ــ اخفض السرعة بالشكل الذي يمكّن من السيطرة على المركبة لتفادي الاستخدام المفاجئ للمكابح أو الضغط الشديد عليها.


ــ احرص على جودة إطارات المركبة من أجل قيادة آمنة.


ــ التزم بالإشارات المرورية في كل الأوقات ولا تنطلق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر لتحافظ على ثبات المركبة.


ــ كن أكثر حذراً ولا تتخط السرعة المحددة.


ــ يتوجب عدم تخطي المركبات الأخرى إلا في ظروف تسمح بذلك.


ــ أشعل الأضواء الأمامية واعطِ المركبات الأخرى مساحات أكبر لتجنب الحوادث.

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